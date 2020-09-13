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Подставка с МТЗ-80,Ашет,1/43

Подставка с МТЗ-80,Ашет,1/43 (18 фото)

Автор:
13 сентября 2020 23:37
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Трактор МТЗ   двор   пила   
243
18
Здравия всем!Трава сделана с помощью флокатора Моррисон подставка-пенополистирол, трактор МТЗ-80,1/43поддон, козел, забор-самодел из палочек для мороженного, пила и колун-АВД.

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Метки: Трактор МТЗ   двор   пила   
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seller-k Час назад
А козел где?
Погулять пошел

кОзлы приспособление для пиления дров,
кОзлы строительное приспособление для работы на небольшой высоте,
кОзлы передок конного экипажа.
Ну а по делу:
А козел где? Погулять пошел кОзлы приспособление для пиления дров, кОзлы строительное приспособление для работы на небольшой высоте, кОзлы передок конного экипажа. Ну а по делу: Тонкая, однако, работа.

Тонкая, однако, работа.
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