11 лучших мест отдыха в Советском Союзе

«Алло! Галочка? Ты сейчас умрёшь, потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну, и уговорил меня лететь с ним в Гагры!». Вы не найдете лучшего способа описать волнение молодой советской женщины на перспективу летнего отдыха в Абхазии, чем эта знаменитая строка из классического фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Этот курорт на Черном море был известен как «Советский Монте-Карло» и был местом, где высокопоставленные чиновники Коммунистической партии и представители советской культурной элиты могли провести свой отпуск. В то же время обычные люди могли бы отдыхать и здесь, если бы им удалось забрать путевку в санаторий со своей фабрики. Также можно было просто неофициально приехать в качестве самостоятельного путешественника.