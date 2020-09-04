Что за штука: самые странные находки

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это такое? Нашел в парке"
Ответ: "Старое фотоэлектрическое реле для фонарей уличного освещения"
2. "Что это за штуковина такая пугающая?"
Ответ: "Носовое кольцо для телят. Шипы позволяют быстро отучить от матери"
3. "Нашел это на улице. Полезная штука? И для чего вообще такая нужна?"
Ответ: "Ключ для пожарно-соединительной арматуры, при помощи него рукав присоединяется и отсоединяется от пожарного оборудования"
4. "Я уже в который раз натыкаюсь на подобную решетку на столбе электропередач. Зачем их вешают?"
Ответ: "Отражатели для мотоциклистов"
5. "Что это за орудие такое?"
Ответ: "Это для удаления сорняков. Насадка вставляется в дрель и при включении сорняк наматывается и вырывается"
6. "У моего друга висит на стене подобная штука. Для чего она?"
Ответ: "Открывалка для винных бутылок"
7. "Никак не могу понять, что это за устройство такое?"
Ответ: "Аппарат-пульверизатор для ухода за кожей"
8. "Я нашел это в доме, куда переехал неделю назад. Чем это может быть"
Ответ: "Это пожарная граната. Будьте аккуратны, внутри достаточно ядовитые вещества"
9. "Что это за штуковину мы с другом нашли в лесу?"
Ответ: "Эта штуковина размещается на линейном изоляторе. Если какое-либо животное подходит близко к изолятору, то его слегка бьет током, отпугивая тем самым"
10. "Что это за штука?"
Ответ: "Ремень для палаточного шеста. Вешается на шест, создавая тем самым крючки для того, чтобы можно было повесить одежду"
11. "Волонтеры принесли нам несколько рулоном этой штуковины, но мы не знаем для чего она?"
Ответ: "Это лента, которую размещают с внутренней стороны велосипедной шины, чтобы ее сложнее было пробить"
12. "Я нашел это на кухне у своих бабушки и дедушки. Что это?"
Ответ: "Это измельчитель трав"
Источник:
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Я то знаю как пользоваться гранатой противопожарной. А другие?!
А у друга спросить. религия не позволяет? Или он сам не знает, что на стену повесил?