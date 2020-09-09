31.

В аэропорту журналисты поинтересовались у Гарика Сукачёва о том, что его побудило принять участие в туре в поддержку Ельцина. Этот вопрос вызвал удивление Гарика, и он ответил, что не знал о том, что тур организован в поддержку Ельцина, а сам он предлагает на этих выборах голосовать за Горбачёва. Позже Сукачёв был отстранён от участия в туре.