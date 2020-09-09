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Пожалуй, один из лучших стихов Асадова

Пожалуй, один из лучших стихов Асадова (2 фото)

Автор:
09 сентября 2020 03:22
Сообщество : Поэзия. Стихи, которые понравились
Метки: Асадов   Душевно   Любовь   видео   женщина   стих   стихи   ютуб   
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Как много тех, с кем можно лечь в постель,
Как мало тех, с кем хочется проснуться
И утром, расставаясь улыбнуться,
И помахать рукой, и улыбнуться,
И целый день, волнуясь, ждать вестей.
Как много тех, с кем можно просто жить,
Пить утром кофе, говорить и спорить
С кем можно ездить отдыхать на море,
И, как положено - и в радости, и в горе
Быть рядом... Но при этом не любить

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Метки: Асадов   Душевно   Любовь   видео   женщина   стих   стихи   ютуб   
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6  комментариев
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9k
zlopisec 5 часов назад
Вот кого на фишках не ожидал увидеть - так это Асадова.... Мы так до Северянина с Ахматовой докатимся... Сарказм, если это слово тут уместно.... А в целом у Асадова много хороших стихов.... Мне например нравится - Люблю я собаку за верный нрав,
За то, что, всю душу тебе отдав,
В голоде, в холоде или разлуке
Не лижет собака чужие руки.

У кошки-дуры характер иной.
Кошку погладить может любой.
Погладил и кошка в то же мгновенье,
Мурлыча, прыгает на колени.

Выгнет спину, трется о руку,
Щурясь кокетливо и близоруко.
Кошке дешевая ласка не стыдна,
Глупое сердце не дальновидно.

От ласки кошачьей душа не согрета.
За крохи немного дают взамен:
Едва лишь наскучит мурлыканье это
Встанут и сбросят ее с колен.

Собаки умеют верно дружить,
Не то что кошки лентяйки и дуры.
Так стоит ли, право, кошек любить
И тех, в ком живут кошачьи натуры?!
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992
Валерий zlopisec 4 часа назад
Полегче, не все кошатники тупорылые. У меня, например, и собака есть, да и понятно, что стих не про животных. Так что брысь, ой Фу, короче, тихо!!!
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9k
Taximaxi 3 часа назад
Есть от розовых сопель лекарство простое,
Против яда несчастной любви антидот,
Гравировка кольца царя Соломона,
-Всё проходит и это пройдёт.
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Читаю красивые стихи. Буду рад Вашей подписке на мой канал.
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