Подборка интересных ретро-фотографий
2.
Группа "Цветы" и советско–американский хор "Дитя мира", 1985 год, СССР
Всемирный Фестиваль молодежи и студентов в Москве. После премьеры песни "Мы желаем счастья вам!"
Крайний слева в первом ряду 27–летний Александр Выгузов (после 1988 года сменил фамилию на Малинин).
Крайний слева в заднем ряду 27–летний Александр Солич.
Четвертый слева в первом ряду 36–летний Александр Лосев.
Крайний справа в первом ряду 33–летний Анастас Микоян (Стас Намин).
Второй ряд, второй слева 12–летний Фёдор Стуков.
В центре, в заднем ряду 23–летний Сергей Воронов.
Крайний справа, в заднем ряду 25–летний Ян Яненков (Александр Яненков).
Крайний слева в первом ряду 27–летний Александр Выгузов (после 1988 года сменил фамилию на Малинин).
Крайний слева в заднем ряду 27–летний Александр Солич.
Четвертый слева в первом ряду 36–летний Александр Лосев.
Крайний справа в первом ряду 33–летний Анастас Микоян (Стас Намин).
Второй ряд, второй слева 12–летний Фёдор Стуков.
В центре, в заднем ряду 23–летний Сергей Воронов.
Крайний справа, в заднем ряду 25–летний Ян Яненков (Александр Яненков).
3.
Ансамбль компании Michelin, ок. 1937, США
Мишлен была основана в 1889 году и до 2006 года управлялась семьей Мишлен.
Надувной человечек Бибендум является маскотом компании с 1898 года. Имя взято из строфы «Nunc est bibendum» «Од» Горация, что переводится как «Теперь время пить».
Надувной человечек Бибендум является маскотом компании с 1898 года. Имя взято из строфы «Nunc est bibendum» «Од» Горация, что переводится как «Теперь время пить».
4.
Бывший миллионер продает с лотка яблоки, 1931 год, Сан–Франциско
Фред Белл, бывший миллионер, а теперь безработный, продает яблоки со своего лотка на углу улицы в Сан–Франциско во время Великой Депрессии.
Белл, удачливый игрок на бирже по прозвищу "Champagne Fred", потерял все свое состояние во время обвала фондового рынка в 1929 году. Он умер 9 июня 1934 года в доме для бедных.
Белл, удачливый игрок на бирже по прозвищу "Champagne Fred", потерял все свое состояние во время обвала фондового рынка в 1929 году. Он умер 9 июня 1934 года в доме для бедных.
5.
Первый серийный кардиограф, 1911 год, Англия
В 1911 году английская Cambridge Scientific Instrument Company выпустила первый серийный кардиограф, записывающий кардиограмму посредством проекционного оптического регистратора на специальную светочувствительную ленту. В качестве электродов использовались ведра с крепким солевым раствором, в которые пациент должен был опускать руки и ногу.
13.
Реакции зрителей первый раз увидевшие танец в стиле бурлеск в исполнении стриптизёрши. Лос-Анджелес, Калифорния, 1966 год.
14.
Бернар Тюссо, праправнук французского модельера Мари Тюссо, держит восковые головы Хайле Селассие и Бенито Муссолини. Лондон, Англия, 1935 год.
15.
Изобретатель Карл Уорд демонстрирует свое изобретение - моноцикл с педальным приводом, в котором колесо заменено ногами. Цель изобретения, заключалась в том, чтобы сидеть во время ходьбы. Лос-Анджелес, Калифорния, 1971 год.
16.
Десятки тысяч восточных немцев протестуют против правительства Германской Демократической Республики в Восточном Берлине, 1989 год.
23.
Мисс Майами 1963 на ракете MIM-14 Nike-Hercules
Первый в мире зенитно-ракетный комплекс большого радиуса действия и первый в мире зенитно-ракетный комплекс с ядерной боевой частью.
25.
Спортивный танец девочек на фоне восстановленного фонтана "Детский хоровод", Привокзальная площадь Сталинграда, май 1945 года.
34.
Гагарин в Клинцах. Слева стоит с открыткой начальник особого отдела воинской части Яковлев Владимир Николаевич. 1966 год
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