Советское зеркало

Прихожу на мусорную станцию, а там... оно.

Увидев это разбитое зеркало я подумал - уходит целая эпоха.

Эти фото не могут передать дух той эпохи, особенности того времени. Но эти фото для меня как напоминание того, как много хорошо и качественного было тогда сделано.

А у вас были / есть такие зеркала?

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