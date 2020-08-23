Ленд Лиз - просто цифры

Сейчас модно быть псевдо патриотом. Это когда перекручиваешь историю чтобы показать какой ты умный. Я по работе часто бываю в США и скажу вам честно что на многих предприятиях особенно старых за плохие слова о Ленд Лизе Даже сегодня можно получить по морде трудовым кулаком..

Американцы гордятся что их деды работали в 3 смены ( это 24 часа в сутки) чтобы помогать СССР в борьбе с Фашизмом.

Про тушенку патроны и снаряды отдельный разговор. Это ведь не просто помощь это спасенные жизни наших дедов. Сегодня и так в России женщин на 11 миллионов больше чем мужчин. А не помоги нам тогда Американцы с Англичанами было бы на 20 миллионов меньше.. Надо уметь быть благодарными и учить историю..

Всем мозгов..