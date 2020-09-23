34.

1981 год, в одном из московских детских садов, обратите внимание, у девочки на платочке видна надпись "Олимпиада 80" и на юбке тоже символика прошедшей Олимпиады:

СССР, футболист, штангист, велогонщики, футбольный мяч...

Тогда такие ткани были популярны. Сейчас, наверное, раритет - если у кого сохранилась такая юбочка или рубашка.