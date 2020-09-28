Ответ: "Это своеобразная тележка. Чемодан фиксировали снизу, упирая его в выступ над колесиками (у этой трости он сломан) и тянули за трость за собой"

4. "Мой начальник подарил мне этот инструмент. Кажется, он не новый и для чего он вообще?"