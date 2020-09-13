Подставка с МТЗ-80,Ашет,1/43

Здравия всем!Трава сделана с помощью флокатора Моррисон подставка-пенополистирол, трактор МТЗ-80,1/43поддон, козел, забор-самодел из палочек для мороженного, пила и колун-АВД.
Авторский пост
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Метки: Трактор МТЗ двор пила
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кОзлы приспособление для пиления дров,
кОзлы строительное приспособление для работы на небольшой высоте,
кОзлы передок конного экипажа.
Ну а по делу:
Тонкая, однако, работа.