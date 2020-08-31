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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
31 августа 2020 23:20
Метки: история   ретро   фото   
729
40
Подборка интересных ретро-фотографий

Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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4k
Ya 6 часов назад
Плохо делали своё дело
Плохо делали своё дело
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27k
Azesh 3 часа назад
герру фон Шлебрюгге остается только позавидовать, да
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2k
Олег 6 часов назад
Моё личное мнение,надеюсь,что фото №3 с Дроздовым,фото № 13,как копают противотанковые рвы,фото № 19 как пьёт солдат из котелка лучшие здесь,из этой подборки.За пост и фото благодарю.
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