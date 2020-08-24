1.
2.
В стране разрешена продажа газового оружия. Москва, Арбат, ноябрь 1992 г.
3.
Барахолка на улице Ленинской. Владивосток, 1993 год.
4.
Задержание похитителя людей, державшего в заложниках двух женщин. Москва, июнь 1994 г.
5.
Триколор уже стал частью оформления витрин. Владивосток, пассаж, 1993 год
6.
Борис Ельцин во время своего визита в Германию, май 1994 г
7.
Торговля рыбой на рынке в Петропавловске-Камчатском. Март 1993 г.
8.
Обряд крещения в церкви. Рязань, июнь 1994 г.
9.
Арестованного Александра Руцкого выводят из «Белого дома» в Москве, 5 октября 1993 г.
10.
Очередь у обменника. Москва. Январь 1994 г.
11.
Задержание подозреваемых в преступлении. Москва, май 1994 г.
12.
Владимир Жириновский за оградой российского консульства забрасывает землей и камнями еврейских студентов, обвинивших его в антисемитизме. Страсбург, 11 апреля 1994 г.
13.
Солдаты, принимающие участие в подготовке парада в честь Дня Победы, отдыхают на лавочке в парке. Москва, 6 мая 1994 г.
14.
Продавец рыбы. Москва, январь 1994 г
15.
Депутаты Марычев и Булгакова на заседании Государственной Думы РФ. Май 1995 г.
16.
Мать застреленного в подъезде своего дома телеведущего Владислава Листьева у гроба с телом сына. Москва, 3 марта 1995 г.
17.
Выигравший в лотерею автомашину "Москвич". Ноябрь 1994 г.
18.
Командир отряда чеченских боевиков Шамиль Басаев во время захвата больницы в Буденновске, 19 июня 1995 г.
19.
Художник Григорий Федоров заканчивает рисунок на теле танцовщицы перед открытием ночного клуба. Москва, апрель 1995 г.
20.
Российские солдаты на позиции недалеко от границы с Чечней. Декабрь 1994 г.
21.
Кинорежиссер Никита Михалков с дочерью Надей и только что полученным "Оскаром" за фильм "Утомленные солнцем". США, 28 марта 1995 г.
22.
Чеченские боевики под Ачхой-Мартаном, декабрь 1994 г.
23.
Демонстрация вкладчиков МММ у здания МВД. Москва, август 1994 г.
24.
Два учителя на пенсии сажают картошку. Деревня под Псковом, май 1993 г.
25.
Модное в 90-х название для магазина – "Престиж". На этот раз в Якутске, на проспекте Ленина, рядом с советским магазином "Подписные издания".
26.
Летом 1996 года Россия выбирала президента.
27.
Молодой солдат целует Библию во время принятия присяги. Москва, февраль 1995 г.
28.
В центральном парке Грозного, февраль 1995 г.
29.
Москва, Новый Арбат, январь 1995 г.
30.
Очередь перед только что открывшимся первым рестораном «МакДональдс» в Москве
31.
Анатолий Чубайс рассказывает стране о приватизационных чеках.
32.
Казак на лошади покупает водку в киоске во время парада в честь дня Святого Патрика в Москве. Мероприятие, не являющееся традиционным для России, было спонсировано сообществом иностранных бизнесменов, март 1994 года.
33.
Русские солдаты на тренировке неподалеку от Плесецка, июнь 1994 года. Спустя несколько месяцев, в декабре 1994 года, началась Первая чеченская война.
34.
Солдаты, одетые в бронежилеты, патрулируют Бородинский мост в центре Москвы, март 1995 года.
35.
Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл на Красной площади, 21 апреля 1995 года.
36.
Борис Ельцин танцует на сцене во время концерта в Ростове, июнь 1996 года.
37.
Женщина, торгующая на нелегальном рынке на окраине Москвы, кормит бродячего пса, январь 1997 года.
38.
Пенсионер продает огурцы на дороге, 6 августа 1998 года.
39.
Пенсионеры продают дешевую водку в центре Москвы, сентябрь 1998 года.
40.
Женщина с плакатом на Красной площади, Москва, 1991 год.
Авторский пост
- Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана
- Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х
- Старая и новая Москва в фотографиях
- Угадай знаменитость по фото. Очередная серия
- Ретро-фотографии Испании в 70-х
Было бы еще лучше, если бы Димон, или еще кто-либо вытащил такую же выдержанную и честную подборку из года, скажем 80. Или 75. Только я не про Олимпиаду, Высоцкого или Д'Артаньяна, а про правду.
"Чем, во имя чего, и на что жили люди", а не "подборка ретро фотографий".
.Нахуй иди с таким описанием! Продавали бабки ее втридорого, просто она по талонам была.
У меня отец на свадьбу сестре по справке из ЗАГСа ящик с черного хода взял и то его мусора приняли и не отпускали, пока не разрулилось все.