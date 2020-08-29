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«Про Красную Шапочку». Как снимали фильм

«Про Красную Шапочку». Как снимали фильм (12 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 21:38
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
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После того, как на экраны вышел фильм Леонида Нечаева «Приключения Буратино», режиссер получил 4 тысячи восторженных писем от зрителей, и спустя 2 года он решил приступить к съемкам нового фильма для детей – «Про Красную Шапочку». Неудивительно, что с поиском актеров проблем не возникло – почти полным составом они перешли из «Приключений Буратино» в новый проект.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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8  комментариев
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4k
Ivan Час назад
Если долго, долго, долго... Если долго по дорожке...
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6k
albedo 2 секунды назад
Я с уроков удрал как то, когда днем показывали этот фильм.
Просто классный!!!!
И актеры великолепны!
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63
Рыбаки из СПБ 9 минут назад
Помню сказки каждый день по первому, в новогодние праздники))) 90-е!
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2k
RALEXXX 55 минут назад
- Красная Шапочка, а ты не боишься одна по лесу гулять?
- А чего мне бояться? Денег у меня нет. Секс я люблю.
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26k
Сталин подтвердил бы!! RALEXXX 12 минут назад
Летит супермен над лесом, видит у пня стоит раком , без трусов Красная Шапочка. Ну и супермен решил с ходу войти в Красную шапочку... охренел супермен, охренела Красная Шапочка , но больше всех охренел человек неведимка...
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27k
Peacemaker1873 57 минут назад
По моему, волк - самая шикарная роль Басова.
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70
сергей Час назад
Чудесный фильм детства!!
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