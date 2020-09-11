Как "лысый из Браззерс" к успеху шёл. И почему он избавился от шикарной шевелюры

Сразу после окончания школы Стивен стал работать на стройке. Работа была физически тяжёлой. Работать приходилось по шесть дней в неделю. В 2002 году он заметил первый признаки облысения и решил действовать на опережение.

Впервые он стал пробоваться в съёмках в 21-летнем возрасте. Тогда он перебрался в Лос-Анджелес. Но успеха он не добился. Паернь переключился на спортзал. Стивен подкачался и даже стал подрабатывать фитнес-тренером.

Второй раз пробовать свои силы в индустрии для взрослых Стивен/Джонни стал в возрасте 28 лет. Он подписал контракт на съёмки, и понеслось...