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Как завести танк "Тигр"?

Как завести танк "Тигр"? (6 фото)

Автор:
08 сентября 2020 22:51
Метки: вторая мировая война   история   танки   техника   тигр   
554
6
Пошаговая инструкция из первоисточника, то есть от немцев.

Авторский пост

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Метки: вторая мировая война   история   танки   техника   тигр   
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62k
Вит Вит 2 часа назад
Давай пошаговую,как его на%бнуть....
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692
Subterrina Автор поста Вит Вит 2 часа назад
тоже есть, причем от самих немцев))))))))))))))))))))))))
чуть позже выложу)))))
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2k
Павел Новиченко Час назад
Автор Вы про какой то походу другой Тигр пишите )) На Тигре кривой стартер был ) Думаю был проработан вариант пуска как на СМД или Алтайце, но то что Вы написали как то странно...

Ссылка www.youtube.com
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692
Subterrina Автор поста Павел Новиченко Час назад
из этого же руководства:

из этого же руководства:
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4k
RomaXz 2 часа назад
Интересно, сколько времени занимал весь этот процесс
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692
Subterrina Автор поста RomaXz 49 минут назад
правда, здесь речь идет об общей подготовке танка, а не конкретно о процедуре запуска
правда, здесь речь идет об общей подготовке танка, а не конкретно о процедуре запуска
правда, здесь речь идет об общей подготовке танка, а не конкретно о процедуре запуска
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2k
mic5777 2 часа назад
Там на последних пунктах нужен был «подсос» )))
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Автор, напиши пожалуйста пошаговую инструкцию, как подготовить к взрыву ядреную бомбу. Очень надо.
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692
Subterrina Автор поста Frank Borman Час назад
инструкция по ФАУ-2
инструкция по ФАУ-2
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692
Subterrina Автор поста Frank Borman Час назад
Как завести танк "Тигр"?
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17k
Lynx 2 часа назад
Колёсная техника тоже недалеко ушла, особенно в плане ремонта в полевых условиях. Было невозможно просто так взять и заварить ту или иную колдобину со стороны загогулины.
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
За шморгалку надо резче дергать, тудыть её в качель!
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14k
Андрей Иванов 2 часа назад
Они где мехводов набирали?
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