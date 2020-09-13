4.

Фред Белл, бывший миллионер, а теперь безработный, продает яблоки со своего лотка на углу улицы в Сан–Франциско во время Великой Депрессии.



Белл, удачливый игрок на бирже по прозвищу "Champagne Fred", потерял все свое состояние во время обвала фондового рынка в 1929 году. Он умер 9 июня 1934 года в доме для бедных.