Наивные, смешные, грустные но искренние

Может ли хватить детства на всю жизнь?

Марк, 1 кл.



Люди так страдают на земле, неужели в твоем аду еще хуже?

Радик, 4 кл.



Может, я могу тебе чем-то помочь?

Света, 2 кл.



Цветы у тебя получились лучше, чем человек.

Галя, 4 кл.



Зачем ты создал этот мир, ты что, не понял, что будет такая заморочка?

Марина, 4 кл.



Как мне жить, чтоб все на свете были счастливы?

Лиза, 2 кл.



Почему нищие просят милостыню около церкви — чтоб ты отмечал, кто дает?

Ира, 2 кл.

На земле столько бед и страданий, чтоб людям не жалко было умирать?

Игорь, 4 кл.



а что если люди тебя не любят, а боятся?

Руслан, 2 кл.



Сделай так, чтоб во второй жизни я родилась во Франции мальчиком.

Кира, 4 кл.



Ладно, христос страдал ради людей, а ради чего страдают люди?

Гриша, 4 кл.



Я с ней два года ходил в садик, целых полгода учился в первом классе, ивотоднажды она мне заявила: «мы с тобой разные человеки». ты представляешь, я хуже, чем умер.

Аркадий, 2 кл.



Почему весной, когда вечером Ты включаешь на небе звезды и дуешь на Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать?

Наташа, 2 кл.



Почему мир без нежности?

Лена, 1 кл.



Боженька, а душу Ты мне вложил мою или чью-то?

Стасик, 2 кл.



Как умирает день? По старости?

Лева 3 кл.



А я есть на самом деле?

Люба, 3 кл.



Зачем ты сделал человека главным на земле?

Олег, 4 кл.



Когда началась на Земле любовь?

Катя, 4 кл.



Для чего нужна жизнь, а если она нужна, зачем люди умирают?

Костя, 2 кл.



Это Ты послал дождь, чтоб он напоил жару?

Рая, 4 кл.



Почему звери раньше говорили, а сейчас не умеют? Ну, вспомни, даже Змей беседовал с Евой.

Ева, 3 кл.



А мы не игрушки Твои?

Саша, 2 кл.



Почему многие люди такие несолнечные?

Арина, 3 кл.



А нельзя не рождаться?

Света, 2 кл.



Почему, когда любишь, всё нравится, даже яичница?

Степа, 2 кл.



Почему Ты сотворил мир таким, что когда мама порвет колготки, она плачет?

Вита, 2 кл.

Когда меня не будет, я себя буду видеть?

Толик, 2 кл.



Как стать воспоминанием?

Миша, 4 кл.



Я бы попросил у Тебя ласки.

Нормунд, 2 кл.



Сделай так, Господи, чтоб во всех подвалах и контейнерах бомжи были аккуратными.

Элеонора, 4 кл.



Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, чтоб, начиная от бабушки и кончая слонами, все были счастливы, сыты и обуты.

Тоня, 2 кл.



Хочу, чтоб в молодости я жила хорошо и счастливо, а в старости можно только счастливо.

Вера, 3 кл.



Чтобы я хотел попросить у Тебя? Да Ты сам все знаешь.

Алик, 4 кл.



Изуми меня, Господи.

Артур, 3 кл.



Говорят, что человек возвращается на землю в виде кого-то. Сделай, пожалуйста, так, чтоб я вернулся на землю в виде моей собаки, а она в виде меня, и мы опять будем вместе.



Алеша, 4 кл.



Верни моих родителей в детство, я бы с мамой дружил.

Гоша, 4 кл.



Пусть все, на кого я посмотрю, улыбаются.

Тима, 2 кл.



Я очень хочу, чтобы дети из приютов нашли себе новых, уютных родителей.

Даша, 4 кл.



Открой нам нас.

Вова, 4 кл.



Раздай всем людям доброту.

Катя, 2 кл.



Боженька, сотвори так, чтобы на небе высветились лица бабушки и дедушки и они улыбнулись мне.

Кира, 4 кл.



Подари мне жизнь.

Стасик, 1 кл.



Пусть все люди будут счастливы, тогда они не злые.

Вася, 4 кл.



Давай договоримся, Господи, я верю в Тебя, Ты — в меня.

Ляля, 2 кл.



Если Ты найдешь мою варежку, прошу вернуть. Только честно.

Аня, 3 кл.



Мой папа работает моряком, пусть волны будут добрыми к нему.

Катя, 3 кл.



Я бы хотела, чтоб у всех живых существ, у природы и даже у меня был хорошийхарактер.

Аня, 1 кл.



Научи моих врагов прощать своих врагов.

Гера, 4 кл.

Спасай людей не от грехов, а от одиночества.

Сергей, 3 кл.



Я написал стихи. Они стыдные. Я их никому не показывал, но Тебе, Боженька, я покажу. Вот они.

Взрослые плачут слезами.

Взрослые плачут глазами.

Маленькие плачут сердцем,

Маленькие плачут жизнью.

Но если взрослый плачет, как маленький,

Значит, он и правда плачет.

Марик, 4 кл.



На родительском собрании учительница говорила про меня так много хорошего, будто я умер.

Олаф, 3 кл.



Вчера в школе объявили, что Ты есть. Здравствуй.

Леня, 3 кл.



Знаешь, хоть мне кажется, что души у меня нет, но иногда она все-таки побаливает.

Роман, 2 кл.



Самая тяжёлая болезнь на Земле, Господи, любовь. Но все человеки почему-то хотят заразиться этой болезнью.

Люба, 2 кл.



А я ведь каждую секундочку умираю.

Паша, 1 кл.



Не бойся, Господи, я с Тобой!

Андрей, 1 кл.



Знаешь, а у некоторых людей на сердце ставни.

Ольга, 3 кл.



У детей должен быть свой Бог. Славный, добрый Богинёнок.

Саша, 3 кл.



Самое большое чудо, которое Ты творишь для людей, это то, что Ты ничего не делаешь для них.

Сема, 4 кл.



Можно мне не умирать, а?

Юля, 1 кл.



Какие бы Ты поставил мне оценки за жизнь?

Аркадий, 2 кл.



Старики — это усталые дети.

Андрон, 4 кл.



Каждое утро я хороню вчерашний день. Ведь он ушел от меня навсегда.

Аркадий, 3 кл.



Я горжусь, что у меня есть Ты.

Катя, 2 кл.



Мы Тебя понимаем светлее, чем взрослые.

Гарик, 2 кл.



Я еще маленькая, учусь в третьем классе, грехов пока нет, но собираются.

Ева, 3 кл.



А не было с Тобой так: кто-то Тебе симпатичен, но он не смотрит в Твою сторону?

Оля, 3 кл.



Сколько раз я буду ошибаться в любви? Три раза уже есть.

Юра, 2 кл.



Мама сказала, что я во сне плакал. Ты не помнишь, о чем мы с Тобой говорили?

Игорь, 3 кл.



Если бы Ты первым сделал женщину, Тебе бы не пришлось возиться с ребрами.

Вова, 4 кл.



Я сильно позорю Тебя?

Вова, 4 кл.



Можно, я буду Тебе иногда сниться?

Валера, 3 кл.



Если у меня что-то болит, это значит, Ты на меня сердишься?

Гога, 4 кл.



Я бы попросила ума моим родителям, а то они меня совсем не понимают.

Надя, 3 кл.



В разных книгах Тебя описывают по-разному. Где бы достать Твою фото карточку. Хоть допотопную?

Рая, 3 кл.



А если все люди попадут в рай, места там всем хватит?

Андрей, 3 кл.



За что мы стареем?

Илья, 3 кл.



На каком языке говорят души?

Рая, 4 кл.



Насколько хорошо я закончу свою жизнь?