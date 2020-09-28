Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за инструмент, к которому привязана веревка?"
Ответ: "Это экер - простейший геодезический инструмент, служащий для построения на местности углов, кратных 90° или 45°"
2. "Похоже, это что-то электрическое, но что?"
Ответ: "Это реле высокой мощности. Может использоваться в системах отопления, кондиционирования воздуха, освещения и т. д."
3. "Что это за резная палка с колесиками снизу? Для чего такая нужна?"
Ответ: "Это своеобразная тележка. Чемодан фиксировали снизу, упирая его в выступ над колесиками (у этой трости он сломан) и тянули за трость за собой"
4. "Мой начальник подарил мне этот инструмент. Кажется, он не новый и для чего он вообще?"
Ответ: "Это большие, вероятно уже раритетные ножницы, для стрижки овец"
5. "Нашел это среди старых вещей моего деда. Что это?"
Ответ: "Это секстан - навигационный измерительный инструмент, используемый для определения высоты Солнца и других космических объектов над горизонтом"
6. "Что за вещица?"
Ответ: "Это поршень от компрессора кондиционера из автомобиля"
7. "Что это такое? Никак не могу понять"
Ответ: "Подобные приспособления используют для крепления каменных болтов в стенах шахты"
8. "Я увидел под водой огромное раздутое яйцо. Что это?"
Ответ: "Это колония мшанок"
9. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "С помощью этого приспособления очищают малярные валики"
10. "Что это за странный, изогнутый предмет, при этом плоский?"
Ответ: "Это фигурная закладка для книги"
11. "В местном музыкальном магазине дают бесплатно струны тем, кто сумеет объяснить, для чего эта штуковина нужна"
Ответ: "Это специальный ключ для натягивания жгутов, лесок и, конечно же, самих струн"
12. "Для чего такие массивные нашивки делать?"
Ответ: "Это усиление угла паруса"
13. "Что это за стойка? Увидел на крыше соседнего дома. Это имитация балкона?"
Ответ: "Это не балкон, это площадка, с которой вас без труда снимут пожарные на вышке, в том случае, если в здании произойдет пожар"
Источник:
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