Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Нашел это на кухне у своих друзей. Что это за штука?"
Ответ:
"Это инструмент для чистки креветок"
2. "Нашел это в коробке со старым проигрывателем пластинок. Для чего эта палочка?"
Ответ:
"Это приспособление для штабелирования пластинок. Вставленное в проигрыватель, оно позволяло слушателю складывать несколько альбомов поверх того, что уже играет, и когда пластинка доигрывает, игла оттягивается назад, это приспособление роняет следующую пластинку, и музыка вновь звучит"
3. "Нашел это в вещах своего деда. Что это?"
Ответ:
"Это похоже на обжимные клещи"
4. "Что это такое? Внутри есть лезвие"
Ответ:
"Это приспособление для разрезания ремня безопасности в экстренной ситуации"
5. "Я нашел этот раритет в завалах на чердаке. Чем это может быть?"
Ответ:
"Это приспособление для чистки шлифовального круга"
6. "Я нашел это в старом доме, построенном еще в начале прошлого столетия. Что это такое?"
Ответ:
"Это решетка для угольной печи"
7. "Что это за инструмент такой странный?"
Ответ:
"Это гусле (не путайте с гуслями) - народный струнный смычковый славянский инструмент"
8. "Я увидел это в отеле. Для чего это приспособление?"
Ответ:
"Это определенно вешалка для галстуков, но почему-то она подвешена вверх ногами"
9. "Что это за катушка, которую я нашел висящей в подвале? Заостренная часть на конце выдвигается и втягивается"
Ответ:
"Это инструмент для прочистки засоров в стоковых трубах"
10. "Что это за штуковина?"
Ответ:
"Это приспособление для натягивания тетивы лука вместе со стрелой. Позволяет не касаться тетивы пальцами и не ранить их"
11. "Что это за колба такая странная, вернее две колбы в одной"
Ответ:
"Это декоративный сосуд для масла и уксуса"
12. "Нашел это в лесу Швеции, на высоте одного метра от земли, размером примерно 20 см. Твердый на ощупь, но капает жидкостью, когда я нажимаю на него. Что это?"
Ответ:
"Это полипоровый гриб, который источает избыточную влагу"
13. "Я нашел эту глыбу с необычными узорами внутри на пляже. Чем это может быть?"
Ответ:
"Это песок после удара молнии"
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Это не столько для чистки, сколько для выравнивания, удаления борозд шлифовального камня.