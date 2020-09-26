Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что за причудливый аппарат такой? Кто знает?"
Ответ: "Это для нарезки овощей, не хватает только лезвий внутри"
2. "Это какой-то особенный камень? Увидел такой впервые и стало интересно"
Ответ: "Это Т-образный зажимной блок. Используется для удержания заготовок во время механической обработки"
3. "Увидел это, когда проходил мимо грузовика. Что это такое?"
Ответ: "Похоже на автоматическую систему накачки шин"
4. "Я нашел это у себя в доме и не могу понять, откуда это взялось и что это вообще такое?"
Ответ: "Это небольшой динамик, который при нажатии издает некий звук. Похожие помещают внутрь мягких игрушек"
5. "Что это за штука? Единственное что я понял, она идет как насадка на дрель"
Ответ: "Это насадка для съема краски с металлических поверхностей"
6. "Что это за штуковина? Ее можно резко скрутить, но зачем это, я никак не пойму"
Ответ: "Это хитрое приспособление для колки орехов"
7. "Что за странная ложка, выглядит, будто сломанная"
Ответ: "Это специальная ложка для подачи желе"
8. "Я выкопал это сегодня из земли. Это какой-то шлем или каска?"
Ответ: "Это М1917 - каска американских солдат во времена Первой мировой войны"
9. "Что это за штуковина с колесами?"
Ответ: "Это подвижная часть щековой дробилки. Используется в карьерах для разрушения горных пород"
10. "Мне досталось это по наследству. Это какой-то кулон? Он драгоценный?"
Ответ: "Это часть церемониальной подвески, которую жительницы Непала надевают лишь по особым случаям"
11. "Что это такое? Нашел на кухне у родителей"
Ответ: "Это приспособление позволяющее нарезать овощи и фрукты спиралью"
12. "Я увидел это в отеле в гардеробе, что это?"
Ответ: "Это вешалка, только почему-то ее установили вверх-ногами"
Источник:
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