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Бродя по Санкт-Петербургу

Бродя по Санкт-Петербургу (50 фото)

Автор:
27 сентября 2020 08:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Петроград   СПб   ленинград   питер   санкт-петербург   
363
50
Тут нет выставочных фотографий Санкт-Петербурга.
Тут он такой как я его увидел

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Метки: Петроград   СПб   ленинград   питер   санкт-петербург   
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5  комментариев
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9k
Денис 4 часа назад
Я переехал из Питера в Польшу 5 лет назад. Смотрю какие-то новые протестные веяния пошли. Против автомобилей протестуют :)
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9k
Денис БрОдЯгА 3 часа назад
Ааа..понятно :)
я рекламу и не заметил, среагировал на протестный вид постеров. :)
Спасибо!
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