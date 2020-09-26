Наивные, смешные, грустные но искренние

Рижский писатель и кинодраматург Михаил Дымов предложил учащимся русскоязычных рижских школ ввозрасте от 6 до 10 лет написать Всевышнему, задать ему самые насущные вопросы, попросить о самом главном... Вот что получилось.
Может ли хватить детства на всю жизнь?
Марк, 1 кл.
Люди так страдают на земле, неужели в твоем аду еще хуже?
Радик, 4 кл.
Может, я могу тебе чем-то помочь?
Света, 2 кл.
Цветы у тебя получились лучше, чем человек.
Галя, 4 кл.
Зачем ты создал этот мир, ты что, не понял, что будет такая заморочка?
Марина, 4 кл.
Как мне жить, чтоб все на свете были счастливы?
Лиза, 2 кл.
Почему нищие просят милостыню около церкви — чтоб ты отмечал, кто дает?
Ира, 2 кл.
На земле столько бед и страданий, чтоб людям не жалко было умирать?
Игорь, 4 кл.
а что если люди тебя не любят, а боятся?
Руслан, 2 кл.
Сделай так, чтоб во второй жизни я родилась во Франции мальчиком.
Кира, 4 кл.
Ладно, христос страдал ради людей, а ради чего страдают люди?
Гриша, 4 кл.
Я с ней два года ходил в садик, целых полгода учился в первом классе, ивотоднажды она мне заявила: «мы с тобой разные человеки». ты представляешь, я хуже, чем умер.
Аркадий, 2 кл.
Почему весной, когда вечером Ты включаешь на небе звезды и дуешь на Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать?
Наташа, 2 кл.
Почему мир без нежности?
Лена, 1 кл.
Боженька, а душу Ты мне вложил мою или чью-то?
Стасик, 2 кл.
Как умирает день? По старости?
Лева 3 кл.
А я есть на самом деле?
Люба, 3 кл.
Зачем ты сделал человека главным на земле?
Олег, 4 кл.
Когда началась на Земле любовь?
Катя, 4 кл.
Для чего нужна жизнь, а если она нужна, зачем люди умирают?
Костя, 2 кл.
Это Ты послал дождь, чтоб он напоил жару?
Рая, 4 кл.
Почему звери раньше говорили, а сейчас не умеют? Ну, вспомни, даже Змей беседовал с Евой.
Ева, 3 кл.
А мы не игрушки Твои?
Саша, 2 кл.
Почему многие люди такие несолнечные?
Арина, 3 кл.
А нельзя не рождаться?
Света, 2 кл.
Почему, когда любишь, всё нравится, даже яичница?
Степа, 2 кл.
Почему Ты сотворил мир таким, что когда мама порвет колготки, она плачет?
Вита, 2 кл.
Когда меня не будет, я себя буду видеть?
Толик, 2 кл.
Как стать воспоминанием?
Миша, 4 кл.
Я бы попросил у Тебя ласки.
Нормунд, 2 кл.
Сделай так, Господи, чтоб во всех подвалах и контейнерах бомжи были аккуратными.
Элеонора, 4 кл.
Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, чтоб, начиная от бабушки и кончая слонами, все были счастливы, сыты и обуты.
Тоня, 2 кл.
Хочу, чтоб в молодости я жила хорошо и счастливо, а в старости можно только счастливо.
Вера, 3 кл.
Чтобы я хотел попросить у Тебя? Да Ты сам все знаешь.
Алик, 4 кл.
Изуми меня, Господи.
Артур, 3 кл.
Говорят, что человек возвращается на землю в виде кого-то. Сделай, пожалуйста, так, чтоб я вернулся на землю в виде моей собаки, а она в виде меня, и мы опять будем вместе.
Алеша, 4 кл.
Верни моих родителей в детство, я бы с мамой дружил.
Гоша, 4 кл.
Пусть все, на кого я посмотрю, улыбаются.
Тима, 2 кл.
Я очень хочу, чтобы дети из приютов нашли себе новых, уютных родителей.
Даша, 4 кл.
Открой нам нас.
Вова, 4 кл.
Раздай всем людям доброту.
Катя, 2 кл.
Боженька, сотвори так, чтобы на небе высветились лица бабушки и дедушки и они улыбнулись мне.
Кира, 4 кл.
Подари мне жизнь.
Стасик, 1 кл.
Пусть все люди будут счастливы, тогда они не злые.
Вася, 4 кл.
Давай договоримся, Господи, я верю в Тебя, Ты — в меня.
Ляля, 2 кл.
Если Ты найдешь мою варежку, прошу вернуть. Только честно.
Аня, 3 кл.
Мой папа работает моряком, пусть волны будут добрыми к нему.
Катя, 3 кл.
Я бы хотела, чтоб у всех живых существ, у природы и даже у меня был хорошийхарактер.
Аня, 1 кл.
Научи моих врагов прощать своих врагов.
Гера, 4 кл.
Спасай людей не от грехов, а от одиночества.
Сергей, 3 кл.
Я написал стихи. Они стыдные. Я их никому не показывал, но Тебе, Боженька, я покажу. Вот они.
Взрослые плачут слезами.
Взрослые плачут глазами.
Маленькие плачут сердцем,
Маленькие плачут жизнью.
Но если взрослый плачет, как маленький,
Значит, он и правда плачет.
Марик, 4 кл.
На родительском собрании учительница говорила про меня так много хорошего, будто я умер.
Олаф, 3 кл.
Вчера в школе объявили, что Ты есть. Здравствуй.
Леня, 3 кл.
Знаешь, хоть мне кажется, что души у меня нет, но иногда она все-таки побаливает.
Роман, 2 кл.
Самая тяжёлая болезнь на Земле, Господи, любовь. Но все человеки почему-то хотят заразиться этой болезнью.
Люба, 2 кл.
А я ведь каждую секундочку умираю.
Паша, 1 кл.
Не бойся, Господи, я с Тобой!
Андрей, 1 кл.
Знаешь, а у некоторых людей на сердце ставни.
Ольга, 3 кл.
У детей должен быть свой Бог. Славный, добрый Богинёнок.
Саша, 3 кл.
Самое большое чудо, которое Ты творишь для людей, это то, что Ты ничего не делаешь для них.
Сема, 4 кл.
Можно мне не умирать, а?
Юля, 1 кл.
Какие бы Ты поставил мне оценки за жизнь?
Аркадий, 2 кл.
Старики — это усталые дети.
Андрон, 4 кл.
Каждое утро я хороню вчерашний день. Ведь он ушел от меня навсегда.
Аркадий, 3 кл.
Я горжусь, что у меня есть Ты.
Катя, 2 кл.
Мы Тебя понимаем светлее, чем взрослые.
Гарик, 2 кл.
Я еще маленькая, учусь в третьем классе, грехов пока нет, но собираются.
Ева, 3 кл.
А не было с Тобой так: кто-то Тебе симпатичен, но он не смотрит в Твою сторону?
Оля, 3 кл.
Сколько раз я буду ошибаться в любви? Три раза уже есть.
Юра, 2 кл.
Мама сказала, что я во сне плакал. Ты не помнишь, о чем мы с Тобой говорили?
Игорь, 3 кл.
Если бы Ты первым сделал женщину, Тебе бы не пришлось возиться с ребрами.
Вова, 4 кл.
Я сильно позорю Тебя?
Вова, 4 кл.
Можно, я буду Тебе иногда сниться?
Валера, 3 кл.
Если у меня что-то болит, это значит, Ты на меня сердишься?
Гога, 4 кл.
Я бы попросила ума моим родителям, а то они меня совсем не понимают.
Надя, 3 кл.
В разных книгах Тебя описывают по-разному. Где бы достать Твою фото карточку. Хоть допотопную?
Рая, 3 кл.
А если все люди попадут в рай, места там всем хватит?
Андрей, 3 кл.
За что мы стареем?
Илья, 3 кл.
На каком языке говорят души?
Рая, 4 кл.
Насколько хорошо я закончу свою жизнь?
Марк, 1 кл.
Люди так страдают на земле, неужели в твоем аду еще хуже?
Радик, 4 кл.
Может, я могу тебе чем-то помочь?
Света, 2 кл.
Цветы у тебя получились лучше, чем человек.
Галя, 4 кл.
Зачем ты создал этот мир, ты что, не понял, что будет такая заморочка?
Марина, 4 кл.
Как мне жить, чтоб все на свете были счастливы?
Лиза, 2 кл.
Почему нищие просят милостыню около церкви — чтоб ты отмечал, кто дает?
Ира, 2 кл.
На земле столько бед и страданий, чтоб людям не жалко было умирать?
Игорь, 4 кл.
а что если люди тебя не любят, а боятся?
Руслан, 2 кл.
Сделай так, чтоб во второй жизни я родилась во Франции мальчиком.
Кира, 4 кл.
Ладно, христос страдал ради людей, а ради чего страдают люди?
Гриша, 4 кл.
Я с ней два года ходил в садик, целых полгода учился в первом классе, ивотоднажды она мне заявила: «мы с тобой разные человеки». ты представляешь, я хуже, чем умер.
Аркадий, 2 кл.
Почему весной, когда вечером Ты включаешь на небе звезды и дуешь на Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать?
Наташа, 2 кл.
Почему мир без нежности?
Лена, 1 кл.
Боженька, а душу Ты мне вложил мою или чью-то?
Стасик, 2 кл.
Как умирает день? По старости?
Лева 3 кл.
А я есть на самом деле?
Люба, 3 кл.
Зачем ты сделал человека главным на земле?
Олег, 4 кл.
Когда началась на Земле любовь?
Катя, 4 кл.
Для чего нужна жизнь, а если она нужна, зачем люди умирают?
Костя, 2 кл.
Это Ты послал дождь, чтоб он напоил жару?
Рая, 4 кл.
Почему звери раньше говорили, а сейчас не умеют? Ну, вспомни, даже Змей беседовал с Евой.
Ева, 3 кл.
А мы не игрушки Твои?
Саша, 2 кл.
Почему многие люди такие несолнечные?
Арина, 3 кл.
А нельзя не рождаться?
Света, 2 кл.
Почему, когда любишь, всё нравится, даже яичница?
Степа, 2 кл.
Почему Ты сотворил мир таким, что когда мама порвет колготки, она плачет?
Вита, 2 кл.
Когда меня не будет, я себя буду видеть?
Толик, 2 кл.
Как стать воспоминанием?
Миша, 4 кл.
Я бы попросил у Тебя ласки.
Нормунд, 2 кл.
Сделай так, Господи, чтоб во всех подвалах и контейнерах бомжи были аккуратными.
Элеонора, 4 кл.
Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, чтоб, начиная от бабушки и кончая слонами, все были счастливы, сыты и обуты.
Тоня, 2 кл.
Хочу, чтоб в молодости я жила хорошо и счастливо, а в старости можно только счастливо.
Вера, 3 кл.
Чтобы я хотел попросить у Тебя? Да Ты сам все знаешь.
Алик, 4 кл.
Изуми меня, Господи.
Артур, 3 кл.
Говорят, что человек возвращается на землю в виде кого-то. Сделай, пожалуйста, так, чтоб я вернулся на землю в виде моей собаки, а она в виде меня, и мы опять будем вместе.
Алеша, 4 кл.
Верни моих родителей в детство, я бы с мамой дружил.
Гоша, 4 кл.
Пусть все, на кого я посмотрю, улыбаются.
Тима, 2 кл.
Я очень хочу, чтобы дети из приютов нашли себе новых, уютных родителей.
Даша, 4 кл.
Открой нам нас.
Вова, 4 кл.
Раздай всем людям доброту.
Катя, 2 кл.
Боженька, сотвори так, чтобы на небе высветились лица бабушки и дедушки и они улыбнулись мне.
Кира, 4 кл.
Подари мне жизнь.
Стасик, 1 кл.
Пусть все люди будут счастливы, тогда они не злые.
Вася, 4 кл.
Давай договоримся, Господи, я верю в Тебя, Ты — в меня.
Ляля, 2 кл.
Если Ты найдешь мою варежку, прошу вернуть. Только честно.
Аня, 3 кл.
Мой папа работает моряком, пусть волны будут добрыми к нему.
Катя, 3 кл.
Я бы хотела, чтоб у всех живых существ, у природы и даже у меня был хорошийхарактер.
Аня, 1 кл.
Научи моих врагов прощать своих врагов.
Гера, 4 кл.
Спасай людей не от грехов, а от одиночества.
Сергей, 3 кл.
Я написал стихи. Они стыдные. Я их никому не показывал, но Тебе, Боженька, я покажу. Вот они.
Взрослые плачут слезами.
Взрослые плачут глазами.
Маленькие плачут сердцем,
Маленькие плачут жизнью.
Но если взрослый плачет, как маленький,
Значит, он и правда плачет.
Марик, 4 кл.
На родительском собрании учительница говорила про меня так много хорошего, будто я умер.
Олаф, 3 кл.
Вчера в школе объявили, что Ты есть. Здравствуй.
Леня, 3 кл.
Знаешь, хоть мне кажется, что души у меня нет, но иногда она все-таки побаливает.
Роман, 2 кл.
Самая тяжёлая болезнь на Земле, Господи, любовь. Но все человеки почему-то хотят заразиться этой болезнью.
Люба, 2 кл.
А я ведь каждую секундочку умираю.
Паша, 1 кл.
Не бойся, Господи, я с Тобой!
Андрей, 1 кл.
Знаешь, а у некоторых людей на сердце ставни.
Ольга, 3 кл.
У детей должен быть свой Бог. Славный, добрый Богинёнок.
Саша, 3 кл.
Самое большое чудо, которое Ты творишь для людей, это то, что Ты ничего не делаешь для них.
Сема, 4 кл.
Можно мне не умирать, а?
Юля, 1 кл.
Какие бы Ты поставил мне оценки за жизнь?
Аркадий, 2 кл.
Старики — это усталые дети.
Андрон, 4 кл.
Каждое утро я хороню вчерашний день. Ведь он ушел от меня навсегда.
Аркадий, 3 кл.
Я горжусь, что у меня есть Ты.
Катя, 2 кл.
Мы Тебя понимаем светлее, чем взрослые.
Гарик, 2 кл.
Я еще маленькая, учусь в третьем классе, грехов пока нет, но собираются.
Ева, 3 кл.
А не было с Тобой так: кто-то Тебе симпатичен, но он не смотрит в Твою сторону?
Оля, 3 кл.
Сколько раз я буду ошибаться в любви? Три раза уже есть.
Юра, 2 кл.
Мама сказала, что я во сне плакал. Ты не помнишь, о чем мы с Тобой говорили?
Игорь, 3 кл.
Если бы Ты первым сделал женщину, Тебе бы не пришлось возиться с ребрами.
Вова, 4 кл.
Я сильно позорю Тебя?
Вова, 4 кл.
Можно, я буду Тебе иногда сниться?
Валера, 3 кл.
Если у меня что-то болит, это значит, Ты на меня сердишься?
Гога, 4 кл.
Я бы попросила ума моим родителям, а то они меня совсем не понимают.
Надя, 3 кл.
В разных книгах Тебя описывают по-разному. Где бы достать Твою фото карточку. Хоть допотопную?
Рая, 3 кл.
А если все люди попадут в рай, места там всем хватит?
Андрей, 3 кл.
За что мы стареем?
Илья, 3 кл.
На каком языке говорят души?
Рая, 4 кл.
Насколько хорошо я закончу свою жизнь?
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-Ты сам ответил на свой вопрос.
Учительница: - Дети! Бога нету! Давайте все дружно покажем в небо фигу!
Все дети дружно направили кукиши к потолку, и только Мойша на задней парте остался спокойно сидеть.
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- Если Бога нет, то таки кому крутить фигу? А если есть, то таки зачем портить отношения? (с)
Не, запудривание мозгов молодёжи, подготовка паствы (стада) для успешного потребдядства
Когда пониаешь неизбежность своей смерти, но ещё не принимаешь этого.