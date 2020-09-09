Подборка интересных ретро-фотографий
6.
Модные "гаджеты": первый отечественный портативный компьютер ПК-300.
Его демонстрируют инженеры СКБ Т.Дереченик (слева) и М.Ткачева, принимавшие участие в его разработке. 1992 год
7.
«Пограничник» — пулемётный бронеавтомобиль, 1919 год, Львов.
Был построен в единственном экземпляре сотрудниками Львовского политехнического института на базе парового плуга Praga.
8.
18–летний Стив Бушеми и его сослуживцы из пожарного подразделения "Engine 55", Нью–Йорк, 1980 год.
В 2001 году Бушеми, уже сыгравший не один десяток звездных ролей, вернулся в свой пожарный отряд, чтобы помочь с расчисткой завалов и поиском выживших на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра.
9.
Возвращение со звёзд
60 лет назад, 20 августа 1960 года, на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.
10.
Марго Хемингуэй
«Зачем мне удостоверение личности, когда со мной мои брови?» - не раз повторяла внучка знаменитого деда.
17.
Патти Макгей
Патти Макгей, первая женщина, которая стала победителем национального чемпионата по скейтбордингу, США, 1965 год.
19.
Испытательный заезд
Первые серийные легковые автомобили ГАЗ-М1 во время испытательного пробега Горький-Памир-Горький; 1936-й год
21.
Экспортные праворульные легковые автомобили Москвич-408П и ГАЗ-22Н "Волга", Великобритания 1960-е годы.
27.
«Нарушайте правила»
Обычно Арнольд уточняет, что это не касается правил дорожного движения. Шварценеггер неоднократно сталкивался со всяческими условностями. Когда он закончил выступать как бодибилдер и пошел в артисты, на студии ему говорили одно и то же: «Твоя гора мускулов не подходит для экрана», «Твое имя никто не разберет». Как видим, Арни это не остановило.
29.
Балерину Власову ведут на рейс до Москвы, 1979 год, США
Супруги Людмила Власова и Александр Годунов были артистами балета Большого театра и в августе 1979 года отправились с труппой в турне по США. Когда Александр попросил политическое убежище, руководство решило срочно вернуть Людмилу в Москву, но прямо перед взлетом самолет задержала полицейская машина, т.к. американское правительство решило, что Власову хотят увезти насильно.
Половина пассажиров и Власова провели в самолете трое суток, пока разгорался дипломатический скандал. В конце–концов, американская сторона убедилась, что Власова хочет вернуться к маме и отпустила её и самолет.
Половина пассажиров и Власова провели в самолете трое суток, пока разгорался дипломатический скандал. В конце–концов, американская сторона убедилась, что Власова хочет вернуться к маме и отпустила её и самолет.
31.
Для поддержки Бориса Ельцина в 1996 году были организованы многочисленные концерты. Тур под руководством Стаса Намина начинался с Томска.
В аэропорту журналисты поинтересовались у Гарика Сукачёва о том, что его побудило принять участие в туре в поддержку Ельцина. Этот вопрос вызвал удивление Гарика, и он ответил, что не знал о том, что тур организован в поддержку Ельцина, а сам он предлагает на этих выборах голосовать за Горбачёва. Позже Сукачёв был отстранён от участия в туре.
35.
BLM образца 1958 года. Америка
19-летний парень David Isom прошелся по бассейну для белых, после чего чиновники закрыли объект. Флорида, июнь 1958 года.
36.
СССР. Корабль опередивший свое время. Двухлодочный глиссер-катамаран ОСГА-25 "Экспресс" в судоремонтной мастерской. Сочи. 1938 год...какие вещи делали, вот я думаю, что могло бы быть, не случись война...
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