Бомжи Манхэттена

Когда на Афтершоке публикуются тревожные анализы экономического состояния США, у некоторых коллег возникает впечатление, что они излишне пессимистичны, слишком много в них чёрной краски.
Появляются комментарии, что это всё "сезонное", не так там всё и плохо, цифры не отражают действительность. Кроме того, всегда полезно оценивать ситуацию не только цифрами, но и образами. Тогда реальность становится зримее, понятнее и её отражение в статистике.
У каждой уважающей себя страны есть образ, картинка, с помощью которой она транслирует себя во внешний мир. Скажем, для России такой образ - Красная площадь:
Прямо скажем, не самое посещаемое местными жителями место, но именно оно наиболее известно в мире, как символ России.
Образ США в мире - Нью-Йорк, а, если ещё точнее - Манхэттен. Это такой небольшой остров, где сосредоточены самые известные исторические места США. Финансовый центр Уолл-стрит, культурный центр Бродвей, главные музеи, Центральный парк - всё там. Детективы про Ниро Вульфа читали? Он жил на Западной улице - это тоже на Манхэттене. Про статую Свободы слышали? Она на соседнем острове, неподалёку от Уолл-стрит.
У каждой уважающей себя страны есть образ, картинка, с помощью которой она транслирует себя во внешний мир. Скажем, для России такой образ - Красная площадь:
Прямо скажем, не самое посещаемое местными жителями место, но именно оно наиболее известно в мире, как символ России.
Образ США в мире - Нью-Йорк, а, если ещё точнее - Манхэттен. Это такой небольшой остров, где сосредоточены самые известные исторические места США. Финансовый центр Уолл-стрит, культурный центр Бродвей, главные музеи, Центральный парк - всё там. Детективы про Ниро Вульфа читали? Он жил на Западной улице - это тоже на Манхэттене. Про статую Свободы слышали? Она на соседнем острове, неподалёку от Уолл-стрит.
И вот что пишут сейчас жители Манхэттена сами про себя:
Руководители самых крупных 160 компаний направили мэру Биллу Де Блазио письмо с призывом принять меры и вернуть Нью-Йорку былое качество жизни, то есть решить проблемы, чтобы городская экономика начала оправляться от удара пандемией коронавируса.
Среди авторов этого обращения компании Mastercard, Macy’s, JetBlue, Nasdaq, Национальная Ассоциация баскетбола и другие. Как отметили их руководители, улицы Нью-Йорка завалены мусором, а преступность стремительно растет, что мешает городу обрести былую славу. Пресс-секретарь мэра Фредди Голдстин сообщил каналу CBS2 , что «мы признательны бизнес-сообществу за его вклад. Мы хотим восстановить это обслуживание и сохранить рабочие места, но самый прямой путь к этому в долгосрочных займах и федеральных стимулах»...
В тот же день представитель мэра Авери Коэн подтвердила решение Де Блазио выдворить почти три сотни бездомных из предоставленного им на период пандемии четырехзвездочного отеля Lucerne на Вест 79 стрит и Амстердам-авеню в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена. До конца следующей недели бомжей расселят по другим прибежищам, которые не уточняются. «Мы всегда отмечали, что это была временная мера, — сказала Авери Коэн, — и что наша первоочередная задача обеспечить бездомных всем необходимым». Номер на двоих в пустующем отеле стоит 700 долларов в сутки, и город платит 25%, а остальное поступает из федеральной казны.
Адвокат Рэнди Мастро, представляющий жителей этого района Манхэттена, сообщил, что бездомных также выселят из четырехзведочного отеля BelleClaire на Бродвее и 77 стрит, хотя в Сити-холле это отрицают. В августе мэр Де Блазио сообщил, что его администрация начинает искать пути сворачивания программы подобного расселения бездомных по отелям. К этой мере решили прибегнуть, так как городские шелтеры не предоставляют их обитателям необходимого дистанцирования в 6 футов друг от друга. До пандемии в городских отелях жили примерно 3,5 тыс бомжей, но когда коронавирус полонил Нью-Йорк, их стало больше 13 тысяч. Жители Вест-Сайда стали жаловаться, что в районе отелей начались антисанитария, нарушения общественного порядка и открытая торговля наркотиками. Нанятый ими адвокат Рэнди Мастро в прошлом был старшим помощником мэра Руди Джулиани.
Бездомное лицо Манхэттена
Руководители самых крупных 160 компаний направили мэру Биллу Де Блазио письмо с призывом принять меры и вернуть Нью-Йорку былое качество жизни, то есть решить проблемы, чтобы городская экономика начала оправляться от удара пандемией коронавируса.
Среди авторов этого обращения компании Mastercard, Macy’s, JetBlue, Nasdaq, Национальная Ассоциация баскетбола и другие. Как отметили их руководители, улицы Нью-Йорка завалены мусором, а преступность стремительно растет, что мешает городу обрести былую славу. Пресс-секретарь мэра Фредди Голдстин сообщил каналу CBS2 , что «мы признательны бизнес-сообществу за его вклад. Мы хотим восстановить это обслуживание и сохранить рабочие места, но самый прямой путь к этому в долгосрочных займах и федеральных стимулах»...
В тот же день представитель мэра Авери Коэн подтвердила решение Де Блазио выдворить почти три сотни бездомных из предоставленного им на период пандемии четырехзвездочного отеля Lucerne на Вест 79 стрит и Амстердам-авеню в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена. До конца следующей недели бомжей расселят по другим прибежищам, которые не уточняются. «Мы всегда отмечали, что это была временная мера, — сказала Авери Коэн, — и что наша первоочередная задача обеспечить бездомных всем необходимым». Номер на двоих в пустующем отеле стоит 700 долларов в сутки, и город платит 25%, а остальное поступает из федеральной казны.
Адвокат Рэнди Мастро, представляющий жителей этого района Манхэттена, сообщил, что бездомных также выселят из четырехзведочного отеля BelleClaire на Бродвее и 77 стрит, хотя в Сити-холле это отрицают. В августе мэр Де Блазио сообщил, что его администрация начинает искать пути сворачивания программы подобного расселения бездомных по отелям. К этой мере решили прибегнуть, так как городские шелтеры не предоставляют их обитателям необходимого дистанцирования в 6 футов друг от друга. До пандемии в городских отелях жили примерно 3,5 тыс бомжей, но когда коронавирус полонил Нью-Йорк, их стало больше 13 тысяч. Жители Вест-Сайда стали жаловаться, что в районе отелей начались антисанитария, нарушения общественного порядка и открытая торговля наркотиками. Нанятый ими адвокат Рэнди Мастро в прошлом был старшим помощником мэра Руди Джулиани.
Бездомное лицо Манхэттена
Вот так это выглядит в реале:
Напоминаю, что вы видите не какой-то там Пиндозасранск. Это - Манхеттен, сердце США, их витрина. Обычному пиндосу жить там невозможно из-за безумной дороговизны. А вот вокруг Манхэттена по всей территории страны раскинулся Ржавый пояс США - там вообще адский трэш и угар.
Набираете в поиске и смотрите:
Набираете в поиске и смотрите:
Причём, тут важно понимать, что США - не Россия. Там все бездомные лишь чуть меньше, чем полностью. Все погрязли в долгах, ипотеке и аренде жилья. Бороться с бездомными там - то же самое, что геноцид населения. Выселять кого-то из манхеттенской гостиницы бесполезно, если тут же не убивать всех этих несчастных.
По ходу, если экономические анализы что-то и искажают, то только в сторону смягчения. Руководители Мастеркард, Насдак и других крупнейших пиндокомпаний вполне согласны с выводами сообщества АШ, требуя от городской администрации Нью-Йорка хорошенько зачистить Манхэттен от "невписавшихся в рынок" - они считают, что всем не выжить.
По ходу, если экономические анализы что-то и искажают, то только в сторону смягчения. Руководители Мастеркард, Насдак и других крупнейших пиндокомпаний вполне согласны с выводами сообщества АШ, требуя от городской администрации Нью-Йорка хорошенько зачистить Манхэттен от "невписавшихся в рынок" - они считают, что всем не выжить.
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Метки: нью-бомжатник фу пля храм на холме яблоко
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Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искажённый микроплёнкой, ГУМ стал маленькой избёнкой.
И уж вспомнить неприлично, чем предстал наш театр МХАТ.
В.С. Высоций ("Пародия на плохой детектив")
Кстати, у меня ипотека сегодня под 1.74% (я не брал фиксированный %, ну и раз в год надо возобновлять чтобы получить "promotional rate"). Примерно 1 акр участок (>40 соток) почти в лесу, 230 кв. метров на нас с женой хватает (дети, увы, разъехались).
Автор, уместно ли такое сравнение? А бардак, долги, ипотеки)), это везде есть, каждый видит и находит то, что хочет видеть/найти
Забавно.
Ну как, хорошо в пиндостане, деньги раздают, да?
Размещенная мной фотография - уже история, в которой были разные страницы, я из нее глобальных выводов делать не пытаюсь (кроме необходимости думать, что для некоторых слишком сложно, увы).
Вот я только не понял, я ведь всеми силами пытался автора поддержать в его жалости к несчастным американцам, так пытался... А он обзывается, прямо как в детском саду!
"Дорогие братья по классу! Мы со скорбью и негодованием смотрим по телевизору и читаем в газетах, как вас беспощадно эксплуатируют капиталисты, как вы страдаете и как вы недоедаете. Дорогие товарищи, у нас к вам есть большая просьба. То, что вы недоедаете, не выбрасывайте пожалуйста, а присылайте нам."