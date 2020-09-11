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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
11 сентября 2020 17:02
Метки: вещи   интересно   находки   
2501
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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14  комментариев
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11k
Алексей 6 часов назад
"Что это за стальную капсулу я нашел у себя во дворе?"

Самый идиотский вопрос из всех, встреченных в подобных подборках.
"Что это за стальную капсулу я нашел у себя во дворе?" Самый идиотский вопрос из всех, встреченных в подобных подборках.
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1k
Vic Twin Час назад
Ну хоть увидел как веселка растет. Редкий гриб. Его раковые больные ищут, он рак притормаживает. Дорогой. Но можно самому в лесу найти. Говорят, один раз понюхаешь, никогда не спутаешь.
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2k
au3 2 часа назад
"Нашел у себя во дворе нечто большое и раритетное. Это какая-та деталь?"

Что нашел не знаю, но что раритет - это точно
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6k
Саша Смирнов 3 часа назад
Комментарий к фото
Давно, ещё в советские времена я снимал яблоки и груши съёмником для фруктов.
Давно, ещё в советские времена я снимал яблоки и груши съёмником для фруктов.
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572
Hard.NET 3 часа назад
19 - ручной отжим )))) Конструктивно похожий был в комплекте стиралок "Исеть", "Урал"
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618
him67 4 часа назад
Это древнее и новое...
Это древнее и новое...
Это древнее и новое...
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618
him67 4 часа назад
Скорее потри её... И, может быть, тебе повезет!
Скорее потри её... И, может быть, тебе повезет!
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7k
Uron 5 часов назад
У каждого человека что-то сужается и расширяется...
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15k
Flying Dutchmen. 6 часов назад
Не вздумайте тереть лампу. Один уже тёр. Плохо когчилось...
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18k
Виталий Касандров 6 часов назад
"Подобными хлопушками ранее выбивали ковры"
как же я стар.
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18k
Виталий Касандров 6 часов назад
Что за штука: самые странные находки
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