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11 лучших мест отдыха в Советском Союзе

11 лучших мест отдыха в Советском Союзе (11 фото)

Автор:
12 сентября 2020 08:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   курорты   факты   
856
11
В СССР были курорты на любой вкус. Вы можете найти почти все, от пляжного отдыха до солнечного Черного моря или прохладных, но романтических дюн на побережье Балтийского моря, до гор и оздоровительных курортов с полезными для здоровья водами любого вида, которые только можно вообразить.

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Метки: СССР   история   курорты   факты   
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9  комментариев
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10k
поручик Ржевский 5 часов назад
Какие Сочи???
Это Ялта на фото.
Какие Сочи??? Это Ялта на фото.
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49k
Серый 3 часа назад
А как правильно: Гагра (как у автора), или Гагры? Я так, для самообразования.
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748
sava Серый 2 часа назад
как у автора. но не исключен же другой какой-то вариант )))
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49k
Серый sava 2 часа назад
Спасибо.
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24k
Acu900 4 часа назад
Автор малость с заголовками напутал. Ялта вдруг озером в Киргизии оказалось, а озеро Иссык-Куль черноморским курортом в Крыму. Я уже подумал что перебрал я вчера, в вечер в пятницы, а оказывается что это у автора после вчерашнего руки не туда копипастят...
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57k
Доктор Джонс 6 часов назад
11 лучших мест отдыха в Советском Союзе
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831
Шурман 6 часов назад
Был везде , но Байкал это мечта . В этом году был и в Юрмале ( у нас там дом ) , был в Паланге , был в Клайпеде , был в Пярну Эстония . А в советское время побывал кругом на Кавказе , матери часто путевки давали вот и ездили отдыхать .
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831
Шурман 6 часов назад
Мать моя не была в Юрмале с советских времен , в 2007 году она прилетела туда к мне на свадьбу , мы с женой говорим ну поехали покатаемся покажем всем она и говорит слушайте я здесь все знаю , я сама , уехала с утра гулять вернулась поздно вечером мы спрашиваем ну как ? она вот там был такой то ресторан его нет :)))) там столовая была хорошая ее тоже нет а в целом все то же самое только половина развалилась а половину еще поддерживают . Поехали вначале августа в Сигулду она мне вот именно здесь был дом отдыха а вот сюда мы бегали за вином :)))))))))))))))) проезжаем действительно дом отдыха еще остался . Вот это память видать пока я у бабушки был мама хорошо тусила .
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