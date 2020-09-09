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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
09 сентября 2020 23:33
Метки: история   ретро   фото   
1301
40
Подборка интересных ретро-фотографий

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Метки: история   ретро   фото   
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4k
Arts Sitnikov Полчаса назад
На сколько помню - это болгарские сигареты
На сколько помню - это болгарские сигареты
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6k
Doomer Arts Sitnikov 11 минут назад
И не только Опал. ВТ, ТУ-134, Интер - все болгарские. ВТ - вообще расшифровывали, как Булгар Табак.
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25k
blus 2 часа назад
Ретро фотографии
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13k
vikklu 5 часов назад
А вот Лайку так и отправили в открытый космос помирать...
А вот Лайку так и отправили в открытый космос помирать...
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43k
Albert GER vikklu 5 часов назад
так не только Лайку,
еще и людей взрывали на плохих ракетах.
шо ж теперь...
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13k
vikklu Albert GER 3 часа назад
Людей отправляли с надеждой вернуться, а вот Лайку сразу в безнадёгу.
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