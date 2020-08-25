Как крокодилы плавают под водой

На видео был запечатлен один из местных обитателей, который расслабленно плыл под водой. Его необычная техника в сочетании с веселой музыкой заставили многих пользователей по-новому взглянуть на этих хищников.
В комментариях люди признались, что представляли себе плывущего крокодила совсем иначе, а данный ролик многим помог избавиться от страха перед животным.
Конечно, крокодилы не всегда плавают так расслабленно. Однако еще в 2008 году биологи из Университета Юты выяснили, что для них это не такая уж и редкость. Плавать, не шевеля лапами или хвостом, крокодилам помогает сокращение диафрагмы и некоторых мышц.
Конечно, крокодилы не всегда плавают так расслабленно. Однако еще в 2008 году биологи из Университета Юты выяснили, что для них это не такая уж и редкость. Плавать, не шевеля лапами или хвостом, крокодилам помогает сокращение диафрагмы и некоторых мышц.
Видео
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