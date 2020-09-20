Цифровые часы аналоговой эпохи

Впервые я такие часы увидел в каком то иностранном фильме в далеких 70х годах, да и то быстро промелькнуло в кадре. Меня тогда это очень впечатлило-такую конструкцию не видел в союзе.
Причем газоразрядные индикаторы, которые в СССР много где применялись, меня совсем не удивляли: прозрачно, все видно, все понятно.
Механизм стал понятен, когда увидел вблизи табло в аэропорту
Видимо провинциальный аэропорт- такие табло обычно были во всю стену-самолеты летали часто.
Больше всего меня поразил шум, с которой менялась информация на табло. Подумал: как же люди спят с такими шумящими часами.
Механизм оказывается достаточно прост и был очень популярен в 70ые года. Стрелочные часы примелькались, а тут экзотика! Вся конструкция производилась отдельно, была компактна и можно было встроить в любую технику. На первом фото как раз часы-радиоприемник SONY. Каждая цифра отображается двумя пластинами
Барабан вращается, пластины поочередно выходя из зацепления переворачиваются, показывая текущее время.
Самое интересное, что часы приводит в движение обычный асинхронный двигатель, работающий от переменного тока из розетки. Никаких вам кварцевых стабилизаций точности хода часов-50 Гц в розетке, вот и вся синхронизация, вот и вся точность хода. Как ни странно, но этот механизм работает тише, чем обычные настенные часы.
Барабан с красными полосками сделан для контроля работы двигателя. С боку специальное окошечко для визуального контроля. Часы хорошо показаны в фильме "День Сурка".
С настольными часами все понятно-их "оцифровать" очень просто, а как же быть с наручными часами? Вы даже не представляете сколько разных конструкций было придумано!!!!
Jaz Derby Swissonic
тут вращаются барабаны. Механизм работает от электрических импульсов, подаваемых на катушку балансира.
Была конструкция цифрами на вращающихся дисках
Так же на барабанах, но расположенных параллельно
Причем цифры на барабане часов идут ступеньками, а барабан минут просто закрашен по диагонали-при вращении мимо узкой щели создается впечатление заполнения.
Часы Devon Tread 1
Цифры отпечатаны на лентах, которые движутся под углом, но цифры текущего времени оказываются на одной линии.
Если Вы хотите встроить флип-часы в какое ни будь устройство -китайцы тут как тут. Ночами не спят-клепают вот такие замечательные штуки
Хотя теперь, век всеобщей цифровизации, стало модно на экране устанавливать анимацию стрелочных часов.
Во все времена первый признак крутости- "не как у всех"
Источник:
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Ну классика-же)))
пи.зда на них цены нынче (если на рубли переводить) вышли они мне в 21000 это я еще покупал в 17 году, сейчас бы выложил больше! а запад все загнивает и загнивает...