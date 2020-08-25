FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8530 постов • 1093 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Как крокодилы плавают под водой

Как крокодилы плавают под водой (1 фото)

Автор:
25 августа 2020 09:05
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   крокодилы   плавание   под водой   прикол   удивительно   
270
1
На видео был запечатлен один из местных обитателей, который расслабленно плыл под водой. Его необычная техника в сочетании с веселой музыкой заставили многих пользователей по-новому взглянуть на этих хищников.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   забавно   крокодилы   плавание   под водой   прикол   удивительно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Serg2001 Полчаса назад
"..данный ролик многим помог избавиться от страха перед животным". Т.е. теперь эти люди без боязни будут заходить в воду, где водятся крокодилы? Ну-ну... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot Лучший в мире папа: отец перенес в реальность рисунки животных Лучший в мире папа: отец перенес в реальность рисунки животных Собака-хипстер с длинной бородой Собака-хипстер с длинной бородой Фотожабы: кот в маске Фотожабы: кот в маске Пёс научился вытаскивать банкноты из-под монет Пёс научился вытаскивать банкноты из-под монет «Не трогай его!»: смешная реакция ревнивой кошки «Не трогай его!»: смешная реакция ревнивой кошки
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

337833



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Папа с дочкой снимают на фото бег времени
1
67
Папа с дочкой снимают на фото бег времени
В США полицейские застрелили грабителя, он оказался афроамериканцем: видео
0
227
В США полицейские застрелили грабителя, он оказался афроамериканцем: видео
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
2
55
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
Почему учебный год начинается 1 сентября?
2
5
Почему учебный год начинается 1 сентября?
Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot
Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#авария#кино#прикольные#девушки#СССР#фейл
#прикол#факты#интересное#природа#дтп#смешные#на различный вкус#забавно#автомобили#хищник
#юмор#история#картинки#россия#звери#шоу бизнес#в мире#люди#спорт#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться