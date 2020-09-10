12.

Весьма специфичное отношение индусов к украшательству военной техники имеет давние традиции.



Без слонов и прочей живописи у них обходится редко, более того, это вполне себе традиции. Например, подобное творчество у них было еще 50 лет назад на вертолетах. Вот такой диковатый прикид приделали к SA 316B Alouette III/HAL Chetak.