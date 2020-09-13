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Закрытое море: что осталось от Арала

Закрытое море: что осталось от Арала (7 фото)

Автор:
13 сентября 2020 13:11
Метки: арал   люди   природа   экология   
1281
7

Аральское море, когда-то бывшее четвертым по величине озером в мире, никогда не станет прежним. Высыхание началось в 1960-х, когда большая часть стока питавших его рек — Сырдарьи и Амударьи — стала через систему каналов забираться на орошение и хозяйственные нужды.

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Метки: арал   люди   природа   экология   
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8k
котегRUS 3 часа назад
всё что осталось от Арала...

всё что осталось от Арала...
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2k
Frank Borman 39 минут назад
Сами виноваты. Вся вода из Сырдарьи и Амударьи разбиралаь на полив полей, до Арала она почти не доходила. В Узбекской ССР вырашивали очень много хлопка, а ему нужна вода.
Теперь это проблема среднеазиатов, пускай сами решают ее. Они уже независимые гордые республики, а не колонии СССР, как они пишит в своих учебниках истории. Лишь бы Россия не повторяла ошибок СССР, лишь бы не поворачивала свои сибирские реки на юг, чтобы помочь этим братушкам.
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dj ZXC 2 часа назад
Чё хнычете ? Арал вернулся к своему естественному состоянию.
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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livaneth 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Lucky 3 часа назад
А все благодаря руководящей роли партии и великим советским ученым, которые обещали повернуть реки вспять и построить города в пустыне.
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Сергей Lucky 2 часа назад
Тебе никто не поверит. Современный тренд у идиотов - совок великая страна, партия никогда не ошибалась.
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parallax Lucky 2 часа назад
План по хлопку надо была выполнять. Партия сказала ... , а там хоть вся планета загнись.
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