Бомжи Манхэттена

И вот что пишут сейчас жители Манхэттена сами про себя:



Руководители самых крупных 160 компаний направили мэру Биллу Де Блазио письмо с призывом принять меры и вернуть Нью-Йорку былое качество жизни, то есть решить проблемы, чтобы городская экономика начала оправляться от удара пандемией коронавируса.

Среди авторов этого обращения компании Mastercard, Macy’s, JetBlue, Nasdaq, Национальная Ассоциация баскетбола и другие. Как отметили их руководители, улицы Нью-Йорка завалены мусором, а преступность стремительно растет, что мешает городу обрести былую славу. Пресс-секретарь мэра Фредди Голдстин сообщил каналу CBS2 , что «мы признательны бизнес-сообществу за его вклад. Мы хотим восстановить это обслуживание и сохранить рабочие места, но самый прямой путь к этому в долгосрочных займах и федеральных стимулах»...



В тот же день представитель мэра Авери Коэн подтвердила решение Де Блазио выдворить почти три сотни бездомных из предоставленного им на период пандемии четырехзвездочного отеля Lucerne на Вест 79 стрит и Амстердам-авеню в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена. До конца следующей недели бомжей расселят по другим прибежищам, которые не уточняются. «Мы всегда отмечали, что это была временная мера, — сказала Авери Коэн, — и что наша первоочередная задача обеспечить бездомных всем необходимым». Номер на двоих в пустующем отеле стоит 700 долларов в сутки, и город платит 25%, а остальное поступает из федеральной казны.



Адвокат Рэнди Мастро, представляющий жителей этого района Манхэттена, сообщил, что бездомных также выселят из четырехзведочного отеля BelleClaire на Бродвее и 77 стрит, хотя в Сити-холле это отрицают. В августе мэр Де Блазио сообщил, что его администрация начинает искать пути сворачивания программы подобного расселения бездомных по отелям. К этой мере решили прибегнуть, так как городские шелтеры не предоставляют их обитателям необходимого дистанцирования в 6 футов друг от друга. До пандемии в городских отелях жили примерно 3,5 тыс бомжей, но когда коронавирус полонил Нью-Йорк, их стало больше 13 тысяч. Жители Вест-Сайда стали жаловаться, что в районе отелей начались антисанитария, нарушения общественного порядка и открытая торговля наркотиками. Нанятый ими адвокат Рэнди Мастро в прошлом был старшим помощником мэра Руди Джулиани.



Бездомное лицо Манхэттена