Подборка интересных ретро-фотографий нашей страны. 80-90-е годы
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И тут не 80-90, скорее 87-90 в основном и так, пара фоток чуть раньше.
Или хотел убедить что "ничигонебыло, очередистояли"?
Ну, возьмём последнюю фотку, реально старая.
Витрина полная, очередь? Да я на районе за хлебом после работы, иногда дольше стою.
Барахолки на тротуаре-машине? Так это "святые 90-е"
Что тут может быть интересного?!
Мне например бы ла бы интересна фотка и фамилия комбайнёра, нахерачившего 2-3-5 норм, такие есть и про них писали.
Интересен быт без приукрас, а не телевизоры по 755!!!Р