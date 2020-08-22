1.
2.
Анна Самохина
3.
Деми Мур, 1993 г.
4.
Одри Хепберн
5.
Ангелы Чарли, 1976 г.
6.
Патрисия Джуд Фрэнсис «Пэтси» Кенсит — британская актриса и певица.
7.
Джордж Харрисон и Пэтти Бойд. 1968 г.
8.
Твигги. Коллекция Dior весна-лето, 1968 год.
9.
Ален Делон и Роми Шнайдер в аэропорту Ниццы, 1968 г.
10.
Джейн Биркин на премьере фильма «Слоган», 1969 г.
11.
Памела Тиффин
12.
Голди Хоун, Арлингтон, Вирджиния, 1965 г.
13.
Марко ван Бастен и Рууд Гуллит.
14.
Брак по-итальянски... Клаудиа Мори и Адриано Челентано. 14.07.1964 г.
15.
Лана Вуд (англ. Lana Wood, наст. имя Светлана Николаевна Захаренко, род. 1 марта 1946) — американская актриса, писательница и продюсер, младшая сестра Натали Вуд.
16.
Ален Делон и Роми Шнайдер
17.
Лив Тайлер, 1995 г.
18.
Шарлиз Терон
19.
Майк Тайсон со своими голубями. 1985 год.
20.
Одри Хепберн и Питер О'Тул.
21.
Леонардо Ди Каприо и Уильям Сьюард Берроуз, 1996 год
22.
Мэрилин Монро развлекает американских солдат во время войны в Корее, 1954 год
23.
Шакира, 1980-е
24.
Кортни Кокс, 1985 год
25.
Мэрилин Монро, 1950-е
26.
Анджелина Джоли, 1996 год
27.
Королева Голливуда Элизабет Тейлор
28.
Вера Глаголева.
29.
Эрика Элениак. 1990-е
30.
Ширли Маклейн, 1963 г.
31.
Альфред Хичкок с женой Алмой Ревилл и дочерью Пэт Хичкок, 1939 г.
32.
Мисс Вселенная, 1968 г.
33.
Барбара Иден и Ларри Хэгмэн
34.
Чарли Чаплин
35.
17-летняя Хелена Бонэм Картер на качелях, 1984 год
36.
Гия Каранджи 1978 г.
37.
Эрика Элениак, 1990-е
38.
Детская библиотека Фотограф Мартина Франк, 1965
39.
Деми Мур и Брюс Уиллис
40.
Моника Беллуччи
Источник:
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Видя Тайсона, видишь тут же и то слово "с акцентом".
Гуллита я узнал. Надо же, с детства не вспоминал.