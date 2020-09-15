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Скрины из социальных сетей

Скрины из социальных сетей (25 фото)

Автор:
15 сентября 2020 11:38
Сообщество : Неформат
Метки: абсурд   маразм   разное   юмор   
2080
25
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии

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Метки: абсурд   маразм   разное   юмор   
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33  комментария
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2k
Евгений 2 часа назад
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Экстравертов, никто не заставляет, потому-что это должны делать интроверты, а они не любят общаться.
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11k
Corvus Corax 50 минут назад
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И какое отношение Бах и Бетховен имеют к вальсам, любопытно узнать?
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8k
Юрий Николаевич 50 минут назад
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Наташа поди еще и не замужем.
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32k
Андрей Бертон 57 минут назад
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Баю - баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и укусит за бочок! А потом придет медведь и отхватит ножки треть, ручку вынесет лиса, зайчик высосет глаза! Черви заползут под ногти, рысь запустит в сердце когти! А какой - то рыжий кот горло вмиг перегрызет! Кишки рогом вспорит бык, лоси вырвут твой язык, а собака со двора сгложет косточку бедра, кошка вылежет глазницы, свинья откусит ягодицы! Печень будет кушать крот, бык порвет копытом рот, еж утащит язычок, мозг проточит червячок, череп дятел раздолбит, в легких моль уже сидит! Сердце зажует барсук, уж поселится в носу, а веселые цветочки прорастут тебе сквозь почки! Вот и будет от ребенка лишь хребет и селезенка! Кровь стекает с потолка, засыпай! Пока - пока!
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161
Иван Андрей Бертон 3 минуты назад
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Бык самый кровожадный.. и кишки вспорет и рот порвет копытом
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32k
Андрей Бертон Час назад
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Стоит с смартфоне программа: "Счётчик шагов". В день надо пройти не менее 6000 шагов.
Сегодня уже 101 день без перерыва не менее 6000 шагов, в среднем 10000 - 15000 шагов.
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3k
Regerald Час назад
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Наоборот пойду, может медовухой угостят...
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32k
Андрей Бертон Час назад
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Скрины из социальных сетей
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7k
Sherion Час назад
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А если с утра передёрну рукой на которой часы надеты, недельная норма готова.
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32k
Андрей Бертон Час назад
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Я не расист, пока дело не касается цыган.
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12k
DjnZ Час назад
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Зайца он не трогал не из-за травмата, а потому что заяц косоглазый. (Союз косых).
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7k
Sherion Час назад
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Есть два мнения, одно моё, второе неправильное.
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7k
Sherion Час назад
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Студентка при поступлении и конец четвёртого курса.
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7k
Sherion Час назад
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ЗБС. Жизнь удалась
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12k
DjnZ Час назад
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Фамилия у Петра Сергеевича соответствующая.
Хотя это судьба...
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7k
Sherion Час назад
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Я хочу тебя Наташа всё сильней день ото дня.
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32k
Андрей Бертон Sherion Час назад
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Да таких Наташ полно, их ещё Синеглазками называют.
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7k
Sherion Час назад
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Привитым химией арбуз Олег употребил
Присев на трон он встать уже не смог
Сбылась предсмертная арбузозаклинанье
Он посадил его за истязанья.
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12k
DjnZ Час назад
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Я думаю все таки вот это.

Я думаю все таки вот это.
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7k
Sherion 2 часа назад
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Эта шутка настолько старая, что сынок уже рассказывает её своим внукам.
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302
Dervish Sherion 48 минут назад
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Эту шутку, еще Бог Адаму рассказывал...
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29k
Элек Мек 2 часа назад
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Двустволка.
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29k
Элек Мек 2 часа назад
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Скрины из социальных сетей
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24k
Мрачный мачо Элек Мек 52 минуты назад
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Скрины из социальных сетей
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32k
dima423 2 часа назад
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ой лЮли ой люлИ, девок за гараж свели,
ой лЮли-лЮли, за гаражом бухнули)
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4k
Echo dima423 2 часа назад
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Собрались как то добры молодцы и красны девицы вина попить, и стали молодцы красны а девицы добры
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