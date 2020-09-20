6.

Мастер–сержант Стивен Дарго (Stephen J. Dergo, 1917–2004) был не лётчиком, а механиком «Либерейтора» B–24 с серийным номером 41–51128 из 579–й эскадрильи 392–й бомбардировочной авиагруппы ВВС США. Вероятно, он отлично готовил бомбардировщик к вылетам, раз экипаж позволил имевшему русские корни Стивену в ноябре 1944 года назвать самолёт «Товарищ» и нарисовать на нём большую красную звезду. Имя оказалось счастливым — «Товарищ» уцелел в 21 боевом вылете, вернулся после войны в США, где и был списан.