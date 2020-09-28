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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (14 фото)

Автор:
28 сентября 2020 18:41
Метки: вопросы   находки   ответы   
1203
14

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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6k
Михаил Час назад
Про 4, намёк: Не пора ли постричься?
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zeros68 Шапкин 51 минуту назад
как же хитро его начальник бараном назвал....
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Александр Иванов Час назад
У меня секстант побольше, стальной. Отец оставил давно-давно.
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Ivan Час назад
О, сколько нам открытий чудных, готовит жизнь, после ЕГЭ...
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Алексей Ivan 11 минут назад
Я школу закончил задолго до ЕГЭ, но догадался лишь про 12 картинку. Остальные были непонятны.
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