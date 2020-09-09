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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
09 сентября 2020 16:32
Метки: вещи   интересно   находки   
1761
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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7  комментариев
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9k
zlopisec 3 часа назад
Ну на месте парня, я бабу сжег бы, на всякий случай....

Ну на месте парня, я бабу сжег бы, на всякий случай....
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73
FerDeLance 10 минут назад
Первая картинка.Гораздо больше похоже на закаточную машинку для солений-маринадов,а не на колокольчик.
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1k
Агасфер Полчаса назад
14 это не салфетка для шабата. Это салфетка в которую на Пейсах перед праздничным ужином заворачивают кусок мацы. Звезда Давида расписана в цвета знаменитого иерусалимского полудрагоценного камня
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10k
Corvus Corax 2 часа назад
"Это приспособление помогает соскребать нагар из курительных трубок"

Баттнер. Нагар он не то чтобы соскребает, скорее выравнивает. ИМХО - фигня. Не для каждой трубки подойдет и т.д. Трехгранник от Савинелли лучше.
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