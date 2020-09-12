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Ретро фотографии

Ретро фотографии (45 фото)

Автор:
12 сентября 2020 22:49
Метки: история   ретро   фото   
552
45
Подборка интересных ретро-фотографий нашей страны. 80-90-е годы

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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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−30
Viktor Rus Час назад
Измешаны бабы и жабы, автор свалил фото от 55 до ельцинового развала Державы. Ни смысла и ни чего-то общего. Как будто прыщавый молокосос пытался составить свое представление о ушедших эпохах.
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9k
Сергей 4 часа назад
Смешалисьвкучулюдикони.
И тут не 80-90, скорее 87-90 в основном и так, пара фоток чуть раньше.
Или хотел убедить что "ничигонебыло, очередистояли"?
Ну, возьмём последнюю фотку, реально старая.
Витрина полная, очередь? Да я на районе за хлебом после работы, иногда дольше стою.
Барахолки на тротуаре-машине? Так это "святые 90-е"
Что тут может быть интересного?!
Мне например бы ла бы интересна фотка и фамилия комбайнёра, нахерачившего 2-3-5 норм, такие есть и про них писали.
Интересен быт без приукрас, а не телевизоры по 755!!!Р
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1k
Vic Twin Сергей Час назад
Тебе ехать, или шашечки? Фотки как фотки тех времён. Мне вот жалко, что я просто улицы не снимал. Всё одни праздники в семейном кругу, да свадьбы-пьянки. Никому не интересно.
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3k
Fishki_surfer 5 часов назад
Что я заметил от просмотра фотографий СССР и России из разных эпох, периодов и времен года: молодые девицы меняются от года к году, а вот бабки - всегда одинаковые. Парадокс, который я не могу понять.
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13k
vikklu 5 часов назад
Эх, где мои 20 лет? Переходный период. Жаль, что он перешёл к власти жулья и жидья.
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