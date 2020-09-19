Советское зеркало

Прихожу на мусорную станцию, а там... оно.
Увидев это разбитое зеркало я подумал - уходит целая эпоха.
Эти фото не могут передать дух той эпохи, особенности того времени. Но эти фото для меня как напоминание того, как много хорошо и качественного было тогда сделано.
А у вас были / есть такие зеркала?
Увидев это разбитое зеркало я подумал - уходит целая эпоха.
Эти фото не могут передать дух той эпохи, особенности того времени. Но эти фото для меня как напоминание того, как много хорошо и качественного было тогда сделано.
А у вас были / есть такие зеркала?
Авторский пост
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млять это просто доски и зеркало, что с ними может произойти, оно не производит вообще никакой работы чтоб восхищаться этим