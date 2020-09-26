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Наивные, смешные, грустные но искренние

Наивные, смешные, грустные но искренние (1 фото)

Автор:
26 сентября 2020 15:28
Метки: дети   жизнь   мысли   
460
1
Рижский писатель и кинодраматург Михаил Дымов предложил учащимся русскоязычных рижских школ ввозрасте от 6 до 10 лет написать Всевышнему, задать ему самые насущные вопросы, попросить о самом главном... Вот что получилось.

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Метки: дети   жизнь   мысли   
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8  комментариев
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3k
Олег 4 часа назад
Напомнило:-Господи я никого не обманывал,не крал,взяток не брал,почему же я так плохо живу?
-Ты сам ответил на свой вопрос.
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30k
Nefrion Минуту назад
Напомнило:
Учительница: - Дети! Бога нету! Давайте все дружно покажем в небо фигу!
Все дети дружно направили кукиши к потолку, и только Мойша на задней парте остался спокойно сидеть.
- В чем дело? - спросила учительница.
- Если Бога нет, то таки кому крутить фигу? А если есть, то таки зачем портить отношения? (с)
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165
Slava Gvaberidze 2 часа назад
Если это действительно записи детей, то в новом поколении детки рождаются уже взрослыми
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839
Sam 2 часа назад
корявая пропаганда аврамических религий?
Не, запудривание мозгов молодёжи, подготовка паствы (стада) для успешного потребдядства
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6k
Izrin Maria 3 часа назад
Довольно страшное время в жизни человека - лет с шести и до девяти-десяти.
Когда пониаешь неизбежность своей смерти, но ещё не принимаешь этого.
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3k
Пополь Вух 3 часа назад
Чувства верующих на грани оскорбления.
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2k
Wolf 4 часа назад
Если бы Ты первым сделал женщину, Тебе бы не пришлось возиться с ребрами.
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16
Дон Де-Пупре Wolf 3 часа назад
Вот Он сейчас призадумался!)))
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