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Крысиная мечта!

Крысиная мечта! (2 фото)

Автор:
03 сентября 2020 15:23
Сообщество : Неформат
Метки: зверушки   рассказ   сарказм   сатира   шутка   эмиграция   юмор   яавтор   
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Встретились две крысы:
– Я переезжаю с нашего двора.
– Куда?
– Во двор, который за прудом.
– Зачем???

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Метки: зверушки   рассказ   сарказм   сатира   шутка   эмиграция   юмор   яавтор   
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7  комментариев
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184k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 7 часов назад
Лавровый венок спать не мешает?
Или снимаете на ночь?
Здесь
https://proza.ru/avtor/nikolayrevlishttps://proza.ru/avtor/nikolayrevlis
уже места не хватает?
Хочется публики побольше?
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206
NikolayRevlis Автор поста Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 7 часов назад
Да! Я пишу для людей!
Благодарю за рекламу;)
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914
Тимур Экгардт 6 часов назад
Только вот какое дело. Из некоторых подвалов крысы даже не подумают бежать и только нахваливают свой подвал.
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52k
Racer777 7 часов назад
Классно!
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16
Алексей Троцкий 7 часов назад
А ведь чудесный рассказ, правдивый!
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878
Broscan 7 часов назад
Родина!
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NikolayRevlis

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