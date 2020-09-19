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Советское зеркало

Советское зеркало (5 фото)

Автор:
19 сентября 2020 20:30
Метки: СССР   Советская эпоха   вещи из СССР   зеркало   зеркало ссср   
498
5
Прихожу на мусорную станцию, а там... оно.
Увидев это разбитое зеркало я подумал - уходит целая эпоха.
Эти фото не могут передать дух той эпохи, особенности того времени. Но эти фото для меня как напоминание того, как много хорошо и качественного было тогда сделано.
А у вас были / есть такие зеркала?

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Метки: СССР   Советская эпоха   вещи из СССР   зеркало   зеркало ссср   
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16  комментариев
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11k
робт 2 часа назад
"долго многие вещи служили и продолжают служить"
млять это просто доски и зеркало, что с ними может произойти, оно не производит вообще никакой работы чтоб восхищаться этим
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902
Леонид робт 2 часа назад
Зайди в мебельный , найди хоть что то из мебели , сделанное из "просто доски" , не опилок , а из доски , в своём коменте выше ты задал вопрос и в нём на него же и ответил.
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17k
sport-bear 23 минуты назад
А почему в зеркале право и лево меняются местами, а верх и низ нет? Вот сидите теперь, думайте :)
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5k
B0n 40 минут назад
Тыёпт... Я думал, он его реставрировать будет.
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43k
noName Час назад
Как по мне,это часть трюмо...А как "символ" ушедшей эпохи,мне очень понравилась эта картинка:
Как по мне,это часть трюмо...А как "символ" ушедшей эпохи,мне очень понравилась эта картинка:
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17k
Lynx 2 часа назад
Зачем вам складень, пассажир?
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859
akurys 2 часа назад
У меня дома есть зеркало, которому около 150 лет точно, а может и больше. Зеркало переходит по наследству. Изображение в нем четкое и глубокое, само зеркало не светлое как новодел нынешний, а чуть сероватое. Ни где нет и следов отслоения. Заключено в старинную дубовую раму ручной работы с интересной резьбой. Разница в качестве отражения, конечно заметная...
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101
Maris Автор поста akurys 2 часа назад
А фото можно?!
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248
andrey 2 часа назад
мда ! мне только одно интересно ,почему в то время ,люди при деньгах и связях избавлялись от советского и покупали импортное ?
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101
Maris Автор поста andrey 2 часа назад
Не известно ...
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248
andrey Maris 2 часа назад
как раз наоборот ! все давно извесно ! покупали нормальные вещи и избавлялись от гавна !
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48k
smakido 2 часа назад
"Что имеем - не храним , а потерявши - плачем !"
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101
Maris Автор поста smakido 2 часа назад
Точно!
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Maris

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