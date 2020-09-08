Как завести танк "Тигр"?

Пошаговая инструкция из первоисточника, то есть от немцев.
В мире осталось всего 9 танков "Тигр", все - в музеях, но на ходу лишь один.
Завести "Тигр" было не одним щелчком, как современный легковой автомобиль.
Подробная пошаговая инструкция описана в "Тигерфибель" ("Азбука Тигра"), которая была выпущена 1 августа 1943 года под руководством Гудериана и выдавалась каждому члену экипажа.
Процесс запуска танка описан на странице 20.
Завести "Тигр" было не одним щелчком, как современный легковой автомобиль.
Подробная пошаговая инструкция описана в "Тигерфибель" ("Азбука Тигра"), которая была выпущена 1 августа 1943 года под руководством Гудериана и выдавалась каждому члену экипажа.
Процесс запуска танка описан на странице 20.
Вот мой перевод
Перед запуском внимательно проверь положение всех переключателей. С одного взгляда тебе должно быть понятно, все ли в порядке. Все они жизненно важны.
Мой комментарий:
Речь идёт о переключателях на герметичной перегородке, которая разделяла боевой отсек от моторного. Она была герметичной, противопожарной. Впервые была использована такая конструкция в танке, как на подводной лодке - наглухо изолировала место расположение двигателя от экипажа, таким образом ограждая экипаж от вредных выхлопов, газов, а так же при тушении пожара вредными химикатами. Благодаря этому, экипажи "Тигров" редко погибали от пожаров. Пожар в боевом (жилом) отсеке мог произойти в основном по вине экипажа, если они допустили наличие протечек топлива и масла внутрь своего жилого отсека.
Мой комментарий:
Речь идёт о переключателях на герметичной перегородке, которая разделяла боевой отсек от моторного. Она была герметичной, противопожарной. Впервые была использована такая конструкция в танке, как на подводной лодке - наглухо изолировала место расположение двигателя от экипажа, таким образом ограждая экипаж от вредных выхлопов, газов, а так же при тушении пожара вредными химикатами. Благодаря этому, экипажи "Тигров" редко погибали от пожаров. Пожар в боевом (жилом) отсеке мог произойти в основном по вине экипажа, если они допустили наличие протечек топлива и масла внутрь своего жилого отсека.
Итак... последовательность действий перед запуском:
1. Открыть люк в днище под №3 - для отвода газов. Так же необходимо держать открытым кормовой воздухозаборник, для давления сверху свежего воздуха.
2. Топливные краны под №4 - открыть (их два, и у них три положения - вкл, резерв и выкл.).
3. Включить главный выключатель аккумуляторов под №5, чтоб дать энергию.
4. Выключатели вентиляторов под №6 - в позицию "Земля" (auf Land. Есть ещё позиция "Вода", включается при движении Тигра под водой). Вентиляторы по обоим бортам танка, потому их управление побортно, и выключателей два.
5. Вентиляционный клапан под №7 - тоже в позиция "Земля". Тогда топливные баки будут вентилироваться наружу. При движении под водой, в положении "Вода", вентиляция будет идти в моторный отсек.
6. Дроссель всасывающий линии под № 8. Регулирует поток воздуха во всасывающей линии между коробкой передач и центробежным вентилятором. Его надо вниз полностью.
7. Продувочные дроссели под № 9. В поз. "Земля". Отводят горячий воздух от коробки передач к вентиляторам. При поз. "Вода" - в моторный отсек.
8. Дроссели вентиляции под №10. "Земля". Отводят горячий воздух от двигателя к вентиляторам.
9. Задвижка под № 11 - это окошко из жилого, боевого отсека в моторный. Открывать только одновременно с передним воздухозаборником, иначе будет вонь в танке, все газы пойдут из моторного отсека в боевой.
10. Топливный насос под № 12- подкачать.
11. Рычаг направления движения - на "ноль". Иначе танк поедет самостоятельно (дело в том, что в Тигре есть такой рычаг, с 3-мя положениями: "Движение танка вперёд, назад и ноль". Если рычаг будет установлен не на ноль - танк поедет. А мы только запускаем его.
12. Ключ зажигания - установить только на старт. У Тигра положений ключа зажигание несколько. Все они регулируют включение внешних огней в различных режимах и нагрузках. Поэтому, при запуске нужно отключить все внешние источники потребления энергии.
13. Рычаг пускового приспособления - вперёд, чтоб обогатить топливновоздушную смесь.
14. Выжать сцепление.
15. Нажать на кнопку стартера. Если не запускается с первого раза - повторить, но не жать долго каждый раз.
16. Как только двигатель запустился - кнопку стартера немедленно отпустить.
17. Рычаг пускового приспособления - назад, как только двигатель начал работать ровно.
18. Чуть поджать газа, держи малые обороты, пока не замигает красная контрольная лампочка на щитке приборов.
19. Сцепление - отпустить, как только коробка передач станет тёплой.
20. Дай газу, пусть движок прогреется. Увеличь обороты до 1000-1500 об/мин.
Как видите - ничего сложного!)))
2. Топливные краны под №4 - открыть (их два, и у них три положения - вкл, резерв и выкл.).
3. Включить главный выключатель аккумуляторов под №5, чтоб дать энергию.
4. Выключатели вентиляторов под №6 - в позицию "Земля" (auf Land. Есть ещё позиция "Вода", включается при движении Тигра под водой). Вентиляторы по обоим бортам танка, потому их управление побортно, и выключателей два.
5. Вентиляционный клапан под №7 - тоже в позиция "Земля". Тогда топливные баки будут вентилироваться наружу. При движении под водой, в положении "Вода", вентиляция будет идти в моторный отсек.
6. Дроссель всасывающий линии под № 8. Регулирует поток воздуха во всасывающей линии между коробкой передач и центробежным вентилятором. Его надо вниз полностью.
7. Продувочные дроссели под № 9. В поз. "Земля". Отводят горячий воздух от коробки передач к вентиляторам. При поз. "Вода" - в моторный отсек.
8. Дроссели вентиляции под №10. "Земля". Отводят горячий воздух от двигателя к вентиляторам.
9. Задвижка под № 11 - это окошко из жилого, боевого отсека в моторный. Открывать только одновременно с передним воздухозаборником, иначе будет вонь в танке, все газы пойдут из моторного отсека в боевой.
10. Топливный насос под № 12- подкачать.
11. Рычаг направления движения - на "ноль". Иначе танк поедет самостоятельно (дело в том, что в Тигре есть такой рычаг, с 3-мя положениями: "Движение танка вперёд, назад и ноль". Если рычаг будет установлен не на ноль - танк поедет. А мы только запускаем его.
12. Ключ зажигания - установить только на старт. У Тигра положений ключа зажигание несколько. Все они регулируют включение внешних огней в различных режимах и нагрузках. Поэтому, при запуске нужно отключить все внешние источники потребления энергии.
13. Рычаг пускового приспособления - вперёд, чтоб обогатить топливновоздушную смесь.
14. Выжать сцепление.
15. Нажать на кнопку стартера. Если не запускается с первого раза - повторить, но не жать долго каждый раз.
16. Как только двигатель запустился - кнопку стартера немедленно отпустить.
17. Рычаг пускового приспособления - назад, как только двигатель начал работать ровно.
18. Чуть поджать газа, держи малые обороты, пока не замигает красная контрольная лампочка на щитке приборов.
19. Сцепление - отпустить, как только коробка передач станет тёплой.
20. Дай газу, пусть движок прогреется. Увеличь обороты до 1000-1500 об/мин.
Как видите - ничего сложного!)))
Авторский пост
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Метки: вторая мировая война история танки техника тигр
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чуть позже выложу)))))