Часть 1

Запах родного подвала.



Встретились две крысы:

– Я переезжаю с нашего двора.

– Куда?

– Во двор, который за прудом.

– Зачем???

– Здесь совсем жизни не стало. Дворники обнаглели, помойку убирают каждый день. Скоро совсем жрать будет нечего. Помоев катастрофически нахватает. Очень сложная экономическая ситуация. Да и коты вообще озверели, шастают по всему подвалу. Никакой безопасности и личных свобод. Надо отсюда валить.

– Но говорят, что там коты еще злее?

– Ерунда. Там коты не станут лазить по подвалам, они настолько толстые, что не в каждую дырку пролезут. А если схватят тебя в неположенном месте, в неположенное время, то сам виноват. Живи по законам и тебя никто не тронет. Днём тихонько сиди в подвале, а как стемнеет, беги на помойку, и всё будет окей . Помойка там шикарная. Восхитительная помойка! Не чета нашей.

– Заманчиво.

– Ах, какие там чудесные подвалы, ты бы видел! Узенькие проходы и канализационные трубы. Очень много тёмных дырок и щелей. Перед любым открываются неплохие жизненные перспективы. С непривычки можно даже заблудиться. Там подвалы еще более сырые и вонючие, чем наши. Песня! Крысиная мечта!

– А ты сам-то видел?

– Я нет, но мне рассказывали.

– Врут, наверное. Наши подвалы самые лучшие, это всем известно. Я не поменяю запах родного подвала ни на один другой.

– Глупенький! Что для тебя важнее? Запах родного подвала или сытные помои и личная безопасность?

– Пожалуй, помои важнее. Да и безопасность дело хорошее. Жить на свете очень страшно.

– Вот именно. Ты же не птичка , чтобы сидеть на проводах и беззаботно чирикать. Мы крысы – грызуны! Наше дело грызть дыры в стенах, жрать помои и толстеть. Наша задача растолстеть до размеров кота.

– Да ну тебя. Таких больших крыс не бывает.

– Бывает. Я слышал, что на том берегу есть крысы еще больше! Их даже коты боятся. Наверное, поэтому они и не суются в подвалы.

– Очень заманчиво.

– Вот именно. Давай со мной.

– А где гарантия, что большие крысы не сожрут нас? Или коты, если вдруг мы, по неопытности, нарушим какой-нибудь закон?

– Не поймают, я же говорю, что там есть возможность заныкаться. Не робей! Надо быть белее предприимчивым. Самому решать свою судьбу или так и останешься нищебродом.