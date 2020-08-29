«Про Красную Шапочку». Как снимали фильм

После того, как на экраны вышел фильм Леонида Нечаева «Приключения Буратино», режиссер получил 4 тысячи восторженных писем от зрителей, и спустя 2 года он решил приступить к съемкам нового фильма для детей – «Про Красную Шапочку». Неудивительно, что с поиском актеров проблем не возникло – почти полным составом они перешли из «Приключений Буратино» в новый проект.
Идея о создании этого фильма пришла Нечаеву совершенно неожиданно. Режиссер рассказывал: «Когда мы сдавали «Буратино», а это было под Новый год, Хессин, директор творческого объединения «Экран», вызвав меня в свой кабинет, спросил: «Что на следующий Новый год?» А я возьми да ляпни: «Красная Шапочка». Инна Веткина, автор сценария, меня так за спину ущипнула, что синяк остался.
Когда вышли, накинулась на меня: «Ты что, с ума сошел! Какая «Шапочка», там же текста полторы страницы. Что там снимать?» Кстати говоря, тогда я так завелся, что потом каждая моя картина выходила под Новый год. Такая, знаете, своеобразная визитная карточка режиссера».
Инна неделю дулась на режиссера, но однажды ночью позвонила: «Я придумала! Это будет продолжение старой сказки». И с головой ушла в работу... Говорят, от переутомления однажды даже пыталась прикурить от водопроводного крана!
Зато сочинила совершенно новую сказочную историю: вместо одного Волка стало два, придумала вдову Волка - Волчицу и Волчонка. Затем в сказке появились Звездочет и Охотник, Ребенок и его семья.
Для съемок Нечаев собрал великолепный актерский ансамбль: Рина Зеленая, Евгений Евстигнеев, Владимир Басов, Николай Трофимов, Галина Волчек, Ролан Быков.
Первоначальный вариант сценария под названием «Нам не страшен серый волк» существенно отличался от конечного результата. Так, в финале Красная Шапочка должна была спастись сама, ослепив волка солнечными зайчиками. А бабушка главной героини представлялась режиссеру суперсовременной дамой в мини-юбке. Сложно представить, как на это отреагировала бы Рина Зеленая, которая исполнила эту роль в возрасте 75 лет. А Евгений Евстигнеев в образе Звездочета должен был спешить на помощь Красной Шапочке на трехколесном велосипеде, если бы режиссер утвердил первый вариант сценария.
Если с основным актерским составом проблем не было никаких, то главную героиню пришлось искать очень долго. Изначально предполагалось, что Красную Шапочку сыграет Татьяна Проценко – та самая девочка, которая исполнила роль Мальвины в предыдущем фильме Нечаева. Но накануне съемок она попала в больницу – после неудачного падения с велосипеда девочка получила черепно-мозговую травму – и не смогла принять участие в съемках.
В альбоме фотопроб значились имена еще 3-х претенденток: Анжелики Ковалевой из Минска, Кристины Орловой из Киева и Лены Масловой из Москвы. Фотография Яны Поплавской попала в картотеку «Мосфильма» еще когда ей было 4 года, но сниматься она начала с 10-ти лет – до этого ее то не утверждали на роли, то вырезали эпизоды с ее участием. В том же 1977 году Яна получила главную роль в фильме «Про Красную Шапочку», правда, руководство долго не одобряло выбор режиссера и долго не хотело ее утверждать: «Вы что? Какая же это Красная Шапочка? Лягушонок, да и только!»
Однако Нечаев настоял на своем. Он вспоминал: «Яна не играла, она жила, она схватила этот образ. Никаких проблем с текстом, все делала легко, сама иногда придумывала какие- то фразочки и междометия. Очень смешно... И быстро сошлась со всеми артистами.
Критики писали: «Образ Красной Шапочки не соответствует первоисточнику – образу доброго и ласкового ребенка. Как же так, она даже взрослых поучает! Злая, хитрая, дерзкая».
А после выхода фильма в Яну влюбились все мальчишки. В киноредакцию мешками приходили письма. Писали просто: «Москва, ТВ, Яне Поплавской». Сама она была удостоена Государственной премии СССР за лучшую детскую роль, став одной из самых юных обладательниц этой почетной награды.
Ткань для головного убора главной героини тоже очень долго не могли найти – в магазинах не было драпа насыщенного красного цвета. Зато удалось найти итальянское пальто нужного оттенка. Его пришлось распороть и сшить из него 3 головных убора, в которых и появлялась в кадре Красная Шапочка. Одна из этих шапочек осталась после съемок у Яны Поплавской на память.
На съемочной площадке царила очень теплая атмосфера. Яна Поплавская вспоминала, что никто из мэтров советского кино не страдал звездной болезнью, и все к ней очень хорошо относились. Особенные отношения у нее сложились с Роланом Быковым, и в сцене, где Красная Шапочка попадала под дождь, он так переживал из-за того, что маленькую актрису поливали ледяной водой из озера, что сам вышел к ней навстречу, хоть этого и не предполагалось по сценарию, и в результате оба подхватили воспаление легких.
Позже Быков даже собирался снять Поплавскую в своем фильме «Чучело», но очень расстроился, когда ее увидел: «Боже мо-о-ой! Зачем ты выросла?»
Режиссер не мог оставить без роли и своего любимца из предыдущего фильма – Дмитрия Иосифова, который после роли Буратино в новой сказке исполнил роль Волчонка. Впоследствии он оставил актерскую профессию, и в наши дни занимается режиссурой клипов, рекламных роликов и реалити-шоу.
А вот Евгений Евстигнеев, посмотрев «Буратино...», позвонил Нечаеву и воскликнул: «Леня! Я готов сыграть у тебя любую мышь!» Так что образ Звездочета был придуман специально для этого гениального актера.
Из-за большой занятости актеров наряды для их героев шили без предварительной примерки, и большинство из них увидели свою одежду лишь на съемочной площадке. Все остались довольны костюмами, кроме Ролана Быкова, который возмутился тем, что на сапогах Волка есть шпоры, а у него – Охотника! – нет. Художник по костюмам Людмила Горохова вспоминала: «А дело было в лесу в Смолевичах, и еще одних шпор здесь мы достать не могли. Пришлось спешно снаряжать машину в Минск. В результате у Охотника в фильме есть шпоры, как и у Худого Волка. Хотя они там, надо сказать, и не видны-то почти».
Владимир Басов, блистательно сыгравший в «Приключениях Буратино» Дуремара, не менее убедительно исполнил в сказке «Про Красную Шапочку» роль Худого Волка — настоящего философа, который не просто старается выполнить заказ, поймав Шапочку, но еще и воспитывает при этом навязанного ему товарища — Толстого Волка.
Играл Басов замечательно. Единственная сложность заключалась, по словам режиссера, в его пристрастии к спиртному, от которого артист часто не мог удержаться. Вся съемочная группа старалась уберечь «Волка», но не всегда получалось, и Басов порой произносил свои реплики, будучи «подшофе». Надо сказать, это даже добавляло проникновенности его герою…
Только вот юная Поплавская однажды твердо заявила: «Все, хватит! Я больше с этим пьяницей сниматься не буду!». Да, Шапочка оказалась с норовом… Взрослым пришлось приложить немало усилий, чтобы помирить Басова и Поплавскую.
Озвучивал свою роль актер в больнице. Режиссеру удалось выпросить у докторов помещение, куда привезли звукозаписывающий аппарат. Но монитор, позволяющий актеру видеть свою артикуляцию, в больнице разместить было невозможно. «Я называл ему сцену, проигрывал за всех его партнеров, и в итоге за два дня он озвучил свою роль без единой запинки. И вслепую!» - восхищался режиссер.
Маленькие артисты в фильме проявляли невиданное мужество. Инна Степанова, сыгравшая роль Капризного Ребенка, в 4 года без дублера скакала на лошади. Рина Зеленая говорила, что никогда не встречала ребенка, который настолько четко выполнял бы указания режиссера и никогда не капризничал.
В детстве Инна Степанова снялась в 3-х фильмах, но в будущем не стала связывать свою судьбу с актерской профессией. Она эмигрировала в Израиль, поселилась в Иерусалиме и сейчас занимает пост советника министра туризма.
В фильме звучит много замечательных песен, написанных Юлием Кимом и Алексеем Рыбниковым. Их пели как сами актеры, так и профессиональные певцы. Партию Волчицы пригласили исполнить Жанну Рождественскую, а она приехала на съемки с 8-летней дочерью Олей. И, как оказалось, она тоже прекрасно пела. Когда композитор это услышал, он воскликнул: «Это не человеческий голос, так поют ангелы!»
И знаменитую песенку о «крокодилах-бегемотах» зрители услышали именно в ее исполнении. А так же «Но мы же знаем, что этот остров необитаем...», «Там, на Луне, на голубом валуне...» Оля стала потом профессиональной певицей.
А сама Поплавская спела только одну - около колодца. Хотя долгое время считалось, что все песни в фильме исполняла сама Поплавская.
А мама Ольги, певица Жанна Рождественская, спела за Галину Волчек (Волчицу).
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И актеры великолепны!
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