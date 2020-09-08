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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
08 сентября 2020 16:45
Метки: вещи   интересно   находки   
1894
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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13k
Александр 2 часа назад
3-я... "Монета"...
Встречал советские "юбилейные" рубли, по-приколу переделанные "под медали", но медаль выдавать за "монету"...
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16k
turyst 2 минуты назад
Что за штука: самые странные находки
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5k
Elena Ki 7 минут назад
Последняя - это лупа! У меня такая же стоит на столе. Только у нее зажимы сломались. А у того, что на фото, лупа отвалилась.
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99
............ Час назад
"кошелек для ключей" автор наверное имел ввиду что за "монетка" висит в этом кошельке!
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25k
bgv 2 часа назад
"Это инструмент для натягивания проволоки"
натягивания куда?
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24k
Snork Snorkoff bgv 6 минут назад
туда естественно..
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2k
Frank Borman 2 часа назад
20. "Что это за штуковина такая?"
"Третья рука" называется. Там еще сверху крепится увеличительное стекло. Используется электронщиками.
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200k
Booharik 2 часа назад
16 - профессиональная разводка зубьев. Раньше на столярку покупали один такой инструмент.
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2k
Архимед 2 часа назад
по 3 фото сомнительно. что это монета
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18k
hebpat 2 часа назад
там не монета, там медаль
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