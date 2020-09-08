Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Я нашел это среди старых вещей моего дедушки. Огромная штука и я совсем не знаю для чего она"
Ответ: "Это инструмент для натягивания проволоки"
2. "Странная дверь на втором этаже родительского дома. Зачем она?"
Ответ: "Скорее всего эта дверь своего рода люк объединяющий второй этаж и ванную комнату на первом этаже. В дверь скидывали грязные вещи, что бы не носиться с ними по всему дому"
3. "Нашел среди старых вещей. Что это?"
Ответ: "Это старинная монета с изображением Томаса Джефферсона, 3-го президента США и одного из авторов Декларации независимости"
4. "Нашел это в доме родителей. Чем это может быть?"
Ответ: "Это рождественское приспособление, к которому можно подвесить игрушку и она будет медленно вращаться"
5. "Среди инструментов в гараже мне попались какие-то куски металла"
Ответ: "Это свинцовые слитки для пайки труб"
6. "Я нашел это на полке в моем подвале. Я понятия не имею, для чего это"
Ответ: "Похоже на кастаньеты"
7. "Эта массивная штуковина уже много лет вызывает у меня одни лишь вопросы. Для чего она?"
Ответ: "Это старинный пожарный или же полицейский таран, для выбивания дверей"
8. "Эта штуковина лежит среди моих инструментов уже не первый год, а я до сих пор не знаю, для чего она"
Ответ: "Это инструмент для очистки малярных валиков"
9. "Что это такое?"
Ответ: "Это гидравлический двигатель со шлицевым валом"
10. "Я использую уже много лет эту штуковину, как обычный поднос. Но у нее есть внутри дополнительная тарелочка с отверстиями. Для чего это?"
Ответ: "Это тарелочка для хранения масла. Вниз кладут лед, чтобы оно не таяло"
11. "Что это за таблички? Они, похоже, выполнены из слоновой кости и на них указано 6 дней недели, без воскресенья"
Ответ: "Это планировщик. Несколько столетий назад такими пользовались знатные дамы, помечая в какой день и во сколько у них состоится встреча с тем или иным человеком. По воскресеньям не одна уважающая себя дама встреч не назначала"
12. "Нашел это во время ремонта в ванной комнате"
Ответ: "Это буддийская карта-амулет"
13. "Нашел это среди дедушкиных вещей. Что это?"
Ответ: "Это "кошелек" для ключей"
14. "Что это за штуковину я нашла у себя в доме?"
Ответ: "Это медный колокол, сделанный в Индии. Это копия тех колокольчиков, которые используются в религиозных церемониях"
15. "Что это я нашел у себя в гараже?"
Ответ: "Это фонарь со спасательной шлюпки, они все, как правило, небольшие, красные и цилиндрические"
16. "Что это такое?
Ответ: "Инструмент для обработки зубцов пилы"
17. "Что это за деревянную конструкцию я нашла в старом шкафу?"
Ответ: "Это же поднос для ванны! Вы можете положить на него свою книгу/телефон и другие вещи, пока принимаете ванну"
18. "Что за деревянная конструкция?"
Ответ: "Это раритетные счеты"
19. "Что это за штуковина такая?"
Ответ: "Это портативный замок, который можно использовать в гостиничном номере или другом месте, где вы остановились"
20. "Что это за штуковина такая?"
Ответ: "Это стойка, которая позволяет фиксировать объекты для ремонта и пайки"
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натягивания куда?
"Третья рука" называется. Там еще сверху крепится увеличительное стекло. Используется электронщиками.