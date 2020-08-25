Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

1. "Нашел это на кухне у своих друзей. Что это за штука?" 0

Ответ: "Это инструмент для чистки креветок"

2. "Нашел это в коробке со старым проигрывателем пластинок. Для чего эта палочка?" 0

Ответ: "Это приспособление для штабелирования пластинок. Вставленное в проигрыватель, оно позволяло слушателю складывать несколько альбомов поверх того, что уже играет, и когда пластинка доигрывает, игла оттягивается назад, это приспособление роняет следующую пластинку, и музыка вновь звучит"

Ответ: "Это похоже на обжимные клещи"

Ответ: "Это приспособление для разрезания ремня безопасности в экстренной ситуации"

5. "Я нашел этот раритет в завалах на чердаке. Чем это может быть?" 0

Ответ: "Это приспособление для чистки шлифовального круга"

6. "Я нашел это в старом доме, построенном еще в начале прошлого столетия. Что это такое?" 0

Ответ: "Это решетка для угольной печи"

Ответ: "Это гусле (не путайте с гуслями) - народный струнный смычковый славянский инструмент"

Ответ: "Это определенно вешалка для галстуков, но почему-то она подвешена вверх ногами"

9. "Что это за катушка, которую я нашел висящей в подвале? Заостренная часть на конце выдвигается и втягивается" 0

Ответ: "Это инструмент для прочистки засоров в стоковых трубах"

Ответ: "Это приспособление для натягивания тетивы лука вместе со стрелой. Позволяет не касаться тетивы пальцами и не ранить их"

11. "Что это за колба такая странная, вернее две колбы в одной" 0

Ответ: "Это декоративный сосуд для масла и уксуса"

12. "Нашел это в лесу Швеции, на высоте одного метра от земли, размером примерно 20 см. Твердый на ощупь, но капает жидкостью, когда я нажимаю на него. Что это?" 0

Ответ: "Это полипоровый гриб, который источает избыточную влагу"

13. "Я нашел эту глыбу с необычными узорами внутри на пляже. Чем это может быть?" 0