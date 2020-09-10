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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
10 сентября 2020 23:07
Метки: история   ретро   фото   
949
40
Подборка интересных ретро-фотографий

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Метки: история   ретро   фото   
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ElenaLove 9 часов назад
Мда, вертолеты-слоны - это, конечно, верх практичности.
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Александр Чумаченко Час назад
У Пеле в руках AirPods?
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3k
Шура ОсЕчкин 9 часов назад
"В рабочей обстановке Тяжёлый бомбардировщик Ту-4 из состава 208-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка 11-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии 50-й воздушной армии Дальней авиации; аэродром Сеща; 1956-й год"(c)
В нашей области этот аэродром.
До сих пор в строю.
Уже Русланы (АН-124) там.
Спасибо за интересную подборку.
Плюсую.
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