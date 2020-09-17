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Бомжи Манхэттена

Бомжи Манхэттена (8 фото)

Автор:
17 сентября 2020 18:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: нью-бомжатник   фу пля   храм на холме   яблоко   
1495
8
Когда на Афтершоке публикуются тревожные анализы экономического состояния США, у некоторых коллег возникает впечатление, что они излишне пессимистичны, слишком много в них чёрной краски.

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Метки: нью-бомжатник   фу пля   храм на холме   яблоко   
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18  комментариев
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2k
RALEXXX 4 часа назад
Вот клуб на улице Нагорной стал общественной уборной.
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искажённый микроплёнкой, ГУМ стал маленькой избёнкой.
И уж вспомнить неприлично, чем предстал наш театр МХАТ.

В.С. Высоций ("Пародия на плохой детектив")
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3k
Мих Полчаса назад
Отсоси, автор. Твой сраный НЙ - помойка, кусок дорого дерьма, где живут говноеды, презираемые нормальными американцами, живущими в нормальных небольших городах с чистыми улицами и большими частными домами. Иногда, слишком большими, но тут уж кто как выпендривается. Да, ипотека, под 3 - 4 процента (отсоси еще раз). Арендуют те, кто часто переезжает и одиночки, в основном.
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2k
ДК Мих 11 минут назад
Ну зачем уж так грубо? Наверно, есть те, кому нравится жить в таких больших городах... Впрочем, лично я их терпеть не могу, и стараюсь объезжать по кольцевой если есть возможность.
Кстати, у меня ипотека сегодня под 1.74% (я не брал фиксированный %, ну и раз в год надо возобновлять чтобы получить "promotional rate"). Примерно 1 акр участок (>40 соток) почти в лесу, 230 кв. метров на нас с женой хватает (дети, увы, разъехались).
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3k
ezhik 2 часа назад
Площадь острова Манхэттен составляет 58,8 км квадратн., а население 1,619 миллиона . Размер современной Красной площади примерно 330 на 70 метров, и, таким образом, ее площадь составляет порядка 23,1 тысячи квадратных метров, населения...0) .
Автор, уместно ли такое сравнение? А бардак, долги, ипотеки)), это везде есть, каждый видит и находит то, что хочет видеть/найти
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−33
мария коршунова 3 часа назад
Бардаковато.
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1k
uuid 4 часа назад
я смотрю дело сумасшедшего лешки-ножыга с ЖЖ цвет и пахнет)) не оскудеет земля русская всякими идиотами...
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9
Null Dev uuid 2 часа назад
Хе-хе-хе. Секту эту по началу курировали, а потом домен помножили на ноль. Хотя были там интересные авторы, но те сами со временем сбежали.
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18k
Владимир 4 часа назад
Вы не понимаете! Это свободные люди и они сами хотят так жить! Как вы вообще смеете сравнивать?!
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
60k
HundeBeißer2 4 часа назад
Пригожинская псинка чикабо распереживалась за америкосский народ!
Забавно.
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137k
☭Cheкаво☭ Автор поста HundeBeißer2 4 часа назад
@Модератор Fishki.net
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18k
Владимир HundeBeißer2 4 часа назад
А ты хомяк забавный, разве не вы, крысы, все время орете "а вот у них то", а когда вас харями вашими тупыми ткнули так вы сразу "а чего вы начинаете".

Ну как, хорошо в пиндостане, деньги раздают, да?
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Комментарий удален. Причина: флуд
15k
MarkovAlexandr HundeBeißer2 4 часа назад
Бомжи Манхэттена
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4k
Дмитрий 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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137k
☭Cheкаво☭ Автор поста Дмитрий 4 часа назад
Заткнулся бы, коллобарант.
Заткнулся бы, коллобарант.
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3k
ezhik ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Бомжи Манхэттена
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4k
Дмитрий ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
На самом деле я полностью приветствую решение России вернуть себе исторические Триколор и Андреевский флаг (если честно, то мне даже завидно). Единственное замечание: к другим стоит относиться точно также, как и к России.
Размещенная мной фотография - уже история, в которой были разные страницы, я из нее глобальных выводов делать не пытаюсь (кроме необходимости думать, что для некоторых слишком сложно, увы).

Вот я только не понял, я ведь всеми силами пытался автора поддержать в его жалости к несчастным американцам, так пытался... А он обзывается, прямо как в детском саду!
На самом деле я полностью приветствую решение России вернуть себе исторические Триколор и Андреевский флаг (если честно, то мне даже завидно). Единственное замечание: к другим стоит относиться точно также, как и к России. Размещенная мной фотография - уже история, в которой были разные страницы, я из нее глобальных выводов делать не пытаюсь (кроме необходимости думать, что для некоторых слишком сложно, увы). Вот я только не понял, я ведь всеми силами пытался автора поддержать в его жалости к несчастным американцам, так пытался... А он обзывается, прямо как в детском саду!
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4k
Дмитрий 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
RALEXXX Дмитрий 4 часа назад
Из письма советских рабочих американским рабочим:
"Дорогие братья по классу! Мы со скорбью и негодованием смотрим по телевизору и читаем в газетах, как вас беспощадно эксплуатируют капиталисты, как вы страдаете и как вы недоедаете. Дорогие товарищи, у нас к вам есть большая просьба. То, что вы недоедаете, не выбрасывайте пожалуйста, а присылайте нам."
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Россия РУЛИТ!!!
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