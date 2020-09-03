"Вега-117-стерео" - мечта юного меломана СССР

Небольшое лирическое отступление: с точки зрения юношей моего поколения музыкальный комбайн штука солидная, но абсолютно не практичная- кассетник не потаскаешь. Лучше когда раздельно: проигрыватель, кассетник и хороший усилитель с колонками. Но не все думали как мы.

Соседкой моей тети была преподавательница кооперативного техникума Дора Моисеевна (о многом говорит). Она одна воспитывала дочку-красавицу Юлианну. Пока мы носились по улицам до зеленных соплей, Юлианна пиликала на скрипке до посинения. В честь поступления в музыкальное училище, мама решила подарить ей комбайн "Вега-117-стерео", дабы доча могла слушать скрипичные концерты с надлежащим качеством и записывать свои выступления. Ключевым аргументом выбора модели комбайна было "импортные комплектующие". )))

Меня в это мероприятие втянули в качестве спеца шарящего в радиотехнике. Проверили, заплатили 550 рублей, привезли, установили, ну а дальше я рассказал как пользоваться. Много раз приходил я к ним переписывать с пластинок на кассету зарубежную музыку и мне казалось, что проигрыватель идеален. Где то через год, Доре Моисеевне, "уважаемые люди" привезли головку звукоснимателя фирмы Audio-Technica.