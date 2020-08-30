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Сильные женщины, которые изменили мир

Сильные женщины, которые изменили мир (25 фото)

Автор:
30 августа 2020 07:35
Сообщество : Факты
Метки: женщины   история   факты   
1401
25
Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, повествующих о женщинах, которые меняли мир своей силой, храбростью и гуманностью часто вопреки общественным ожиданиям.

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Метки: женщины   история   факты   
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17  комментариев
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2k
Олег 6 часов назад
Мне кажется несравнимыми подвиг девчушек снайперов 3-й ударной армии и прогулка мамаши с сыном пи.до.ром.
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12k
vikklu 3 часа назад
По поводу последнего фото. Найуха бабам, да и другим обучаемым учиться держать ружжо через жопу, как показано на фото? Времени дофига на обучение отведено? Думаю, что изучение устройства и приёмов стрельбы, как правильно держать для стрельбы и на марше, вполне достаточно, остальное надо отдать огневой подготовке.
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12k
куджо 3 часа назад
И вот вместо женщин космонавтов к сильным отнесли мать пи.дора...
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34
Вам не надоело беспределить? 3 часа назад
Однобокая подборка.
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12k
Alex 4 часа назад
Про Россию автор конечно не знает? Или тупая перепечатка с зарубежного ресурса?
Про Россию автор конечно не знает? Или тупая перепечатка с зарубежного ресурса?
Про Россию автор конечно не знает? Или тупая перепечатка с зарубежного ресурса?
Про Россию автор конечно не знает? Или тупая перепечатка с зарубежного ресурса?
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27k
Alex 5 часов назад
Мысли фашиста: "Вот падла. думал хоть в плену от нее отдохнуть"
Мысли фашиста: "Вот падла. думал хоть в плену от нее отдохнуть"
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150
dacent Alex 18 минут назад
Жены поехали за декабристами в Сибирь, и испортили им всю ссылку.
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27k
Alex 5 часов назад
Подпись не верная. Это фото во время Великой депрессии у пиндосов. Кажется мать продает своих детей.
Подпись не верная. Это фото во время Великой депрессии у пиндосов. Кажется мать продает своих детей.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Alex 4 часа назад
Никто никого не продаёт
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Женщины-пилоты бомбардировщика B-17. 1941 – 1945 год.

Это не пилоты, в смысле не боевые летчицы. Во время ВМВ в США была WASP - женская вспомогательная авиационная служба. Женщины-пилоты перегоняли самолеты, например, с завода-изготовителя на военные аэродромы.
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4k
SERGADJ 6 часов назад
Первая регулировщица и первая переплывшая Ла-манш есть, а первой космонавтки нет.Мать [мат] на прогулке есть,а миллионов женщин защитивших свою страну на войне,работая за станками,копающие окопы нет.
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20k
Ваня 6 часов назад
да наших бабушек спросите, как они подняли страну после кровавой войны, нарожали детей, строили и прочая... что за подборка дурацкая и шоколад и говно смешали...
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12k
Юрий 6 часов назад
"Работница компании Lockheed собирает истребитель Lockheed P-38." - заклёпки отверткой крутит?
"Работница компании Lockheed собирает истребитель Lockheed P-38." - заклёпки отверткой крутит?
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140
freepoint Юрий 6 часов назад
Нет, это дырщица. Она шилом дырки прокалывает. А заклепки другая будет заклепатором ставить.
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27k
Peacemaker1873 6 часов назад
Без Кюри и Терешковой пост не полон.
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8k
Сережа Peacemaker1873 6 часов назад
Мать Тереза, Индира Ганди. И эту еще забыли, Раису Горбачеву, вот же @@@@ь, тоже приложила руку к изменению мира.
А то показали мамашу с сыном-пидором.
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29k
Volga_34 Peacemaker1873 4 часа назад
Не х№й тут тЕРЕШКОВОЙ делать..
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