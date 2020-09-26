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«Я понимал, что нарушаю госграницу…»

«Я понимал, что нарушаю госграницу…» (10 фото)

Автор:
26 сентября 2020 12:45
Сообщество : Истории
Метки: авиация   военный летчик   истории   рассказ   россия   
608
10
В тот день несколько экипажей, были с утра на боевом дежурстве. Еще утром представители ТОФ передали координаты группировки по закрытой связи...

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Метки: авиация   военный летчик   истории   рассказ   россия   
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2  комментария
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Броненосец Потелкам 15 минут назад
Спасибо за пост.
Интересно
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−23
Гиви 5 минут назад
Статья отличная. Без пафоса, без понтов. Побольше таких постов, автор.
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