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Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (14 фото)

Автор:
25 августа 2020 13:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   находки   
1644
14
Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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8  комментариев
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2k
Unics 2 часа назад
3 пункт- это действительно обжимные клещи, инструмент сапожника прошлого века, предназначен для обжима заклёпками тех мест, где вставляются шнурки в ботинках
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23k
parallax 20 минут назад
5.
Это не столько для чистки, сколько для выравнивания, удаления борозд шлифовального камня.
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22k
MatveiVainrub Час назад
Я не знаю , что такое обжимные клещи , но по факту это дырокол для кожаных ремней . Другими словами эта штука делает отверстия в кожаных предметах ( в основном ремнях конечно ) . У меня такая от деда осталась . Правда эта простая , а у меня универсальная там где сверху пинчик торчит ( он и прадназначен для отверстий ) у моих "карусель" с пинами разных диаметров .
Я не знаю , что такое обжимные клещи , но по факту это дырокол для кожаных ремней . Другими словами эта штука делает отверстия в кожаных предметах ( в основном ремнях конечно ) . У меня такая от деда осталась . Правда эта простая , а у меня универсальная там где сверху пинчик торчит ( он и прадназначен для отверстий ) у моих "карусель" с пинами разных диаметров .
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2k
смт 2 часа назад
Прикольный песок после удара молнии-)
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9k
Taximaxi 2 часа назад
У гусле адин струна,я хазяин вся страна.
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