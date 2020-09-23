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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
23 сентября 2020 22:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: история   ретро   фото   
1667
40
Подборка интересных ретро-фотографий

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Метки: история   ретро   фото   
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492
satra 9 часов назад
Софи Марсо вместо Моники Белуччи?
И Вы думали, мы это не заметим?
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20k
Ваня Полчаса назад
я ходил в эту котлетную... реально котлеты были вкусными...
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5k
Шурави 9 часов назад
Фото №30.Иудушка горбачёв весьма жалок,и по моему не в росте дело-просто гнилая душонка.
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3k
dampfer 9 часов назад
К фотографии № 13. Вилла у Ремарка была в Порто-Ронко.
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3k
Олег 9 часов назад
Благодарю за пост.Фото №4,действительно фильм Александра Алова и Владимира Наумова "Легенда о Тиле-"бессмертная и вечно живая классика Советского кино.Жаль,что сейчас не снимают такие Фильмы.Удивляюсь замечательному подбору актёров,Шарль Де Костер словно писал своих героев с Лембита Ульсфака /Тиль/ и Евгения Леонова /Ламме Гудзак/.
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7k
Cornho Олег 8 часов назад
Лембит УльФСак.
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