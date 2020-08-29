«Про Красную Шапочку». Как снимали фильм

Идея о создании этого фильма пришла Нечаеву совершенно неожиданно. Режиссер рассказывал: «Когда мы сдавали «Буратино», а это было под Новый год, Хессин, директор творческого объединения «Экран», вызвав меня в свой кабинет, спросил: «Что на следующий Новый год?» А я возьми да ляпни: «Красная Шапочка». Инна Веткина, автор сценария, меня так за спину ущипнула, что синяк остался.

Когда вышли, накинулась на меня: «Ты что, с ума сошел! Какая «Шапочка», там же текста полторы страницы. Что там снимать?» Кстати говоря, тогда я так завелся, что потом каждая моя картина выходила под Новый год. Такая, знаете, своеобразная визитная карточка режиссера».