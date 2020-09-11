Как "лысый из Браззерс" к успеху шёл. И почему он избавился от шикарной шевелюры

Как так получилось, что именно этот дядечка стал одним из самых узнаваемых людей планеты?
Возможно, вы знаете его под актёрским псевдонимом Джонни Синс.
На самом же деле его зовут Стивен Вулф. И родился актёр 31 декабря 1978 года. Стивен родом из Питтсбурга, штат Пенсильвания, США.
Сразу после окончания школы Стивен стал работать на стройке. Работа была физически тяжёлой. Работать приходилось по шесть дней в неделю. В 2002 году он заметил первый признаки облысения и решил действовать на опережение.
Впервые он стал пробоваться в съёмках в 21-летнем возрасте. Тогда он перебрался в Лос-Анджелес. Но успеха он не добился. Паернь переключился на спортзал. Стивен подкачался и даже стал подрабатывать фитнес-тренером.
Второй раз пробовать свои силы в индустрии для взрослых Стивен/Джонни стал в возрасте 28 лет. Он подписал контракт на съёмки, и понеслось...
Активно стал сниматься стал в 2008 году. Именно в том году фильм с его участием был номинирован на премию AVN Award.
Джонни выиграл премию AVN Award трижды: в 2013, 2017 и 2018 гг.
Джонни оказался очень продуктивным малым, по состоянию на 2020 год он снялся в более чем 1000 порнофильмах.
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лысый лысого е.бёт!
а потом наоборот -
лысый лысого е.бёт!
А теперь -"Как порноактер к "успеху" шел"....
А как фильм называется?)
Друг спрашивает....)))