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Цифровые часы аналоговой эпохи

Цифровые часы аналоговой эпохи (11 фото + 1 гиф)

Автор:
20 сентября 2020 21:28
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: интересно   технологии   часы   
488
12

Впервые я такие часы увидел в каком то иностранном фильме в далеких 70х годах, да и то быстро промелькнуло в кадре. Меня тогда это очень впечатлило-такую конструкцию не видел в союзе.

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Метки: интересно   технологии   часы   
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3k
Andrey Abramov Час назад
На этот шедевр глянь.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Шура ОсЕчкин 17 минут назад
Фильм - "День сурка"
Ну классика-же)))
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100
чокнутый Полчаса назад
флип клок тут купил как в фильме назад в будущее " Panasonic RC-6015"
пи.зда на них цены нынче (если на рубли переводить) вышли они мне в 21000 это я еще покупал в 17 году, сейчас бы выложил больше! а запад все загнивает и загнивает...
флип клок тут купил как в фильме назад в будущее " Panasonic RC-6015" пи.зда на них цены нынче (если на рубли переводить) вышли они мне в 21000 это я еще покупал в 17 году, сейчас бы выложил больше! а запад все загнивает и загнивает...
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14k
crazyvantuz Час назад
ага. помню период - посморел время на мобиле - вроде понты. щас тожесамое, если на часы посмореть
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