Странная деталь в советской «Золушке»

Киносказка «Золушка» (1947), снятая в эпоху сталинского Большого Стиля – ровно в тот же год, что и помпезная «Весна» с её фантастически-прекрасными кадрами, так вот… «Золушка» - это, как большинство советских фильмов – ларчик с потайными ключами. Да ещё и многослойный ларчик. Смотрите – у Золушки по сюжету есть крёстная и это слово произносится довольно часто. Это та, которая являлась духовной матерью согласно христианской традиции.
Теперь вспоминаем, что в СССР царил непререкаемый атеизм и диалектический материализм.
Вы можете возразить: «Это же сказка!» Верно, только в СССР часто переиначивали сказки в угоду идеологии. Это не плохо и не хорошо – это простая данность. Больше того - сказки воспитывали детей - будущих строителей Коммунизма. Тут нельзя ошибиться в нюансах Например, из «Царевны-лягушки», снятой в 1930-х, убрали царя и – царевичей и делалось совершенно непонятно, почему боярская и купеческая дочери с таким жаром кинулись на крестьянских сыновей, живущих в покосившемся домике. Из «Конька-Горбунка» 1941 года исчезла Царь-Девица и появилась неведомая Заря-Заряница...
Вы можете возразить: «Это же сказка!» Верно, только в СССР часто переиначивали сказки в угоду идеологии. Это не плохо и не хорошо – это простая данность. Больше того - сказки воспитывали детей - будущих строителей Коммунизма. Тут нельзя ошибиться в нюансах Например, из «Царевны-лягушки», снятой в 1930-х, убрали царя и – царевичей и делалось совершенно непонятно, почему боярская и купеческая дочери с таким жаром кинулись на крестьянских сыновей, живущих в покосившемся домике. Из «Конька-Горбунка» 1941 года исчезла Царь-Девица и появилась неведомая Заря-Заряница...
Добавляется и мальчик-паж, тоже не пролетарий...
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Положительные герои не могли быть царями, а Несмеяна из фильма «По щучьему велению» (1938) с удовольствием сбегала с Емелей из дворца. Девушка царского рода уговаривает Емелю забрать её из хором, а когда мужик сомневается в её деловых и человеческих качествах, царевна горячо обещает быть весёлой и - работящей. Да и сам Емеля из милого лентяя превращается в честного труженика, вся беда которого заключается в неправильном общественном устройстве. Даже в советские сказки, вроде «Золотого ключика» (1937) вносились странные коррективы – кукол спасал неясно откуда взявшийся полярный лётчик.
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Положительные герои не могли быть царями, а Несмеяна из фильма «По щучьему велению» (1938) с удовольствием сбегала с Емелей из дворца. Девушка царского рода уговаривает Емелю забрать её из хором, а когда мужик сомневается в её деловых и человеческих качествах, царевна горячо обещает быть весёлой и - работящей. Да и сам Емеля из милого лентяя превращается в честного труженика, вся беда которого заключается в неправильном общественном устройстве. Даже в советские сказки, вроде «Золотого ключика» (1937) вносились странные коррективы – кукол спасал неясно откуда взявшийся полярный лётчик.
Король постоянно грозится ...уйти в монастырь. Замечу, что не на завод.
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То есть при Сталине ещё как переделывали сюжеты! И вдруг – крёстная мать положительной героини. Поэтому автор сценария Евгений Шварц мог бы заменить фею-крёстную на какую-нибудь добрую тётушку-волшебницу. Тем не менее, оставили так, как написано у Шарля Перро. Дальше-больше. Нам показывают интеллигентного, хотя и взбалмошного, с лёгкой придурью, Короля и совсем уж чудесного Принца. Да, ещё один презанятный момент – его не было даже у Перро. Государь время от времени кричит, что уйдёт в… монастырь, ибо всё не так, как ему нравится.
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То есть при Сталине ещё как переделывали сюжеты! И вдруг – крёстная мать положительной героини. Поэтому автор сценария Евгений Шварц мог бы заменить фею-крёстную на какую-нибудь добрую тётушку-волшебницу. Тем не менее, оставили так, как написано у Шарля Перро. Дальше-больше. Нам показывают интеллигентного, хотя и взбалмошного, с лёгкой придурью, Короля и совсем уж чудесного Принца. Да, ещё один презанятный момент – его не было даже у Перро. Государь время от времени кричит, что уйдёт в… монастырь, ибо всё не так, как ему нравится.
Интеллигентный Принц хорошо монтируется с троном.
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То есть в «Золушке» транслируется уже иная мысль – имперская, а не классово-пролетарская. Безусловно, если комсомолец тайно посещал храм, его могли вызвать в райком ВЛКСМ и устроить выволочку. И даже выгнать из рядов коммунистического союза молодёжи, но появление крёстной и – монастыря в детской сказке, где этими понятиями оперируют «хорошие герои» означало, как минимум, спокойное отношение к Церкви – в сказках, исторических романах, - в некоем «чудесном прошлом», где бывали добрые короли и красивые феи-крёстные.
P.S. Войну с церковью потом начал Никита Хрущёв, но при Леониде Брежневе это прекратилось.
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То есть в «Золушке» транслируется уже иная мысль – имперская, а не классово-пролетарская. Безусловно, если комсомолец тайно посещал храм, его могли вызвать в райком ВЛКСМ и устроить выволочку. И даже выгнать из рядов коммунистического союза молодёжи, но появление крёстной и – монастыря в детской сказке, где этими понятиями оперируют «хорошие герои» означало, как минимум, спокойное отношение к Церкви – в сказках, исторических романах, - в некоем «чудесном прошлом», где бывали добрые короли и красивые феи-крёстные.
P.S. Войну с церковью потом начал Никита Хрущёв, но при Леониде Брежневе это прекратилось.
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К моменту описанных в фильме событий волшебница не только заматерела, но и проделала работу над ошибками. Младший братишка Золушки был зачат от магистра из ковена, и получился магически одаренным. (я не волшебник, я только учусь)
Золушке всю эту подоплеку не рассказывают, ее просто выдают замуж за принца. Да, а принц в нагрузку к жене получает тещу, способную при необходимости превратить армию агрессора в тыкву.
При Сталине послабление для церкви имело важное значение. Решение открывать храмы было связано с огромными потерями на фронте. Для многих церковь становилась спасением, поддержкой, символом веры не только в Бога, но и в победу. В церкви люди черпали силу жить вопреки всему и бороться. (Мысль не моя) Нам об этом рассказывали в музее истории религии в Питере.
Уже 3 июля 1941 обратился Сталин к стране, по радио : "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я , друзья мои!"
Среди "товарищей и граждан" вдруг появилось "братья и сестры" не из советского, а церковного лексикона.
А далее в 1943г, прагматик Сталин возродил патриаршество и дал свое согласие на открытие новых православных храмов и духовных учебных заведений (более того, сам предложил открыть духовные семинарии и академию.
А ещё он упразднил в армии двуначалие - институт комиссаров, которые руководили бойцами наравне с командирами, порой отменяя их приказы, ввёл погоны и персональные воинские звания. Наверно, это произошло потому, что к 43-му году исчезла или была максимально ослаблена та армия, которую создавал "Лев Революции" и которую чистили перед Войной - и была создана новая, совсем другая Армия.
Сценарист - Евгений Шварц.
"Шварц проявляет твёрдость, когда дело идёт о принципах. Он отказался отречься от осуждённого друга, поэта-обэриута Николая Олейникова, и помогал семье арестованного товарища, поэта Николая Заболоцкого. На вопросы о литературной деятельности он обычно отвечал: «Пишу всё, кроме доносов».
В 1940 году он написал пьесу «Тень» (которая была запрещена сразу после премьеры). А ещё были "Дракон" ("Убить дракона") "Одыкновенное чудо".
"Золушка" фильм-сказка, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1947 году режиссёрами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. Сценарий написан драматургом Евгением Шварцем по мотивам одноимённой сказки Шарля Перро.
Не стали бы играть в, вежливо скажем, плохой пьессе Раневская и Жеймо.
гиена ,гореть тебе в аду.