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15 находчивых людей, для которых выполнима любая миссия

15 находчивых людей, для которых выполнима любая миссия (16 фото)

Автор:
04 сентября 2020 22:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: креатив   находчивые   не сдаются   ситуация   юмор   
2010
16

Бывают товарищи, которые никогда не сдаются. Даже велосипед без колеса или разбитое окно в машине не могут им испортить настроение. Они знают, что практически любой вопрос можно решить. Просто нужно иметь богатое воображение и стараться относиться ко всему с юмором.

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Метки: креатив   находчивые   не сдаются   ситуация   юмор   
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22  комментария
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Андрей Бертон 5 часов назад
Дуршлагом редко пользуюсь.
Дуршлагом редко пользуюсь.
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Anna 4 часа назад
Комментарий к фото
а везде такие телевизоры все одинаковые. проще приложение скачать
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7k
Cornho Anna Час назад
Комментарий к фото
Что за приложение?
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22k
Григорий 4 часа назад
Филигранная техника использования палочек - да я такое бухой повторю, ведь я пару в месяц ем суши из Дикси!
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dima423 4 часа назад
про дуршлаг это тупость а не находчивость...макароны можно было промыть в тазике не дырявля его)
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12k
vikklu Azesh Час назад
Эт смотря как готовить.
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27k
Azesh vikklu Час назад
угу. Макароны не промывают.
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BenderRodriguez Azesh 50 минут назад
Промывают.
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Azesh BenderRodriguez 41 минуту назад
неа.
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BenderRodriguez Azesh 14 минут назад
Даа
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Алан 5 часов назад
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Ну да. Ведь все телевизоры переключаются одним пультом
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dima423 Алан 4 часа назад
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есть универсальные пульты
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118
LaMary 5 часов назад
С помощью пластыря можно отремонтировать почти всё. Это они еще изоленту не пробовали!
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Прохожий3 5 часов назад
Разбитое окно в машине (как и заделка вентиляции) легко решается полиэтиленом и скотчем. Думаю, это есть в каждом доме.
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1k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
Собаки более находчивы
Собаки более находчивы
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10k
Corvus Corax 5 часов назад
"Мой отец носит с собой пульт от телевизора"
В школе перерыв? У телевизоров даже одной фирмы часто совершенно разные пульты.
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3k
Инсулин4ег Corvus Corax 5 часов назад
300 р. стоит универсальный пульт. :).
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Dobry vojak Svejk Corvus Corax 5 часов назад
Понятие "универсальный" тебе знакомо?
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6k
Прохожий3 Corvus Corax 5 часов назад
Есть масса моделей универсальных пультов. Там правда есть свои заморочки, но все решается при наличии прямых рук)).
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32k
Андрей Бертон Corvus Corax 5 часов назад
Есть универсальные пульты с автонастройкой. Сейчас половину современных телефонов имеют подобную функцию.
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7k
Cornho Андрей Бертон Час назад
Кто кого имеет?
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