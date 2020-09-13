Закрытое море: что осталось от Арала

Аральское море, когда-то бывшее четвертым по величине озером в мире, никогда не станет прежним. Высыхание началось в 1960-х, когда большая часть стока питавших его рек — Сырдарьи и Амударьи — стала через систему каналов забираться на орошение и хозяйственные нужды.
К 2000-м от одного из крупнейших на планете озер осталось лишь несколько небольших засоленных водоемов, в большинстве из них погибла вся рыба. Для спасения северной части озера от полуострова Кокарал до устья Сырдарьи была возведена дамба. Благодаря этому уровень воды здесь вырос, а соленость уменьшилась, что позволяет разводить рыбу и зарабатывать на жизнь местным рыбакам.
Гигантское соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, распалось на два водоема — Малый (северный) и Большой (южный) Арал в 1989-м.
К 2000-м из-за растущей концентрации соли в Большом Арале вся рыба погибла. Климат в регионе изменился: зима стала более холодной и продолжительной, лето — жарким и засушливым. Из-за неблагоприятной экологической обстановки многие виды флоры и фауны вымерли, закрылись порты, выросла безработица, материнская и детская смертность.
Рыбный промысел частично удалось сохранить только в Малом Арале, расположенном на территории Казахстана.
Несколько попыток перегородить водоем плотиной успехом не увенчались — ее разрушали штормовые волны.
По словам местных жителей, когда вода ушла, они делали всё что могли, чтобы выжить
Группы рыбаков ездили за уловом по всей стране, промышляли на других озерах
Кто-то занялся животноводством — верблюды теперь паслись на том месте, где раньше было дно озера. Многим пришлось покинуть свои дома и уехать.
Ситуацию удалось изменить только с возведением Кокаральской дамбы.
За два года после ее возведения Малый Арал почти полностью заполнился водой, климат в регион стал более мягким, в водоем выпустили осетра, на берегах начали восстанавливаться пастбища.
Береговая линия, которая когда-то отступила на 100 километров от портового города Аральск, теперь пролегает всего в 25 километрах. Прибрежные города и деревни начали оживать, многие дома, как и раньше, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от озера.
За десятилетие, прошедшее после возведения плотины, годовой улов рыбы в Кызылординской области вырос почти в пять раз. Популяции леща, карпа, судака постепенно растут, причем последний часто идет на экспорт. Возрождение коммерческого рыболовства позволяет создавать новые рабочие места на перерабатывающих предприятиях. Некоторые местные жители зарабатывают на жизнь импортом и продажей моторных лодок.
Однако рыбаки замечают, что всё равно их нынешние суда и улов — это мизер по сравнению с теми гигантскими траулерами, которые до сих пор ржавеют на бывшем морском дне. «Малый Арал — не настоящее море, — говорят они. — На том были волны высотой семь метров…»
Источник:
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Теперь это проблема среднеазиатов, пускай сами решают ее. Они уже независимые гордые республики, а не колонии СССР, как они пишит в своих учебниках истории. Лишь бы Россия не повторяла ошибок СССР, лишь бы не поворачивала свои сибирские реки на юг, чтобы помочь этим братушкам.