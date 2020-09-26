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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (13 фото)

Автор:
26 сентября 2020 13:18
Метки: вопросы   находки   ответы   
2229
13

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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1k
Свирепый Бамбр 7 часов назад
Установили ее правильно, только "плечики" вверх ногами.
Установили ее правильно, только "плечики" вверх ногами.
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18k
Владимир 53 минуты назад
Если это система накачки, то это трындец, что за колхозник такое выдумал? Впрочем еслиэто пиндосы, они от бедности и не такое колхозят..
Если это система накачки, то это трындец, что за колхозник такое выдумал? Впрочем еслиэто пиндосы, они от бедности и не такое колхозят..
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18k
Владимир 52 минуты назад
Вот так выглядит система подкачки, нормальная. А вот эта хрень сверху.. Это трындец.

Вот так выглядит система подкачки, нормальная. А вот эта хрень сверху.. Это трындец.
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