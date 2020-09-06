2.

В 1977 году зрителям передачи "Что? Где? Когда?" представили живого символа интеллектуальной игры — филина Фомку. Телевизионщики нашли его на зообазе киностудии «Центрнаучфильм» в Петушках. На съёмках Фомка не позволял подойти к себе никому, кроме знакомого дрессировщика. Всё время, пока шли съемки филин просидел не шелохнувшись. Операторы потом долго восхищались его "пониманием творческого процесса". После дебюта в передаче Фомка стал очень востребованным и снимался во многих фильмах, в том числе французской картине «Шаман».