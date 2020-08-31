1.
2.
Абеб Бикила, первый бегун из Эфиопии завоевавший золото на Олимпийских играх, бежит свой марафон босиком, оставляя соперников далеко позади, Рим 1960 год
3.
Съемки телепередачи "В мире животных" с ведущим Николаем Дроздовым, 1977 год
4.
На фотографии собаки-космонавты Белка и Стрелка в испытательной комнате, 1960 год
5.
Первый президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко демонстрирует новые государственные символы страны, Минск 1995 год
6.
Комсомольский отряд перед отъездом на освоение целины, Омск 1954 год
7.
Первый фастфуд представленный в СССР "Astro Pizza", за 2 года до открытия первого ресторана "Макдональдс", Москва 1988 год
8.
Экспериментальный самолет Ту-134 с видеосистемой телевизоров "Юность".
9.
Бассейн "Москва" на месте взорванного храма Христа Спасителя.
10.
Противостояние двух гроссмейстеров Анатолия Карпова и Гарри Каспарова в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
11.
Желая привлечь общественность Джонн Леннон вместе с супругой Йоко Оно организовали встречу с журналистами в отеле "Хилтон"
12.
Ученики средней школы протестуют против судебного решения о зачислении чернокожих учеников, Клинтон штат Теннесси ,1956 год
13.
Женщины готовятся и копают противотанковые рвы вокруг Москвы, 1941 год
14.
Сергей Бодров-младший и Олег Меньшиков на съемках «Кавказского пленника» в Дербенте, 1996 год
15.
Встреча строителей тоннеля Ла–Манш на глубине 40 метров от пролива, 1990 год
16.
Майкл Китон, Джек Николсон и Тим Бёртон с кофейком на съемках фильма "Бэтмен", 1989 год
17.
Командир отделения разведки старший сержант Юрий Никулин с боевыми товарищами, 1940-е
18.
Сергей Шнуров с подружкой, 1970–е
19.
Kpacнoapмeeц-cвязиcт пьёт вoдy из кacки вo вpeмя бoёв зa ocвoбoждeниe Бeларуси, 1944 гoд
20.
Печать ваучеров, 1992 год
21.
За кадром «Звёздных войн», 1977 год
22.
Фидель Кастро катается с горки около стен Кремля в ходе своего второго визита в СССР, 1964 год
23.
Том Caвини на съемках «От заката до рассвета», 1996 год
24.
Шествие 50 000 куклуксклановцев в Вашингтоне, 1926 год
25.
Изготовление мозаики для станции "Комсомольская" московского метрополитена, 1964 год
26.
Мэр Парижа Жак Ширак и молодой Николя Саркози, возглавлявший молодёжный комитет по поддержке Жака Ширака на президентских выборах. Франция, 1981 год
27.
Maмa Умы Турман, Баронесса Биргитта Каролина «Нена» фон Шлебрюгге 1958 год
28.
Посол Уганды на заседании Генеральной Ассамблеи ООН явно скучает, 1974 год
29.
Дети, арестованные за нарушение закона о расовой сегрегации. Играли там, где чёрным детям играть нельзя. США, Алабама, 1963 год
30.
Квентин Тарантино и Санта Клаус, 1970 год
31.
Закладка фундамента Останкинской телебашни, 1961 год
32.
Девушки в стиле "playboy" заигрывают с сотрудником ГАИ, 1995 год
33.
Шер в Ереване. 1993 год.
34.
Ремонт R2D2 на съёмках «Звёздных войн». США, 1977 год
35.
Ни дня без строчки!
36.
Ю. Гагарин и А. Леонов на представлении в Звездном городке. 1965 год.
37.
Неконтролируемая торговля, СНГ, 1990–е.
38.
Лето 1958 года, Будапешт.
39.
Англия, Сассекс, 1946 г. Девочка в вагоне поезда Южной железной дороги. Это было первое мирное лето после Второй мировой войны.
40.
Моника Белуччи, 1982 год
Источник:
- Старая и новая Москва в фотографиях
- Ретро-фотографии Испании в 70-х
- Угадай знаменитость по фото. Очередная серия
- Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана
- История самого длинного лимузина в мире