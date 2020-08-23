Ленд Лиз - просто цифры

Сейчас модно быть псевдо патриотом. Это когда перекручиваешь историю чтобы показать какой ты умный. Я по работе часто бываю в США и скажу вам честно что на многих предприятиях особенно старых за плохие слова о Ленд Лизе Даже сегодня можно получить по морде трудовым кулаком..
Американцы гордятся что их деды работали в 3 смены ( это 24 часа в сутки) чтобы помогать СССР в борьбе с Фашизмом.
Американцы гордятся что их деды работали в 3 смены ( это 24 часа в сутки) чтобы помогать СССР в борьбе с Фашизмом.
Грузовики 470 тысяч штук.
Самолеты 18000 штук...
Tанки 18 000 штук...
паровоз 2000 штук...
мотоциклов 38 000 штук...
Пушки противотанковые 5000 штук...
Про тушенку патроны и снаряды отдельный разговор. Это ведь не просто помощь это спасенные жизни наших дедов. Сегодня и так в России женщин на 11 миллионов больше чем мужчин. А не помоги нам тогда Американцы с Англичанами было бы на 20 миллионов меньше.. Надо уметь быть благодарными и учить историю..
Всем мозгов..
Всем мозгов..
Авторский пост
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Метки: история люди поиск правды
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>>чужими руками и не особо то спешили с помощью.
Они за океаном. Кто на них нападет? Мексика или Перу?
Японцы напали, да и то лайтово, ну теперь все школьники Японии уверены, что это не США а СССР скинуло на их города атомные бомбы
пропаганда великое дело!
вот как история переписывается!
и Нацистскую Германию конечно США победило
ну вон же Голивуд всем все показал
2) До Сталинградской битвы (когда исход войны был неясен) - СССР расплачивался за ленд-лиз валютой и золотом. В Великобританию было перевезено 55 тонн золота.
3) Грузовиков никак не могло быть 470 тысяч штук. Потому что общие поставки автомобилей - 433.967 штук. Реально полезными были "Студебекеры" - 104.485 штук. Более мощные грузовики в СССР практически не поставлялись. Например, 20-тонников было поставлено всего лишь 234, для сравнения, в Великобританию - 1274.
4) США отказывались поставлять современное вооружение, которое могло бы резко изменить ход войны, например тяжелые четырехмоторные бомбардировщики.
5) США направляли в СССР товаров лишь на 0,2% от своего ВВП.
2) НИКОГДА СССР ни за что из Ленд-лиза не расплачивался золотом. ЭТО ВРАНЬЕ. СССР в итоге заплатит 6.5 % от всей суммы того что должен был.
3) Что то там было в мудрости народной про дареного коня...
4) Вранье
5) Ну кто ж виноват что у США ВВП НАСТОЛЬКО БОЛЬШОЙ что только 0.2 его процента В ДВА РАЗА перекрыли ВСЕ, что смог производить 300 миллионный СССР раскинувшийся от Москвы до Владивостока.
"А не помоги нам тогда Американцы с Англичанами было бы на 20 миллионов меньше"(с) можно ссылку на циферки, только не очередное словоблудие, а настоящую аналитику? Надеюсь в этих циферках будут учтены закупки Германией тяжелых подшипников в Швейцарии и Нефтепродуктов в Испании.
И не забываем, что за всё заплатили золотом.
А самим пиндосам поставленное было так важно, что почти весь возврат просто утопили...
«Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов», (англ. An Act to Promote the Defense of the United States) принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:
-переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
- в случае заинтересованности американской стороны, не разрушенная и не утраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США
Иначе говоря, военная техника и материалы были бесплатными. Оплачивалась только гражданская техника, которая осталась в стране.
Если помогали техникой - значит была в этом выгода. Если не денежная, значит политическая и социальная.
А когда поняли, что скоро потеряют Европу как рынок, вписались в войнушку.
Ох, зря мы Аляску продали.
Имея под боком Советы с сухопутной границей, очень бы товарищи остерегались доминировать и нагибать.
А по поводу помощи.. ЯТЬ!! В общем Сталин от суммы охренел, и повелел отремонтировать и вернуть уцелевшую технику.,визгу конечно было.,с тех пор многие с нами не хотели вести дел кто пытался на нас навариться. А расплачивались мы очень долго.
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Сейчас еще модно и уметь считать, но тебе эта мода не грозит.
Не подскажешь, в каком году СССР (а потом и Россия) расплатилась за "братскую и дружескую помощь"?
Намекну: это было уже в 90-х.
Помощнички, мля...
В отличие от Монголии, без помощи которой нашей стране было бы очень трудно. Но они помогли без предъявления счетов. Просто помогли.
В отличие от пендосни, которую ты восхваляешь, обсирая этих самых "псевдопатриотов".
Тебя послать или сам дорогу знаешь?
Лови:
https://back-in-ussr.com/2018/03/mongoliya-pomogla-v-vov-sssr-bolshe-chem-ssha.htmlhttps://back-in-ussr.com/2018/03/mongoliya-pomogla-v-vov-sssr-bolshe-chem-ssha.html
https://topwar.ru/74604-pomosch-stepey-mongoly-vernye-soyuzniki-velikoy-otechestvennoy.htmlhttps://topwar.ru/74604-pomosch-stepey-mongoly-vernye-soyuzniki-velikoy-otechestvennoy.html
Помощь по лендлизу не нужно недооценивать, но и восхвалять излишне не стоит, открытие второго фронта в 41 или 42 помогло бы много больше, чем лендлиз.
Любой, чьё мнение не совпадает с твоим, кремлебот? Тогда чем ты о них отличаешься?
Эт тебе!