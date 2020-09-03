"Вега-117-стерео" - мечта юного меломана СССР

В начале 80-х годов до СССР докатилась мировая мода на комбинированные устройства, а по простому "Музыкальные Комбайны". Электропроигрыватель, магнитофон, усилитель, а иногда еще и радио компоновались в общий корпус. Пожалуй самым ярким Комбайном СССР был "Такт-001-стерео":
Поражала прежде всего его цена: 1980 рублей. Мы еще шутили, что такую цену назначили, чтоб не забыть год начала выпуска комбайна. Видимо по причине дороговизны его мало кто покупал и мне в жизни ни разу с ним столкнуться не довелось. Вот с "младшим братом"-комбайном "Вега-117-стерео" разбирался многократно:
Небольшое лирическое отступление: с точки зрения юношей моего поколения музыкальный комбайн штука солидная, но абсолютно не практичная- кассетник не потаскаешь. Лучше когда раздельно: проигрыватель, кассетник и хороший усилитель с колонками. Но не все думали как мы.
Соседкой моей тети была преподавательница кооперативного техникума Дора Моисеевна (о многом говорит). Она одна воспитывала дочку-красавицу Юлианну. Пока мы носились по улицам до зеленных соплей, Юлианна пиликала на скрипке до посинения. В честь поступления в музыкальное училище, мама решила подарить ей комбайн "Вега-117-стерео", дабы доча могла слушать скрипичные концерты с надлежащим качеством и записывать свои выступления. Ключевым аргументом выбора модели комбайна было "импортные комплектующие". )))
Меня в это мероприятие втянули в качестве спеца шарящего в радиотехнике. Проверили, заплатили 550 рублей, привезли, установили, ну а дальше я рассказал как пользоваться. Много раз приходил я к ним переписывать с пластинок на кассету зарубежную музыку и мне казалось, что проигрыватель идеален. Где то через год, Доре Моисеевне, "уважаемые люди" привезли головку звукоснимателя фирмы Audio-Technica.
Меня позвали "грамотно заменить". Вот никак не ожидал, что простая замена головки звукоснимателя так резко улучшит качество воспроизведения. Оказывается пластинки фирмы "Мелодия" нисколько не уступают зарубежным по качеству записи, надо лишь слушать на качественном проигрывателе.
Года через три пришлось почистить захрипевший регулятор громкости, а так же заменить кнопку включения питания-иногда не срабатывал. И это все поломки при очень интенсивной эксплуатации.
В 1986 году Бердский радиозавод начала выпускать новую модель "Вега -119-стерео". Отличалась от предыдущих моделей улучшенным дизайном и качеством магнитофонной панели. Индикаторы уровня уже использовались люминесцентные.
На мой взгляд модель очень запоздала -эпоха комбайнов к этому времени уже ушла.
А сколько было интересных моделей, которые и через 30-40 лет смотрятся просто сногсшибательно!
Panasonic SG-6070
Aiwa
HITACHI SDT-8610H
Pioneer KH-750
Самые шикарные комбайны, на мой взгляд, все таки делал немецкий GRUNDIG.
Grundig Studio RPC-300b
GRUNDIG STUDIO RPC 50
GRUNDIG STUDIO RPC 360
На самом деле фотографий различных комбайнов очень много. Не хочу утомлять длинной галереей, если кому интересно, то выложу в комментариях.
Самым большим спросом музыкальные комбайны пользовались в США. Там даже немецким фирмам удалось превзойти японцев по популярности. Впрочем, это был последний успех. Дальше японцы уже вытеснили немцев даже с собственного рынка.
Источник:
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у меня была вега 119, на вертушке которой потом крутили диски со сказками моим детям, а потом они свернули алмазную головку.
Ведь интересное решение. Правда, частоты на этом кассетнике "никакие"...
А в Веге только сама вертушка и была нормальной. Особенно у той,что была чисто просто вертушкуй с Шуровской головой