Подборка интересных ретро-фотографий
2.
Группа итальянских военнопленных на пути домой из СССР, 1950 год, Вена
Бывшим пленным была выдана зарплата за время пребывания в советском плену. Вдоль следования эшелонов к границе была развёрнута сеть торговых точек с товарами народного потребления, в том числе дефицитными на тот период. СССР старался расстаться со своими бывшими врагами на хорошей волне.
4.
Обработка ребенка порошком ДДТ, 1945 год, США
В середине 40–х годов считалось, что пестицид дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) помогает предотвратить заболевание полиомиелитом. Также его применяли против комаров. Во многих районах США сплошной обработкой ДДТ с помощью автомобилей с распылителями подвергались улицы и сады, дома, бассейны и детские площадки. В период между 1946 и 1962 годами в США было распылено 1,34 миллиарда тонн ДДТ.
6.
Бомбардировщик B–24 по имени ТОВАРИШЛЬ и мастер–сержант Стивен Дарго
Мастер–сержант Стивен Дарго (Stephen J. Dergo, 1917–2004) был не лётчиком, а механиком «Либерейтора» B–24 с серийным номером 41–51128 из 579–й эскадрильи 392–й бомбардировочной авиагруппы ВВС США. Вероятно, он отлично готовил бомбардировщик к вылетам, раз экипаж позволил имевшему русские корни Стивену в ноябре 1944 года назвать самолёт «Товарищ» и нарисовать на нём большую красную звезду. Имя оказалось счастливым — «Товарищ» уцелел в 21 боевом вылете, вернулся после войны в США, где и был списан.
10.
Выдающийся натуралист Джеральд Даррелл и его жена Ли Даррелл с ведущим программы "В мире животных" Николаем Дроздовым. Фото сделано в заповеднике Аскания–Нова, СССР, 1985 год.
21.
Мама накрыла ребенка мусорной корзиной, чтобы тот не уполз, пока она занята вязанием, США, 1969 год.
33.
Программист и ассистент в зале с Большой Электронной Вычислительной Машиной - самым мощным компьютером в мире на тот момент, Новосибирск, СССР, 1965
35.
Кевин Костнер и Морган Фриман на съемках фильма — Робин Гуд: Принц воров / Robin Hood: Prince of Thieves, 1990 г.
36.
Флоренс Гриффит–Джойнер во время отбора на Олимпиаду, США, 1988 год.
Она бегала с накладными ногтями и макияжем. Поставила два рекорда, на 100 и 200 м, которые до сих пор не перебил никто.
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