Встретились две крысы:
– Я переезжаю с нашего двора.
– Куда?
– Во двор, который за прудом.
– Зачем???
– Я переезжаю с нашего двора.
– Куда?
– Во двор, который за прудом.
– Зачем???
Часть 1
Запах родного подвала.
Встретились две крысы:
– Я переезжаю с нашего двора.
– Куда?
– Во двор, который за прудом.
– Зачем???
– Здесь совсем жизни не стало. Дворники обнаглели, помойку убирают каждый день. Скоро совсем жрать будет нечего. Помоев катастрофически нахватает. Очень сложная экономическая ситуация. Да и коты вообще озверели, шастают по всему подвалу. Никакой безопасности и личных свобод. Надо отсюда валить.
– Но говорят, что там коты еще злее?
– Ерунда. Там коты не станут лазить по подвалам, они настолько толстые, что не в каждую дырку пролезут. А если схватят тебя в неположенном месте, в неположенное время, то сам виноват. Живи по законам и тебя никто не тронет. Днём тихонько сиди в подвале, а как стемнеет, беги на помойку, и всё будет окей . Помойка там шикарная. Восхитительная помойка! Не чета нашей.
– Заманчиво.
– Ах, какие там чудесные подвалы, ты бы видел! Узенькие проходы и канализационные трубы. Очень много тёмных дырок и щелей. Перед любым открываются неплохие жизненные перспективы. С непривычки можно даже заблудиться. Там подвалы еще более сырые и вонючие, чем наши. Песня! Крысиная мечта!
– А ты сам-то видел?
– Я нет, но мне рассказывали.
– Врут, наверное. Наши подвалы самые лучшие, это всем известно. Я не поменяю запах родного подвала ни на один другой.
– Глупенький! Что для тебя важнее? Запах родного подвала или сытные помои и личная безопасность?
– Пожалуй, помои важнее. Да и безопасность дело хорошее. Жить на свете очень страшно.
– Вот именно. Ты же не птичка , чтобы сидеть на проводах и беззаботно чирикать. Мы крысы – грызуны! Наше дело грызть дыры в стенах, жрать помои и толстеть. Наша задача растолстеть до размеров кота.
– Да ну тебя. Таких больших крыс не бывает.
– Бывает. Я слышал, что на том берегу есть крысы еще больше! Их даже коты боятся. Наверное, поэтому они и не суются в подвалы.
– Очень заманчиво.
– Вот именно. Давай со мной.
– А где гарантия, что большие крысы не сожрут нас? Или коты, если вдруг мы, по неопытности, нарушим какой-нибудь закон?
– Не поймают, я же говорю, что там есть возможность заныкаться. Не робей! Надо быть белее предприимчивым. Самому решать свою судьбу или так и останешься нищебродом.
Запах родного подвала.
Встретились две крысы:
– Я переезжаю с нашего двора.
– Куда?
– Во двор, который за прудом.
– Зачем???
– Здесь совсем жизни не стало. Дворники обнаглели, помойку убирают каждый день. Скоро совсем жрать будет нечего. Помоев катастрофически нахватает. Очень сложная экономическая ситуация. Да и коты вообще озверели, шастают по всему подвалу. Никакой безопасности и личных свобод. Надо отсюда валить.
– Но говорят, что там коты еще злее?
– Ерунда. Там коты не станут лазить по подвалам, они настолько толстые, что не в каждую дырку пролезут. А если схватят тебя в неположенном месте, в неположенное время, то сам виноват. Живи по законам и тебя никто не тронет. Днём тихонько сиди в подвале, а как стемнеет, беги на помойку, и всё будет окей . Помойка там шикарная. Восхитительная помойка! Не чета нашей.
– Заманчиво.
– Ах, какие там чудесные подвалы, ты бы видел! Узенькие проходы и канализационные трубы. Очень много тёмных дырок и щелей. Перед любым открываются неплохие жизненные перспективы. С непривычки можно даже заблудиться. Там подвалы еще более сырые и вонючие, чем наши. Песня! Крысиная мечта!
– А ты сам-то видел?
– Я нет, но мне рассказывали.
– Врут, наверное. Наши подвалы самые лучшие, это всем известно. Я не поменяю запах родного подвала ни на один другой.
– Глупенький! Что для тебя важнее? Запах родного подвала или сытные помои и личная безопасность?
– Пожалуй, помои важнее. Да и безопасность дело хорошее. Жить на свете очень страшно.
– Вот именно. Ты же не птичка , чтобы сидеть на проводах и беззаботно чирикать. Мы крысы – грызуны! Наше дело грызть дыры в стенах, жрать помои и толстеть. Наша задача растолстеть до размеров кота.
– Да ну тебя. Таких больших крыс не бывает.
– Бывает. Я слышал, что на том берегу есть крысы еще больше! Их даже коты боятся. Наверное, поэтому они и не суются в подвалы.
– Очень заманчиво.
– Вот именно. Давай со мной.
– А где гарантия, что большие крысы не сожрут нас? Или коты, если вдруг мы, по неопытности, нарушим какой-нибудь закон?
– Не поймают, я же говорю, что там есть возможность заныкаться. Не робей! Надо быть белее предприимчивым. Самому решать свою судьбу или так и останешься нищебродом.
Часть 2
Возвращение.
Прошел год, снова встретились две крысы:
– Какими судьбами? Ты же переехал отсюда во двор за прудом?
– Вернулся.
– Ностальгия, по запаху родного подвала замучила?
– Всё гораздо прозаичнее...
– Помойка оказалась плохая или пищевые отбросы невкусные?
– Помойка большая, но крыс слишком много. Качественных помоев на всех не хватает. Простым крысам достается сплошная химия, пластик и ГМО. Иногда жрёшь и не понимаешь, где заканчивается упаковка, и начинаются пищевые отходы. Местным не привыкать, а вот я своё здоровье основательно подорвал.
– Да что ты говоришь? Жуть, а мы тут жалуемся, что наши помои стали хуже, чем раньше...
– Вот именно, всё познается в сравнении…
– А как там с вопросом личной безопасности?
– Тоже оказалось враньём. Все крысы забились по своим щелям, сидят целый день, поджав хвосты, и дрожат от любого шороха. Никто ни с кем не общается, все друг друга боятся.
– Почему?
– Соседи могут из-за любой ерунды котов вызывать, а если тебя коты схватили – считай, пропал – последнюю шкуру отсудят.
– Ужас!
– Вот именно. Но это всё ерунда, по сравнению тем, во что превратился их подвал.
– А что с ним не так?
– Фундамент давно прогнил, а стены изгрызены настолько, что весь дом трещит и шатается от любого порыва ветра. Не сегодня-завтра рухнет и раздавит всех к чертям собачьим!
– Да, что ты говоришь, вот вони-то будет... Очень страшно?
– Не то слово! По ночам такой треск стоит, что заснуть невозможно. Очень страшно! Большие крысы и те, кто поумнее обо всём давно догадались и разбегаются в разные стороны, а остальные упорно ничего не замечают, привыкли, грызут стены дальше и знать ничего не хотят...
Автор шуточного рассказа Николай Ревлис
08.08.2018 г.
Возвращение.
Прошел год, снова встретились две крысы:
– Какими судьбами? Ты же переехал отсюда во двор за прудом?
– Вернулся.
– Ностальгия, по запаху родного подвала замучила?
– Всё гораздо прозаичнее...
– Помойка оказалась плохая или пищевые отбросы невкусные?
– Помойка большая, но крыс слишком много. Качественных помоев на всех не хватает. Простым крысам достается сплошная химия, пластик и ГМО. Иногда жрёшь и не понимаешь, где заканчивается упаковка, и начинаются пищевые отходы. Местным не привыкать, а вот я своё здоровье основательно подорвал.
– Да что ты говоришь? Жуть, а мы тут жалуемся, что наши помои стали хуже, чем раньше...
– Вот именно, всё познается в сравнении…
– А как там с вопросом личной безопасности?
– Тоже оказалось враньём. Все крысы забились по своим щелям, сидят целый день, поджав хвосты, и дрожат от любого шороха. Никто ни с кем не общается, все друг друга боятся.
– Почему?
– Соседи могут из-за любой ерунды котов вызывать, а если тебя коты схватили – считай, пропал – последнюю шкуру отсудят.
– Ужас!
– Вот именно. Но это всё ерунда, по сравнению тем, во что превратился их подвал.
– А что с ним не так?
– Фундамент давно прогнил, а стены изгрызены настолько, что весь дом трещит и шатается от любого порыва ветра. Не сегодня-завтра рухнет и раздавит всех к чертям собачьим!
– Да, что ты говоришь, вот вони-то будет... Очень страшно?
– Не то слово! По ночам такой треск стоит, что заснуть невозможно. Очень страшно! Большие крысы и те, кто поумнее обо всём давно догадались и разбегаются в разные стороны, а остальные упорно ничего не замечают, привыкли, грызут стены дальше и знать ничего не хотят...
Автор шуточного рассказа Николай Ревлис
08.08.2018 г.
Авторский пост
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