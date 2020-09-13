Закрытое море: что осталось от Арала

Рыбный промысел частично удалось сохранить только в Малом Арале, расположенном на территории Казахстана.

Несколько попыток перегородить водоем плотиной успехом не увенчались — ее разрушали штормовые волны.



По словам местных жителей, когда вода ушла, они делали всё что могли, чтобы выжить

Группы рыбаков ездили за уловом по всей стране, промышляли на других озерах

Кто-то занялся животноводством — верблюды теперь паслись на том месте, где раньше было дно озера. Многим пришлось покинуть свои дома и уехать.