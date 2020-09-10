Подборка интересных ретро-фотографий
7.
Дядя Коля, 1978 год. Фотограф: Михаил Дашевский.
Комментарий автора снимка: «На снимке ему всего 43 года. Всю жизнь работает в колхозе».
8.
В рабочей обстановке
Тяжёлый бомбардировщик Ту-4 из состава 208-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка 11-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии 50-й воздушной армии Дальней авиации; аэродром Сеща; 1956-й год
12.
Вертолеты SA 316B Alouette III/HAL Chetak в Индии
Весьма специфичное отношение индусов к украшательству военной техники имеет давние традиции.
Без слонов и прочей живописи у них обходится редко, более того, это вполне себе традиции. Например, подобное творчество у них было еще 50 лет назад на вертолетах. Вот такой диковатый прикид приделали к SA 316B Alouette III/HAL Chetak.
Без слонов и прочей живописи у них обходится редко, более того, это вполне себе традиции. Например, подобное творчество у них было еще 50 лет назад на вертолетах. Вот такой диковатый прикид приделали к SA 316B Alouette III/HAL Chetak.
16.
Ульяновский автомобильный завод имени В.И. Ленина. Чаепитие участников коммунистического субботника. 1-го мая 1970 года.
17.
Разведывательный самолет КР-1 (Heinkel HD55) взлетает с линкора «Парижская коммуна» («Севастополь»). 1930-е
18.
Жильцы одного из домов на проспекте Калинина наблюдают за прибытием олимпийского огня, 1980 год, Москва
19.
Отголосок Великой Отечественной войны, 1995 год, Санкт–Петербург
На первом этаже в доме на фотографии жила девочка с бабушкой. К этой девочке часто приходили друзья и кто–то из них зачем–то принес ей противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, которая однажды самопроизвольно взорвалась. От этого взрыва никто не пострадал.
21.
Слон и Моська на ВДНХ, 1984 год, Москва
На фотографии БелАЗ–75211 и ВАЗ–2702 на выставке «АВТОПРОМ–84».
22.
Акробат Айви Болдуин переходит по канату через каньон Южный Боулдер Крик на свой 82-ой день рождения, 31 июля 1948 года.
23.
Спутниковый пин-ап 50-х. Фотограф Бруно Бернард. Красноармейцы бегут мимо разбитого немецкого бронепоезда во время боев под Одессой.1944 Отголосок Великой Отечественной войны, 1995 год, Санкт–Петербург На первом этаже в доме на фотографии ж
Из четырёх матчей проведённых тогда в Британии, динамовцы выиграли два из них (у «Кардифф Сити» и "Арсенала") и два сгоняли в ничью.
30.
Вестибюль станции метро Арбатская (Арбатско-Покровская линия) на Воздвиженке в 1954 г.
В наши дни увидеть вестибюль снаружи нельзя — он скрыт зданием Генерального штаба.
33.
Футбол на льду во время арктической экспедиции,1936
Секретная экспедиция "ЭОН-3" - "Экспедиция Особого Назначения" успешно прошла с запада на восток за одну навигацию и перебросила на Тихий океан два миноносца - "Сталин" и "Войков".
Пройти без препятствий не удалось, корабли оказались затерты во льдах и дрейфовали вместе с ними.
Воспользовавшись этим, моряки устроили футбольный матч.
Пройти без препятствий не удалось, корабли оказались затерты во льдах и дрейфовали вместе с ними.
Воспользовавшись этим, моряки устроили футбольный матч.
36.
Ричард Никсон и Леонид Ильич Брежнев во время полета в Сан–Клименте, Калифорния на президентском борту VC–137C SAM 26000 (он же Boeing 707–353B, он же "The Spirit of '76", он же "Air Force One") 22 июня 1973 года.
Авторский пост
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В нашей области этот аэродром.
До сих пор в строю.
Уже Русланы (АН-124) там.
Спасибо за интересную подборку.
Плюсую.