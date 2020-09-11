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Комментарии в разных группах к постам

Комментарии в разных группах к постам (55 фото)

Автор:
11 сентября 2020 14:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: комментарии   прикол   юмор   
3492
55
Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.

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Метки: комментарии   прикол   юмор   
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17  комментариев
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46k
alertol 3 часа назад
Комментарий к фото
У меня на 4:30
Что я такое ?
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29k
Опаньки alertol 3 часа назад
Комментарий к фото
машинист электропоезда в метрополитене
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10k
_delphin_ 55 секунд назад
Комментарий к фото
А потом так:
А потом так:
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10k
_delphin_ 7 минут назад
Комментарий к фото
Я тоже в эпохе в первую очередь священников качаю.
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10k
_delphin_ 10 минут назад
Комментарий к фото
Гой еси за гаражи!
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10k
_delphin_ 11 минут назад
Комментарий к фото
И со Стэтхемом.
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183k
Северное сияние 16 минут назад
Комментарии в разных группах к постам
Комментарии в разных группах к постам
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48k
Андрей 18 минут назад
порою выбрать человека сложней гораздо чем арбуз смотреть на попку неприлично по голове не постучишь

порою выбрать человека
сложней гораздо чем арбуз
смотреть на попку неприлично
по голове не постучишь
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10k
Пумба Час назад
Последняя - прям жиза! Интересно, Пашаева теперь хоть за три рубля кто-нибудь наймет?
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48k
Андрей Пумба 16 минут назад
Как сказал сегодня Армагеддоныч: Понтий Пилат уже хотел отпустить Иисуса, но тут из толпы вышел Эльман Пашаев.
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3k
Нечаинка 2 часа назад
Комментарий к фото
Философ по умолчанию стоит.
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18k
Виталий Касандров 2 часа назад
Странно почему вальсируя ? Ни Бах ни Бетховен ,вальсов не писали, у них в основном довольно "жесткая" музыка .
Странно почему вальсируя ? Ни Бах ни Бетховен ,вальсов не писали, у них в основном довольно "жесткая" музыка .
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65k
Фома 3 часа назад
Комментарий к фото
Она как гидра , почкованием размножается.
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28k
Azesh 3 часа назад
в семье не без Бузовой, че
в семье не без Бузовой, че
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10k
Corvus Corax 3 часа назад
4-й пункт. Умная девочка. Пришел бы через год, спросил - а где пломба? А теперь вопросов не будет.
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7k
Uron 3 часа назад
как говорила доцент кафедры гинекологии мед института: месячные - это матка плачет кровавыми слезами по несостоявшейся беременности...
как говорила доцент кафедры гинекологии мед института: месячные - это матка плачет кровавыми слезами по несостоявшейся беременности...
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46k
alertol Uron 3 часа назад
Отец восьмерых детей упал в обморок когда жена попросила принести ей жаренной клубники с солью
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