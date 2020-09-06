Подборка интересных ретро-фотографий
2.
Работник зообазы киностудии «Центрнаучфильм» с филином Фомкой
В 1977 году зрителям передачи "Что? Где? Когда?" представили живого символа интеллектуальной игры — филина Фомку. Телевизионщики нашли его на зообазе киностудии «Центрнаучфильм» в Петушках. На съёмках Фомка не позволял подойти к себе никому, кроме знакомого дрессировщика. Всё время, пока шли съемки филин просидел не шелохнувшись. Операторы потом долго восхищались его "пониманием творческого процесса". После дебюта в передаче Фомка стал очень востребованным и снимался во многих фильмах, в том числе французской картине «Шаман».
3.
В салоне Ту–104, сентябрь 1956 года, СССР
Кстати, курение на борту пассажирских самолётов Аэрофлот начал пресекать только в 1986 году на рейсах, длившихся менее трёх часов, полный запрет (на любых рейсах) ввели только в 2002 году.
4.
Советские школьники с "дипломатами", 1980–е, СССР
В 80–е годы самым модным школьным аксессуаром стал "дипломат", вытеснивший привычные портфели и сумки. Не сказать, что он был удобен и практичен, но мода есть мода — большинство советских школьников мечтали если уж не о кожаном, то уж о пластиковом, которые старались украсить какими–либо наклейками.
7.
31 августа 1920 г. был выпущен первый советский танк типа М («Русский Рено»), названный «Борец за революцию товарищ Ленин».
9.
Танцовщицы с острова Левкас в Греции исполняют танец с бочками во время Международного фольклорного фестиваля, 1963 год.
12.
Северокорейский лидер Ким Ир Сен на встрече с немецкой семьёй во время своего визита в Восточную Германию. ГДР, 1984 г.
17.
Жаркий матч в игротеке Московского городского Дворца пионеров и школьников, 1966 год. Фото И. Гольдберга
21.
Очаровательные Мэрилин Монро и Джейн Рассел на съемках музыкальной комедии «Джентльмены предпочитают блондинок». США. 1953 г.
Кстати, Рассел в то время была более известной актрисой и зарабатывала $200 000 в неделю, а Монро получала по контракту лишь $500.
22.
Николаевский мост, ныне Благовещенский — первый постоянный мост через реку Неву. Санкт-Петербург. Россия. Фото Карла Буллы. 1903 г.
23.
Мадонна с нью-эджевой певицей Донной де Лори и актрисой Ники Харис в костюмах Джеймса Ачесона на MTV Video Music Awards, 1990 г.
27.
Позиция 7,62-мм станкового пулемёта «Максим». Тактические учения в Западном Особом военном округе. Август - сентябрь 1940 года. СССР.
32.
Контроль качества радиоприемников "Заря" на радиозаводе "Красный Октябрь". Фото Эммануила Евзерихина. Москва, октябрь 1959 г.
36.
Спуск на воду первого корпуса проекта 941, ТРПК СН ТК-208 (зав.711), СМП, Северодвинск, 27 сентября 1980 года.
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Сейчас остров называется Левкада. От левкос = белый. Врачи вспомнят про лейкоциты = белые кровяные тельца, и про лейкемию = белокровие.