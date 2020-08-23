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Ленд Лиз - просто цифры

Ленд Лиз - просто цифры (6 фото)

Автор:
23 августа 2020 12:50
Метки: история   люди   поиск правды   
1087
6
Сейчас модно быть псевдо патриотом. Это когда перекручиваешь историю чтобы показать какой ты умный. Я по работе часто бываю в США и скажу вам честно что на многих предприятиях особенно старых за плохие слова о Ленд Лизе Даже сегодня можно получить по морде трудовым кулаком..
Американцы гордятся что их деды работали в 3 смены ( это 24 часа в сутки) чтобы помогать СССР в борьбе с Фашизмом.

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Метки: история   люди   поиск правды   
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17
Natalya Raduga 12 часов назад
Немодная это тема сегодня благодарить Американцев.
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−82
VladmirK1979 4 минуты назад
>>iovan2011 6 минут назад Они прекрасно понимали, что лучше воевать
>>чужими руками и не особо то спешили с помощью.

Они за океаном. Кто на них нападет? Мексика или Перу?
Японцы напали, да и то лайтово, ну теперь все школьники Японии уверены, что это не США а СССР скинуло на их города атомные бомбы
пропаганда великое дело!

вот как история переписывается!
и Нацистскую Германию конечно США победило
ну вон же Голивуд всем все показал
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4k
iovan2011 12 минут назад
Они прекрасно понимали, что лучше воевать чужими руками и не особо то спешили с помощью. Если бы они это не сделали, то в три смены работали бы за миску похлебки на фюрера, как это делала франция
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−82
VladmirK1979 16 минут назад
носителей у США для бомб не было, а так полетели бы на нас атомные заряды как на Хиросиму и Нагосаки сразу же после 9 мая 45 года!
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4
Константин Константин 40 минут назад
без помощи союзников мы бы проиграли войну.... да вы бл ип@утые!!!! БЕЗ ПОМОЩИ СОЮЗНИКОВ ОНА БЫ НЕ НАЧАЛАСЬ!!!!
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8k
Bill 6 часов назад
1) "Американцы гордятся что их деды работали в 3 смены (это 24 часа в сутки)" - ну, то есть "надрывались" по 8 часов в смену. 8-)))
2) До Сталинградской битвы (когда исход войны был неясен) - СССР расплачивался за ленд-лиз валютой и золотом. В Великобританию было перевезено 55 тонн золота.
3) Грузовиков никак не могло быть 470 тысяч штук. Потому что общие поставки автомобилей - 433.967 штук. Реально полезными были "Студебекеры" - 104.485 штук. Более мощные грузовики в СССР практически не поставлялись. Например, 20-тонников было поставлено всего лишь 234, для сравнения, в Великобританию - 1274.
4) США отказывались поставлять современное вооружение, которое могло бы резко изменить ход войны, например тяжелые четырехмоторные бомбардировщики.
5) США направляли в СССР товаров лишь на 0,2% от своего ВВП.
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16k
Феникс Bill 2 часа назад
1) Надорвись хоть раз с 12 ночи до 8 утра, и я на тя посмотрю, и кстати не припомню что бы ты надрывался ради какой нибудь другой страны хотя бы час.

2) НИКОГДА СССР ни за что из Ленд-лиза не расплачивался золотом. ЭТО ВРАНЬЕ. СССР в итоге заплатит 6.5 % от всей суммы того что должен был.

3) Что то там было в мудрости народной про дареного коня...

4) Вранье

5) Ну кто ж виноват что у США ВВП НАСТОЛЬКО БОЛЬШОЙ что только 0.2 его процента В ДВА РАЗА перекрыли ВСЕ, что смог производить 300 миллионный СССР раскинувшийся от Москвы до Владивостока.
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35
Hexo4uha 7 часов назад
А еще они были нашими союзниками, и должны были не просто танк дать, а отправить в нем свой экипаж. Не просто самолёт - а вместе с пилотом. А то получается, что мы вроде союзники, но воюют и умирают только наши солдаты, а союзник нам технику в долг даёт.
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12k
vikklu Hexo4uha 2 часа назад
Они ничего не были должны СССРу, просто взялись помочь, блюдя, естественно, свои интересы. И за это надо сказать спасибо, а не срать здесь в каментах. Могли бы тупо остаться в стороне.
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1k
Карагандинская Полиграфия 7 часов назад
"Американцы гордятся что их деды работали в 3 смены (это 24 часа в сутки) чтобы"(c) иметь работу - кому война, кому выход из Великой депрессии.
"А не помоги нам тогда Американцы с Англичанами было бы на 20 миллионов меньше"(с) можно ссылку на циферки, только не очередное словоблудие, а настоящую аналитику? Надеюсь в этих циферках будут учтены закупки Германией тяжелых подшипников в Швейцарии и Нефтепродуктов в Испании.
И не забываем, что за всё заплатили золотом.
А самим пиндосам поставленное было так важно, что почти весь возврат просто утопили...
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5k
Владимир Карагандинская Полиграфия 9 минут назад
"И не забываем, что за всё заплатили золотом."
«Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов», (англ. An Act to Promote the Defense of the United States) принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:
-переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
- в случае заинтересованности американской стороны, не разрушенная и не утраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США

Иначе говоря, военная техника и материалы были бесплатными. Оплачивалась только гражданская техника, которая осталась в стране.
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676
Alex Shorty 7 часов назад
Американцы никогда и ничего не делают просто так.
Если помогали техникой - значит была в этом выгода. Если не денежная, значит политическая и социальная.
А когда поняли, что скоро потеряют Европу как рынок, вписались в войнушку.

Ох, зря мы Аляску продали.
Имея под боком Советы с сухопутной границей, очень бы товарищи остерегались доминировать и нагибать.
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2k
Руслан 7 часов назад
Если мне ни с кем не изменяет моя память, то в войну пиндосы и нагличане вступили когда мы стали выигрывать,и испугались чтоможем захватить всю гейвропу.
А по поводу помощи.. ЯТЬ!! В общем Сталин от суммы охренел, и повелел отремонтировать и вернуть уцелевшую технику.,визгу конечно было.,с тех пор многие с нами не хотели вести дел кто пытался на нас навариться. А расплачивались мы очень долго.
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2k
Vasiliy Pakazyava Руслан 7 часов назад
Англия с 39 го года воевала,
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18k
Правдоруб 8 часов назад
Таких тварей, как ты автор нужно в кислоте растворять.
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64k
Варакин Алексей 8 часов назад
Ребята не обижайтесь,просто человек грин карту зарабатывает.
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12k
vikklu Варакин Алексей 2 часа назад
Гринкарту, дефективный вы наш, не зарабатывают, она разыгрывается.
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64k
Варакин Алексей vikklu Час назад
Я хер знает,я чужие посольства не облизываю,и чужого гражданства не выскуливаю,как некоторые.
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12k
vikklu Варакин Алексей Час назад
Ага, не читал, но осуждаю. Знакомо.
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1k
Bosk 9 часов назад
Автор тут понимашь какое дело..., если бы они в 39-41м нормальную войнушку организовали бы на Западном направлении, то на Восток не ломануло бы столько много немецких дивизий и следовательно может тогда помощ не понадобилась, война может быстрее кончилась, а главное потерь с нашей стороны было бы сильно меньше. Если коротко-они накосячили, а наши деды кровью расплачивались!
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1k
Gen Dem Bosk 7 часов назад
ОНИ накосячили? Договор о не нападении,отвод всех частей на перевооружение от границ,это когда было столько донесений разведки, о том что Гитлер войну.Сралин,ссука,всё верил Гитлеру что оба Европу поделят,тот ещё п"""ор был.Сколько он конструкторов,врачей,военачальников расстрелял и отправил в лагеря? И это американцы накосячили? Не смотри телевизор,вообще отупеешь.Хотя и так уже понятно. Не,русское быдло никогда благодарным не будет.У русского всегда все виноваты,кроме его одного.Вся суть народа.Да и живут так же.
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1k
Bosk Gen Dem 5 часов назад
А с чего вы всяли что я русский?, я даже не живу в России. А вот то что вы считаете, что "русское быдло" всегда должно быть благодарным... это многое говорит о вас.
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2k
RALEXXX Gen Dem 5 часов назад
Очень верно осветил положение.
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29k
Volga_34 Gen Dem 4 часа назад
Ленд Лиз - просто цифры
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12k
vikklu Volga_34 2 часа назад
Вот в этом и вся суть совка.
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28k
winergy2012 9 часов назад
Да да,автор, счас бл.ять ринемся их благодарить.Может ноги им помыть?Урод,бл.я.И вообще какая то странная хрень с людьми творится.СтОит кому то сьездить в пиндосню,подышать воздухом свободы и демократии,то тут же вирус демократии начинает разьедать мозг пациента.Одни поливают грязью,другие просят каяться,третьи,как наш е.бу.ч й автор ,быть благодарными.Да иди ты на х.у.й жопализ.
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5k
Агент Безопасной Национальности 10 часов назад
"Сейчас модно быть псевдо патриотом."

================

Сейчас еще модно и уметь считать, но тебе эта мода не грозит.

Не подскажешь, в каком году СССР (а потом и Россия) расплатилась за "братскую и дружескую помощь"?
Намекну: это было уже в 90-х.
Помощнички, мля...
В отличие от Монголии, без помощи которой нашей стране было бы очень трудно. Но они помогли без предъявления счетов. Просто помогли.
В отличие от пендосни, которую ты восхваляешь, обсирая этих самых "псевдопатриотов".
Тебя послать или сам дорогу знаешь?
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5k
Агент Безопасной Национальности RALEXXX 4 часа назад
Можно, конечно.
Лови:
https://back-in-ussr.com/2018/03/mongoliya-pomogla-v-vov-sssr-bolshe-chem-ssha.htmlhttps://back-in-ussr.com/2018/03/mongoliya-pomogla-v-vov-sssr-bolshe-chem-ssha.html
https://topwar.ru/74604-pomosch-stepey-mongoly-vernye-soyuzniki-velikoy-otechestvennoy.htmlhttps://topwar.ru/74604-pomosch-stepey-mongoly-vernye-soyuzniki-velikoy-otechestvennoy.html
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2k
RALEXXX Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Ты хочешь, чтобы я серьёзно отнёсся к статье с названием "Монголия помогла в ВОВ СССР больше, чем США"??!!
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29k
Volga_34 Дельфин Красивый 4 часа назад
Ленд Лиз - просто цифры
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5k
Агент Безопасной Национальности Volga_34 4 часа назад
Сочувствую его семье.
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5k
Агент Безопасной Национальности RALEXXX 4 часа назад
А ты хочешь, чтоб я серьезно отнесся к типа бесплатной коммерческой афере "Ленд-лиз"?
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31k
Антон 10 часов назад
Эка хохолик за американских хозяев обиделся! Выпей чаю, может полегчает!
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3k
magic32 11 часов назад
"Ленд Лиз - просто цифры" - автор, главные цифры забыли, сколько за всё это заплатили. Назовёте?
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2k
RALEXXX magic32 10 часов назад
Можно мне? Общая сумма выплат за поставки по ленд-лизу $750,000,000, что составило 0.4% от стоимости всех поставок. За всё утраченное или использованное вооружение, оборудование и другие товары американцы компенсации не требовали. Они только попросили возместить им за то оборудование, машины, локомотивы, электростанции и т.д., которые были в рабочем состоянии и которые СССР решил оставить у себя после войны. Россия закончила выплачивать ленд-лизовский долг только в 2006 году.
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3k
Victor RALEXXX 7 часов назад
Нафиг ты им это пишешь? Фишки полностью оккупировали огалтелые кремлеботы, которые если что не вписывается в их скудный умишко отравленный ТВящиками, сразу начинают взвизгивать, что ты укроп. А так, то они даже не знают, что та же полуторка, это Форд, а знаменитый ФД-20 хреновая копия пиндосовского паровоза. Маршал А.И.Покрышкин, в войну всем отечественным и немецким самолётам предпочёл "Аэрокобру" пр-ва США. Подвиг Советского Солдата в том, что он сумел выиграть войну и помощь из-за океана была ему подспорьем. Мой отец прошёл войну с осени 41, ч-з бои 42-го, плен, концлагеря (где ему, к слову, нацистские звереврачи, на живую вырезали почку для немецкого солдата), штрафбат, смыл позор плена кровью, закончил войну в августе 45 в Кёнигсберге. Я не раз от него слышал об американской технике и продуктах, которыми комплектовали сухпайки наших солдат. Я горжусь своим папой, а этим кремлеботским звонарям гордится нечем. У них осталась лишь зависть к настоящим героям и глупый псевдопатриотизм, которым они кичатся. Вот фото моего папы, мне скрывать нечего.
Нафиг ты им это пишешь? Фишки полностью оккупировали огалтелые кремлеботы, которые если что не вписывается в их скудный умишко отравленный ТВящиками, сразу начинают взвизгивать, что ты укроп. А так, то они даже не знают, что та же полуторка, это Форд, а знаменитый ФД-20 хреновая копия пиндосовского паровоза. Маршал А.И.Покрышкин, в войну всем отечественным и немецким самолётам предпочёл "Аэрокобру" пр-ва США. Подвиг Советского Солдата в том, что он сумел выиграть войну и помощь из-за океана была ему подспорьем. Мой отец прошёл войну с осени 41, ч-з бои 42-го, плен, концлагеря (где ему, к слову, нацистские звереврачи, на живую вырезали почку для немецкого солдата), штрафбат, смыл позор плена кровью, закончил войну в августе 45 в Кёнигсберге. Я не раз от него слышал об американской технике и продуктах, которыми комплектовали сухпайки наших солдат. Я горжусь своим папой, а этим кремлеботским звонарям гордится нечем. У них осталась лишь зависть к настоящим героям и глупый псевдопатриотизм, которым они кичатся. Вот фото моего папы, мне скрывать нечего.
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2k
RALEXXX Victor 5 часов назад
Понимаю твой вопрос. Но если промолчать весь этот бред, то получается, что я как бы с ними согласен. Помнишь у Галича? "Промолчи - попадёшь в первачи."
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3k
magic32 Victor 4 часа назад
"Маршал А.И.Покрышкин, в войну всем отечественным и немецким самолётам предпочёл "Аэрокобру" пр-ва США." - маршал может быть и мог бы сам решать на каком самолёте летать, но во время войны А. И. Покрышкин не был маршалом, что дали, на том и летал, дали бы Ла-5 летал бы на Ла - 5. Иван Кожедуб, не менее заслуженный лётчик, летал на самолётах Лавочкина.
Помощь по лендлизу не нужно недооценивать, но и восхвалять излишне не стоит, открытие второго фронта в 41 или 42 помогло бы много больше, чем лендлиз.
Любой, чьё мнение не совпадает с твоим, кремлебот? Тогда чем ты о них отличаешься?
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31k
kalinser 11 часов назад
Ленд Лиз - просто цифры
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24k
labuda.blog 11 часов назад
Это не помощь, это комерческий проект, благодаря которому США вышли из "великой депрессии". СССР выплачивала этот долг до своего развала и только в 2006 году Россия полностью погасила долг по ленд-лизу.
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59k
Максим 12 часов назад
Украинская шлюшка из Канады Димас все не успокоится
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71k
Авокадо Автор поста Максим 11 часов назад
Обожаю Максима он мой самый любимый..
Обожаю Максима он мой самый любимый..
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28k
winergy2012 Авокадо 9 часов назад
Ты хоть здесь свои пи.дерские наклонности не показывай.
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71k
Авокадо Автор поста winergy2012 9 часов назад
У кого что болит, тот о том и говорит.
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Максим Авокадо 9 часов назад
Ты хоть заменяйся никами и аватарками. От тебя жидо-рагульским говном все равно несет.
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71k
Авокадо Автор поста Максим 8 часов назад
Ты сначала себя понюхай...
Ты сначала себя понюхай...
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14k
Yorge 12 часов назад
Не ссы, у нас можно плохо о Лэнд Лизе говорить, здесь свобода слова, а не как у вас в США.
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12k
vikklu Yorge 2 часа назад

Эт тебе!
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