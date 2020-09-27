Странная деталь в советской «Золушке»

Король постоянно грозится ...уйти в монастырь. Замечу, что не на завод.



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То есть при Сталине ещё как переделывали сюжеты! И вдруг – крёстная мать положительной героини. Поэтому автор сценария Евгений Шварц мог бы заменить фею-крёстную на какую-нибудь добрую тётушку-волшебницу. Тем не менее, оставили так, как написано у Шарля Перро. Дальше-больше. Нам показывают интеллигентного, хотя и взбалмошного, с лёгкой придурью, Короля и совсем уж чудесного Принца. Да, ещё один презанятный момент – его не было даже у Перро. Государь время от времени кричит, что уйдёт в… монастырь, ибо всё не так, как ему нравится.