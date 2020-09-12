11 лучших мест отдыха в Советском Союзе

В СССР были курорты на любой вкус. Вы можете найти почти все, от пляжного отдыха до солнечного Черного моря или прохладных, но романтических дюн на побережье Балтийского моря, до гор и оздоровительных курортов с полезными для здоровья водами любого вида, которые только можно вообразить.
Трускавец.
Иван Тургенев и Федор Достоевский, возможно, проводили лето в водах в Баден-Бадене в Германии, но у обычных советских людей было не худшее место для отдыха: Трускавец, расположенный у подножия Карпатских гор на западе Украины. Трускавец славится своей лечебной минеральной водой. Вы не найдете эту воду где-либо еще.
Юрмала.
В СССР балтийские страны (Литва, Латвия и Эстония) считались почти заграницей, и многие хотели увидеть места, где «железный занавес» был «слегка поднят». Юрмала, расположенная за пределами Риги, была особенно популярна среди молодежи, если им удалось получить путевку в один из местных оздоровительных курортов. Конечно, Балтика не такая теплая, как, скажем, Черное море, но в ней есть все: яхт-клубы, роскошные отели, международные музыкальные фестивали, спортивные соревнования, не говоря уже о множестве различных ресторанов и кафе.
Паланга.
Когда советские туристы приезжали в этот старый литовский город на побережье Балтийского моря, они чувствовали себя так, словно находились в чужой стране. Ботанический сад, спроектированный французскими ландшафтными архитекторами, неоготический католический собор и традиционные литовские дома в центре города. Вечером туристы любили гулять по широким песчаным дюнам и наблюдать закат с пирса, уходящего глубоко в море.
Гагра.
«Алло! Галочка? Ты сейчас умрёшь, потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну, и уговорил меня лететь с ним в Гагры!». Вы не найдете лучшего способа описать волнение молодой советской женщины на перспективу летнего отдыха в Абхазии, чем эта знаменитая строка из классического фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Этот курорт на Черном море был известен как «Советский Монте-Карло» и был местом, где высокопоставленные чиновники Коммунистической партии и представители советской культурной элиты могли провести свой отпуск. В то же время обычные люди могли бы отдыхать и здесь, если бы им удалось забрать путевку в санаторий со своей фабрики. Также можно было просто неофициально приехать в качестве самостоятельного путешественника.
Ялта.
Это соленое горное озеро в Киргизии является одной из загадок природного мира. Из него не вытекает ни одна река, но в нее впадает около 80 ручьев, и, как следствие, в ней содержатся высокие концентрации минералов, которые полезны для здоровья. Вы не можете пить воду из озера, но его грязь оказывает целебное действие на суставы, поэтому в советское время здесь было построено множество санаториев. Иссык-Куль окружен долинами северных гор Тянь-Шаня, которые защищают озеро от ледяных ветров. Озеро никогда не замерзает, и его цвет меняется в зависимости от погоды.
Озеро Иссык-Куль
Это был главный черноморский город в СССР, куда в отпуск стекались бесчисленные советские граждане. Ведомственные санатории, парки с пальмами, 150 километров пляжей, множество развлечений для взрослых и детей — короче говоря, типичный советский курорт.
Сочи.
Город Сочи - один из крупнейших курортов Советского Союза. Мягкий субтропический климат. Высокие горы с пышной растительностью, тёплое лазурное море и целебные мацестинские источники - всё это ставит Сочи в число лучших приморских, климатических и бальнеологических здравниц мира.
Байкал.
Все советские романтики ехали сюда на каникулы. Прогулка на байдарках или каноэ в течение дня, а затем душевное пение под гитару у костра вечером — и все это на берегах самого глубокого и чистого озера в мире. Посетители спали в палатках или туристических общежитиях. Купаться здесь можно только в середине июля, так как в остальное время вода очень холодная.
Домбай.
Эта деревня в Домбайской долине на Кавказе была одним из первых курортов в СССР. В начале 1920-х годов этот район стал популярным среди альпинистов, поскольку здесь можно найти маршруты всех уровней сложности и продолжительности. В 1960-х годах здесь был построен выдающийся горнолыжный курорт в рамках подготовки к визиту президента Финляндии Урхо Кекконена. А затем в 1970-х годах финские архитекторы подарили Домбаю отель, построенный в форме летающей тарелки. Сам курортный город по-прежнему очень популярен как у лыжников, так и у альпинистов.
Белокуриха.
Белокуриха в Алтайском крае была одним из самых популярных советских курортов. Туристы приезжали сюда в поисках омоложения от радоновых водных курортов и чтобы насладиться свежим горным воздухом. Несмотря на то, что это Сибирь, климат довольно мягкий, поэтому вы можете приезжать сюда отдыхать круглый год.
Кавказские Минеральные Воды.
Люди приезжали со всего Советского Союза в эту уникальную бальнеологическую курортную зону в Ставропольском крае на юге России, чтобы поправить свое здоровье. Здесь в серии из пяти небольших курортных городов — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Кумагорске — было более ста санаториев различной специализации, предлагающих лечение от болезней суставов до заболеваний кожи. Люди приезжали сюда не только за минеральной водой и посещением грязелечебницы, но и чтобы насладиться горным воздухом и природой. Вода из местных источников до сих пор очень популярна в России.
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