Цифровые часы аналоговой эпохи

Видимо провинциальный аэропорт- такие табло обычно были во всю стену-самолеты летали часто.

Больше всего меня поразил шум, с которой менялась информация на табло. Подумал: как же люди спят с такими шумящими часами.

Механизм оказывается достаточно прост и был очень популярен в 70ые года. Стрелочные часы примелькались, а тут экзотика! Вся конструкция производилась отдельно, была компактна и можно было встроить в любую технику. На первом фото как раз часы-радиоприемник SONY. Каждая цифра отображается двумя пластинами