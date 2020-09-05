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Глаза так и тянутся!

Глаза так и тянутся! (38 фото)

Автор:
05 сентября 2020 15:25
Сообщество : Юмор
Метки: взгляд   девушки   спалились   
3616
38
Фото представителей сильного пола уставившихся на женские прелести.

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Метки: взгляд   девушки   спалились   
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16  комментариев
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723
Олег 7 часов назад
Созерцание женской груди продлевает мужчине жизнь.
P.S. Бывают, правда, исключения.
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5k
bum_er 45 минут назад
Комментарий к фото
Да он просто читает
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1k
vfrcbvec 49 минут назад
Ссылка coub.com
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1k
vfrcbvec 51 минуту назад
Не туда смотрит
Не туда смотрит
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767
Шурман 2 часа назад
3 недели назад лежим на пляже :) жена хватит на баб пялится :) Я говорю я на волну смотрю а она мне я через твои очки вижу на какие , и началось вот на ту которую ты пялишься ей лет 20 и уже целлюлит :)))) я говорю слушай успокойся я просто смотрю :) она тебе везет а я мне не на кого посмотреть :)
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272
С миру по нитке Шурман 58 минут назад
Меня не было на меня бы смотрела
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−33
Аглая 2 часа назад
Почему мужчины так любят разглядывать женщин , даже в том случае когда явно ничего не светит.
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6k
Макс 3 часа назад
Глаза так и тянутся!
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31k
Геша Бородач 3 часа назад
Глаза так и тянутся!
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7k
Prostovopros 5 часов назад
Глаза так и тянутся!
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593
маг С.Дружко (звучит неплохо) 6 часов назад
Фигня.
Ссылка www.youtube.com
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3k
AlekseiTFS 6 часов назад
Мне -сытому = это не понять .
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8k
ss 6 часов назад
Интересно... Он там надеется увидеть что-то необычное?

Интересно... Он там надеется увидеть что-то необычное?
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35k
Вепс ss 2 часа назад
Чисто научный интерес, " а вдруг поперек?".
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