Как завести танк "Тигр"?

1. Открыть люк в днище под №3 - для отвода газов. Так же необходимо держать открытым кормовой воздухозаборник, для давления сверху свежего воздуха.



2. Топливные краны под №4 - открыть (их два, и у них три положения - вкл, резерв и выкл.).



3. Включить главный выключатель аккумуляторов под №5, чтоб дать энергию.



4. Выключатели вентиляторов под №6 - в позицию "Земля" (auf Land. Есть ещё позиция "Вода", включается при движении Тигра под водой). Вентиляторы по обоим бортам танка, потому их управление побортно, и выключателей два.



5. Вентиляционный клапан под №7 - тоже в позиция "Земля". Тогда топливные баки будут вентилироваться наружу. При движении под водой, в положении "Вода", вентиляция будет идти в моторный отсек.



6. Дроссель всасывающий линии под № 8. Регулирует поток воздуха во всасывающей линии между коробкой передач и центробежным вентилятором. Его надо вниз полностью.



7. Продувочные дроссели под № 9. В поз. "Земля". Отводят горячий воздух от коробки передач к вентиляторам. При поз. "Вода" - в моторный отсек.



8. Дроссели вентиляции под №10. "Земля". Отводят горячий воздух от двигателя к вентиляторам.



9. Задвижка под № 11 - это окошко из жилого, боевого отсека в моторный. Открывать только одновременно с передним воздухозаборником, иначе будет вонь в танке, все газы пойдут из моторного отсека в боевой.



10. Топливный насос под № 12- подкачать.



11. Рычаг направления движения - на "ноль". Иначе танк поедет самостоятельно (дело в том, что в Тигре есть такой рычаг, с 3-мя положениями: "Движение танка вперёд, назад и ноль". Если рычаг будет установлен не на ноль - танк поедет. А мы только запускаем его.



12. Ключ зажигания - установить только на старт. У Тигра положений ключа зажигание несколько. Все они регулируют включение внешних огней в различных режимах и нагрузках. Поэтому, при запуске нужно отключить все внешние источники потребления энергии.



13. Рычаг пускового приспособления - вперёд, чтоб обогатить топливновоздушную смесь.



14. Выжать сцепление.



15. Нажать на кнопку стартера. Если не запускается с первого раза - повторить, но не жать долго каждый раз.



16. Как только двигатель запустился - кнопку стартера немедленно отпустить.



17. Рычаг пускового приспособления - назад, как только двигатель начал работать ровно.



18. Чуть поджать газа, держи малые обороты, пока не замигает красная контрольная лампочка на щитке приборов.



19. Сцепление - отпустить, как только коробка передач станет тёплой.



20. Дай газу, пусть движок прогреется. Увеличь обороты до 1000-1500 об/мин.



Как видите - ничего сложного!)))