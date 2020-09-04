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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (13 фото)

Автор:
04 сентября 2020 17:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   находки   
1878
13

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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7  комментариев
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738
Горец U 3 часа назад
Очень полезный пост, но ответы не развернутые.
Я то знаю как пользоваться гранатой противопожарной. А другие?!
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187k
NAZARETH 10 минут назад
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873
Леонид 2 часа назад
12. "Я нашел это на кухне у своих бабушки и дедушки. Что это?" - Дедушка в молодости.

Ссылка coub.com
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1k
Роман 3 часа назад
"У моего друга висит на стене подобная штука. Для чего она?"

А у друга спросить. религия не позволяет? Или он сам не знает, что на стену повесил?
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14k
Андрей Донченко Роман 2 часа назад
Так друг и спрашивает
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