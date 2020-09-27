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Странная деталь в советской «Золушке»

Странная деталь в советской «Золушке» (5 фото)

Автор:
27 сентября 2020 18:07
Сообщество : Кино
Метки: деталь   золушка   странная   
2749
5
Киносказка «Золушка» (1947), снятая в эпоху сталинского Большого Стиля – ровно в тот же год, что и помпезная «Весна» с её фантастически-прекрасными кадрами, так вот… «Золушка» - это, как большинство советских фильмов – ларчик с потайными ключами. Да ещё и многослойный ларчик. Смотрите – у Золушки по сюжету есть крёстная и это слово произносится довольно часто. Это та, которая являлась духовной матерью согласно христианской традиции.

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Метки: деталь   золушка   странная   
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3k
livaneth 4 часа назад
Дело в том, что фея - не крестная а вполне биологическая мать Золушки. За 16 лет до описываемых событий молоденькая волшебница излишне увлеклась сыном (на тот момент) главного лесничего. Родился результат - хорошенький, но к сожалению начисто лишенный магических способностей. Пришлось отдать дочку отцу. А то, что молодой дворянин был женат и имел двух законных крошек-дочерей обеспечило Золушке нелегкую жизнь. (Особенно с учетом того, что главной в той семье была жена с богатым приданным и влиятельным тестем).
К моменту описанных в фильме событий волшебница не только заматерела, но и проделала работу над ошибками. Младший братишка Золушки был зачат от магистра из ковена, и получился магически одаренным. (я не волшебник, я только учусь)
Золушке всю эту подоплеку не рассказывают, ее просто выдают замуж за принца. Да, а принц в нагрузку к жене получает тещу, способную при необходимости превратить армию агрессора в тыкву.
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976
Alexandr 2 часа назад
Никто не обращал внимания на то что она крестная, во главу угла ставилось то, что она фея. А крестная так, типа не посторонняя мадам.
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9k
кира 2 часа назад
Когда я маленькой смотрела "Золушку", я никогда не задумывалась, кто такая крестная. Фея - и фея, волшебница. Мне лично этого было достаточно. Дети не понимают значение очень многих слов, сказки воспринимаются на уровне эмоций: добрый - злой, хороший - плохой, а как называют всяких-разных родственников, детям да лампочки. Только сказочная мачеха в понимании детей - это плохая тетя.
При Сталине послабление для церкви имело важное значение. Решение открывать храмы было связано с огромными потерями на фронте. Для многих церковь становилась спасением, поддержкой, символом веры не только в Бога, но и в победу. В церкви люди черпали силу жить вопреки всему и бороться. (Мысль не моя) Нам об этом рассказывали в музее истории религии в Питере.
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5k
Ковыль Перистый 2 часа назад
Странная деталь в советском фильме "Золушка" - это то, что, якобы, молодую девушку играет взрослая тетка. ))
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610
Алексей Ковыль Перистый 2 часа назад
Причем, не особо красавица.
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14k
AlexЕЙ 4 часа назад
Золушка устала.
Золушка устала.
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6k
diman02 AlexЕЙ 55 минут назад
к слову это монтаж
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1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Странная деталь - это брови феи )))
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10k
Yasen_Perec Свирепый Бамбр 4 часа назад
Брови как брови, нарисованные.
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16k
ПаганецЪ Свирепый Бамбр 3 часа назад
Онажежфея, ей можно.
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4k
Александр 4 часа назад
Кстати, Варвара Сергеевна Мясникова, исполнительница роли феи, в 1934 году снялась в фильме "Чапаев" в роли Анки-пулемётчицы.
Кстати, Варвара Сергеевна Мясникова, исполнительница роли феи, в 1934 году снялась в фильме "Чапаев" в роли Анки-пулемётчицы.
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37k
Сергей 4 часа назад
Между 1930 и 1947 г огромная пропасть.
Уже 3 июля 1941 обратился Сталин к стране, по радио : "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я , друзья мои!"
Среди "товарищей и граждан" вдруг появилось "братья и сестры" не из советского, а церковного лексикона.
А далее в 1943г, прагматик Сталин возродил патриаршество и дал свое согласие на открытие новых православных храмов и духовных учебных заведений (более того, сам предложил открыть духовные семинарии и академию.
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49k
Андрей Сергей 3 часа назад
"А далее в 1943г, прагматик Сталин возродил патриаршество..."
А ещё он упразднил в армии двуначалие - институт комиссаров, которые руководили бойцами наравне с командирами, порой отменяя их приказы, ввёл погоны и персональные воинские звания. Наверно, это произошло потому, что к 43-му году исчезла или была максимально ослаблена та армия, которую создавал "Лев Революции" и которую чистили перед Войной - и была создана новая, совсем другая Армия.
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6k
Izrin Maria 5 часов назад
Это фильм снимали на "Ленфильме". Сразу после снятия блокады.
Сценарист - Евгений Шварц.
"Шварц проявляет твёрдость, когда дело идёт о принципах. Он отказался отречься от осуждённого друга, поэта-обэриута Николая Олейникова, и помогал семье арестованного товарища, поэта Николая Заболоцкого. На вопросы о литературной деятельности он обычно отвечал: «Пишу всё, кроме доносов».
В 1940 году он написал пьесу «Тень» (которая была запрещена сразу после премьеры). А ещё были "Дракон" ("Убить дракона") "Одыкновенное чудо".
"Золушка" фильм-сказка, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1947 году режиссёрами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. Сценарий написан драматургом Евгением Шварцем по мотивам одноимённой сказки Шарля Перро.
Не стали бы играть в, вежливо скажем, плохой пьессе Раневская и Жеймо.
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223
Старичок 5 часов назад
Ванючка, не трожь своими лапищами прекрасное.
гиена ,гореть тебе в аду.
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10k
[email protected] 5 часов назад
Этот фильм должен остаться чёрно-белым....
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13k
Александр [email protected] 5 часов назад
Кому - как... По мне, так "Штирлиц" должен оставаться таким, как был, а с детской сказкой получилось неплохо, к тому же, если учесть, что цвета подбирались после консультаций с немногими оставшимися непосредственными участниками съёмок...
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