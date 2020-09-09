Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за раритет такой?"
Ответ: "Судя по всему, это колокольчик"
2 "Что это за штука? Она из пластика"
Ответ: "Это насадка для пылесосов старого типа. В насадку вставлялся шланг, а длинная ручка позволяла убирать не наклоняясь"
3. "Я наткнулась на это в доме своего отца. Что это за штуковина?"
Ответ: "Это своего рода тренажер для растяжки спины"
4. "Что это такое? Кто знает?"
Ответ: "Это очень похоже на нагреватель щипцов для завивки волос"
5. "Нашел сегодня в коробке со всякой всячиной. Что это за деталь такая?"
Ответ: "Это приспособление помогает соскребать нагар из курительных трубок"
6. "Что это за странный предмет? Ни я, ни родители не знаем для чего он"
Ответ: "Это приспособление для реставрации старых ковров, из которых уже нитки лезут в разные стороны"
7. "Что это за штуковина такая? Нашел ее в офисе"
Ответ: "Это водяной фильтр для кофемашины. Отметки показывают когда его стоит заменить"
8. "Что это за вещь? Напоминает собой какой-то странный чайничек, но я не уверена"
Ответ: "Это спиртовая горелка"
9. "Это сувенир какой-то? Или амулет?"
Ответ: "Это шар для мини-боулинга, который разрисован в китайском стиле"
10. "Нашел это среди старых вещей в гараже у отца. Что это?"
Ответ: "Это штуковиной натягивают материал при создании обшивки для мебели"
11. "Среди различных вещей и книг, мне выдали в колледже эту штуковину. Зачем она?"
Ответ: "Похоже, этот предмет для того, чтобы открывать дверные ручки, не прикасаясь к ним"
12. "Нашла это на кухне, в столе, но не понимаю для чего это нужно"
Ответ: "Этот крепление настенное, для удержания декоративной, расписной тарелки"
13. "Что это мой парень нашел во дворе моего дома?"
Ответ: "Это колпак ступицы для колеса кареты"
14. "Нашла это в старых вещах своей бабушки. Что это?"
Ответ: "Это вышитая салфетка, которая используется для покрытия хлеба в еврейскую субботу - шаббат"
15. "Что это за штуковина? Какой-то пример связи?"
Ответ: "С помощью этого приспособления можно имитировать звуки взрослого лося"
Источник:
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Ну на месте парня, я бабу сжег бы, на всякий случай....
Баттнер. Нагар он не то чтобы соскребает, скорее выравнивает. ИМХО - фигня. Не для каждой трубки подойдет и т.д. Трехгранник от Савинелли лучше.