Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за штука такая?"
Ответ: "Это "швейная птичка" - она крепится на край стола. Сверху прямо на ней размещается небольшая подушечка для иголок, а внутри катушка с нитками"
2. "Эта штуковина может сужаться и расширяться. Что это такое?"
Ответ: "Это диафрагма для камеры или микроскопа"
3. "Я нашел это в пруду в Южной Бразилии, кто-нибудь знает, что это такое?"
Ответ: "Это масса из жабьих яиц"
4. "Я нашла это среди раритетных бабушкиных вещей. Что это такое?"
Ответ: "Это подставка для салфеток. Они всовываются в щели, и вся конструкция в целом начинает напоминать собой птицу"
5. "Что это за инструмент такой? Кажется, декоративный"
Ответ: "Это берберский Молот родом из Северной Африки"
6. "Зашел в один из супермаркетов путешествуя по Азии и заметил это. Что это такое?"
Ответ: "Это тайская уличная угольная печь"
7. "Увидела это на кухне у моей бабушки. Что это?"
Ответ: "Закрывающаяся сковорода для готовки рыбы"
8. "Я увидел это в лесу и это точно не кормушка или поилка. Что это?"
Ответ: "Это ловушка, используемая для ловли комаров и проверки их на вирусы"
9. "Что это за плетенка? Это для украшения интерьера?"
Ответ: "Подобными хлопушками ранее выбивали ковры"
10. "Что это за подвесная штуковина?"
Ответ: "Это индийская масляная лампа"
11. "Комод без боковых стенок. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это набор выдвижных ящиков для хранения чертежей, архитектурных планов, рисунков. Таким пользовались ранее архитекторы, дизайнеры, художники"
12. "Я был у друга в Уэльсе, где увидел такую странную ложку. Для чего она может быть?"
Ответ: "Это «ложка любви». В тех краях есть традиция: парень должен вырезать из дерева вот такую «ложку любви» и подарить той девушке, которая ему понравилась"
13. "Я разрыл землю и стойкий неприятный запах разошелся кругом. На что это я наткнулся?"
Ответ: "На целую группу весёлок обыкновенных - это грибы с далеко не самым приятным запахом"
14. "Нашел у себя во дворе нечто большое и раритетное. Это какая-та деталь?"
Ответ: "Подобные стальные колья вбивали в огромные пни, чтобы расколоть их на поленья"
15. "Нашел у себя в саду, что это такое?"
Ответ: "Это желудь, который выпустил наружу все свои соки, что со временем застыли"
16. "Переехал в новый дом и обнаружил это в саду. Что это такое?
Ответ: "Похоже на старую масляную лампу"
17. "Я нашел эту железную штуку у себя во дворе среди завалом старых вещей. Что это такое?"
Ответ: "Это старинное приспособление для прочистки дымохода. К стальной конструкции цеплялись две веревки, одна выходила на крышу, другая выглядывала из камина в доме. А на саму железку надевались щетки и тряпки. Тянули поочередно сверху и снизу, вычищая гарь и пепел"
18. "Что это за стальную капсулу я нашел у себя во дворе?"
Ответ: "Это патрон калибра 7,65 пистолета Browning времен Второй мировой войны"
19. "Что это за старинный механизм. Я уже несколько лет складываю догадки, но к ответу так и не пришел"
Ответ: "Это один из первых вариантов так называемой "стиральной машины", которая состояла из роликов, через которые пропускали мокрое белье"
20. "Что это за инструмент и главное для чего он?"
Ответ: "Это приспособление для сбора фруктов с высоких деревьев, куда просто так не дотянуться"
Источник:
- Гуляя с собакой, британцы нашли обломки самолета времен Второй мировой войны
- Тающие ледники в горах Норвегии обнажили древние артефакты
- Вот это древность! 40 винтажных находок, которых никто не ожидал
- 17 фотографий любопытных находок, которые доказывают, что удивительное рядом
- Как выглядит дом, который не открывали 17 лет
Понравилось53
Самый идиотский вопрос из всех, встреченных в подобных подборках.
Что нашел не знаю, но что раритет - это точно