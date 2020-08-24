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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
24 августа 2020 23:03
Метки: история   ретро   фото   
792
40
Подборка интересных ретро-фотографий из наших 90-х

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Метки: история   ретро   фото   
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16  комментариев
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2k
Олег 4 часа назад
Благодарю за пост.Для меня лично алкаш Ельцин и проходимец и мошенник Чубайс сосредоточение зла которое они принесли своей стране.Мне 53 года и большая половина жизни уже прошла и мне бы очень не хотелось чтобы вернулись те времена.
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32k
figny 43 минуты назад
ну сколько можно одно и тоже???
ну сколько можно одно и тоже???
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4k
Владимир 3 часа назад
Какой то горький привкус появился.
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8k
Павел 3 часа назад
На этом можно собирать лайки вечно
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330k
rusfet 3 часа назад
Спасибо Димон, - сегодня, как никогда, тронули ваши ретро фотографии.
Спасибо Димон, - сегодня, как никогда, тронули ваши ретро фотографии.
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4k
Divergent?!? rusfet 2 часа назад
А это потому, что Вы поняли эту подборку и оценили за правду. Об этом говорит цитата... Действительно, большинство "ретро фотографий" имеют совершенно другое тесто, а именно "эх, хорошо в стране советской жить". А здесь полно того, через что прошел и я, будучи уже отцом моего старшего...

Было бы еще лучше, если бы Димон, или еще кто-либо вытащил такую же выдержанную и честную подборку из года, скажем 80. Или 75. Только я не про Олимпиаду, Высоцкого или Д'Артаньяна, а про правду.

"Чем, во имя чего, и на что жили люди", а не "подборка ретро фотографий".
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330k
rusfet Divergent?!? 2 часа назад
Я не согласен с вами, - в любой год,в любой стране, - я могу выложить фото грязного белья,- в этом посте показана наша память,- и мы от неё не отказывается,а помним.
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978
Свирепый Бамбр 3 часа назад
"Пенсионеры продают дешевую водку в центре Москвы, сентябрь 1998 года."
.Нахуй иди с таким описанием! Продавали бабки ее втридорого, просто она по талонам была.
У меня отец на свадьбу сестре по справке из ЗАГСа ящик с черного хода взял и то его мусора приняли и не отпускали, пока не разрулилось все.
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2k
Олег Свирепый Бамбр 3 часа назад
Вы наверно перепутали не было талонов на водку в 1998 году в Москве.С начала 90-х в России появилась масса различного алкоголя от элитных сортов до палёнки. А в 1998 году как указано на фото,которое Вы комментируете,талонов на водку не было от слова совсем.
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2k
Варяг 4 часа назад
Ретро фотографии
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674
MaKa1503 4 часа назад
Картинки со вкусом проданной Родины.
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456
Stopbandera 4 часа назад
Святые 90-е. (с)
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16k
иванов дмитрий Stopbandera 3 часа назад
почему для тебя они святые ?
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11k
Алексей иванов дмитрий 3 часа назад
Стоит знак копирайта - комментарий является иронией на цитату жены иудушки, жены Ельцина.
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Димон

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