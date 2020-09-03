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"Вега-117-стерео" - мечта юного меломана СССР

"Вега-117-стерео" - мечта юного меломана СССР (11 фото)

Автор:
03 сентября 2020 17:48
Сообщество : СССР
Метки: аппаратура   интересно   техника   
644
11

В начале 80-х годов до СССР докатилась мировая мода на комбинированные устройства, а по простому "Музыкальные Комбайны". Электропроигрыватель, магнитофон, усилитель, а иногда еще и радио компоновались в общий корпус. Пожалуй самым ярким Комбайном СССР был "Такт-001-стерео":

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Метки: аппаратура   интересно   техника   
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12  комментариев
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180
Денис Веселов 2 часа назад
У меня такой был с 1985 г. по 2000 )))))
У меня такой был с 1985 г. по 2000 )))))
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3k
AlekseiTFS Денис Веселов 2 часа назад
Да уж.как вспомнишь так вздрогнешь.Акорд и Вега на базе вертушки с корундовой иглой. Паспортная Прижимая 14 гр..
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8k
alexis 12 минут назад
Вега -119 на чердаке лежит, была рабочая. Нет только иглы.
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2k
american_buldog Полчаса назад
ни хрена себе самым ярким, это был аппарат высшего класса, включая колонки. мало того, что цена была невйеппнной, так и за эти деньги его нельзя было свободно купить.
у меня была вега 119, на вертушке которой потом крутили диски со сказками моим детям, а потом они свернули алмазную головку.
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80
Олег 47 минут назад
Кстати точно подмечено. В 70-х была у меня Весна-201. Не супер но неплохая машина. Года через 2-3 отец откуда то притащил и заменил головку. Качество звука выросло существенно.
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579
igor_kvik 55 минут назад
Все эти отечественные комбайны весьма посредственно играли. Не знаю, чем там восхищаться... Потому и стал заниматься разработкой этой аппаратуры сам.
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7k
HUBLOT Час назад
У советских "комбайнов" была интересная особенность, про которую никто ещё не писал. Они комплектовались блоками разного класса. Описанная здесь "вега -117", скорее всего имела усилитель и деку первого класса, а вот кассетник там был классом ниже.
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8k
alexis HUBLOT 16 минут назад
А вертушка высшего- unitra 006.
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Мечта поэта!
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606
him67 2 часа назад
Ну почему про съемный кассетник на GRUNDIG STUDIO RPC 50 ни кто не рассказывает? https://yandex.ru/video/search?text=Grundig CN-830https://yandex.ru/video/search?text=Grundig CN-830
Ведь интересное решение. Правда, частоты на этом кассетнике "никакие"...
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2k
Serg 3 часа назад
У меня такой был в детстве. Романтика 115 стерео.
У меня такой был в детстве. Романтика 115 стерео.
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Вот паразиты западные -всё у страны советов слизывали и за своё выдавали. :-)
А в Веге только сама вертушка и была нормальной. Особенно у той,что была чисто просто вертушкуй с Шуровской головой
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