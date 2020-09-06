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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
06 сентября 2020 23:13
Метки: история   ретро   фото   
387
40
Подборка интересных ретро-фотографий

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Метки: история   ретро   фото   
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630
Афраний 4 часа назад
"Дипломат",это статус.9,10 класс обьязательно,у тебя должен быть он.Без него,ты-никто.До сих пор есть дома,храню там ключи,и разную мелочь.
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Frank Borman 4 часа назад
9. Танцовщицы с острова Левкас в Греции исполняют танец с бочками во время Международного фольклорного фестиваля, 1963 год.

Сейчас остров называется Левкада. От левкос = белый. Врачи вспомнят про лейкоциты = белые кровяные тельца, и про лейкемию = белокровие.
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