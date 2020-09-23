Подборка интересных ретро-фотографий
6.
Мототакси
Мотоциклы с закрытой коляской, использовавшиеся в роли такси в городе Брайтон; южное побережье Англии; ~ 1930-й год
8.
Выпускной в Военно-морской академии США. Аннаполис, Мэриленд, 1917 г. © Harris & Ewing Collection
11.
В 1941 году Спартак Мишулин поступил в артиллерийскую артспецшколу в Анжеро-Судженске. Интересно, что сам он, подавая документы, думал, что школа артистическая.
14.
Это было недавно. Это было давно.
Рекламное фото модели Holborn 9100; обратите внимание на блок внешней массовой памяти, который содержал два 8-дюймовых дисковода для гибких дисков и дополнительный жесткий диск на 30 МБ.
15.
1982 год, Сергей Юрский с женой актрисой Натальей Теняковой и дочерью Дашей на прогулке.
В 1984 году на экраны вышла комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби», ее сразу назвали народной! Зрители полюбили всех героев этой картины, но особенно дядю Митю и бабу Шуру в исполнении Сергея Юрского и Натальи Теняковой. Кстати, когда Юрский и Тенякова играли в картине стариков, Сергею было 49,а Натальи 40.
18.
Первая пожарная машина в городе, Казань, 1900 год
Какая обалденно красивая конструкция!!! Колбочки, приборчики, трубочки сверкающие хромом!.. Закрадывается подозрение, что в перерывах между пожарами эти бравые ребята ее как кофеварку используют! Под передним сиденьем - буфет!... Если бы не торжественные позы и сверкание касок... В общем, "бариста" им в команду не хватает!
19.
Катрин Денёв
Когда мужчина говорит: “Давай начнем всё сначала”, он думает: “К сожалению, я не смог найти никого лучше”…
21.
Дональд Трамп и Маколей Калкин на церемонии открытия рождественской ёлки в отеле Plaza. Нью-Йорк. 5 декабря 1991 года.
22.
Полевая обкатка
Опытный образец грузового автомобиля ГАЗ-66 во время испытаний в каракумской пустыне; ~ 1962-1963-й гг.
24.
В нестандартной роли
Железнодорожная цистерна, использовавшаяся для перевозки молока с Кунгурского молокозавода в город Пермь; 1969-й год
28.
Чарджуйский железнодорожный мост через реку Аму-Дарью, Туркменистан, Бухарское ханство. Цветное фото С.М Прокудина-Горского. 1911 год.
Мост был построен в 1898-1901 гг. Мост длиной 750 саж. (около 1,6 км), из 25-ти пролетов по 30 саж. (около 64 м).
30.
Баскетболист сборной СССР Арвидас Сабонис на торжественном приёме. Москва, 1988 год.. Во время этого приема он попросил Горбачева разрешения играть за границей. Позже, это разрешение он получил и сезон 1989-1990 играл в Испании.
31.
А вы знали, что до 1918 года Тверскую площадь в Москве, напротив губернаторского дворца (мэрия), украшала фигура генерала Скобелева — героя Русско-турецкой войны 1877–1878 годов?
Одновременно с открытием монумента, 24 июня 1912 года, Тверскую площадь переименовали в Скобелевскую.
В апреле 1918-го большевики снесли монумент русскому генералу, а его постамент использовали как трибуну. В 1954 году место Скобелева занял памятник Юрию Долгорукому, который стоит и по сей день.
В апреле 1918-го большевики снесли монумент русскому генералу, а его постамент использовали как трибуну. В 1954 году место Скобелева занял памятник Юрию Долгорукому, который стоит и по сей день.
33.
Женский баскетбол впервые был включён в программу Олимпийских игр в Монреале в 1976 году.
На фото - момент борьбы Ямамото Сатиё (山本幸代) и Ульяны Семёновой. Матч Япония - СССР закончился победой советской команды со счетом 75 : 98
Команда СССР выиграла все матчи и завоевала свои первые золотые олимпийские медали в этом виде спорта.
С Ульяной Семёновой (рост 210см) другого результата никто и не ожидал.
Команда СССР выиграла все матчи и завоевала свои первые золотые олимпийские медали в этом виде спорта.
С Ульяной Семёновой (рост 210см) другого результата никто и не ожидал.
34.
Потанцуем?
1981 год, в одном из московских детских садов, обратите внимание, у девочки на платочке видна надпись "Олимпиада 80" и на юбке тоже символика прошедшей Олимпиады:
СССР, футболист, штангист, велогонщики, футбольный мяч...
Тогда такие ткани были популярны. Сейчас, наверное, раритет - если у кого сохранилась такая юбочка или рубашка.
СССР, футболист, штангист, велогонщики, футбольный мяч...
Тогда такие ткани были популярны. Сейчас, наверное, раритет - если у кого сохранилась такая юбочка или рубашка.
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