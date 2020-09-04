15 находчивых людей, для которых выполнима любая миссия

Бывают товарищи, которые никогда не сдаются. Даже велосипед без колеса или разбитое окно в машине не могут им испортить настроение. Они знают, что практически любой вопрос можно решить. Просто нужно иметь богатое воображение и стараться относиться ко всему с юмором.