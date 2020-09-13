Исчезающий мир

Корни любой цивилизации произрастают из деревни. Эти корни питают древо жизни, они глубоки и невидимы.
Они незримо присутствуют в нас в виде древних образов и архетипов, несмотря на то, что жизнь бурно устремилась в города…
Очерк о русской лесной деревне Чухраи, затерянной в брянских лесах и во времени.”
Только прочувствуйте всю атмосферу..
Они незримо присутствуют в нас в виде древних образов и архетипов, несмотря на то, что жизнь бурно устремилась в города…
Очерк о русской лесной деревне Чухраи, затерянной в брянских лесах и во времени.”
Только прочувствуйте всю атмосферу..
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