Авторский пост
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Метки: Петроград СПб ленинград питер санкт-петербург
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я рекламу и не заметил, среагировал на протестный вид постеров. :)
Спасибо!