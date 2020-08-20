1.
2.
У Белорусского вокзала. 1939.
3.
Муслим Магомаев с матерью
4.
Группа Kiss и рэпер 2Pac на вручении премии Грэмми, 1996 год
5.
Ялта, 1933
6.
Москва. Серебряный бор. 1961 год, фото Анатолий Бочинин
7.
Фотограф над улицами Лондона. 1929 год.
8.
Игги Поп, Джон Уотерс, Квентин Тарантино и Тим Бёртон на презентации книги Бертона "Унылая смерть мальчика-устрицы" в Storyopolis, Лос-Анджелес, 6 сентября 1997 год
9.
Кейт Уинслет, 1996 год
10.
Бриджит Бардо в лондонском пабе, 1968 год
11.
Сталин в тот момент, когда ему сообщили, что немцы собираются взять Киев, 1941
12.
Евгений Степанович Кобyтeв: Лицо солдата после четырех лет войны, 1941-1945 гг.
13.
Крупнейшая в СССР гостиница "Украина". 25 мая 1957 года, Москва
14.
Отряд «Альфа» выводит арестованных из здания Белого дома. Политический кризис. Москва. 4 октября 1993 год.
15.
Юрий Абрамочкин с Юрием Гагариным, 1961 год
16.
Девушки 70-х, естественная красота которых вскружит вам голову
17.
"Дождь на двоих". Нью --Йорк, 1957.
18.
Санитарные автомобили ГАЗ-22Б во дворе станции скорой помощи в городе Фрунзе (Бишкек); 1974-й год
19.
Георгий Милляр. Съёмки фильма "Варвара-краса, длинная коса". 1969 год.
20.
Подруги.
21.
«Как комарик укусит», СССР, 1970-е
22.
Жених и невеста ждут регистрации брака, Москва, СССР 1986 год.
23.
Детское фото Сергея Бодрова.
24.
«Зима». Юрий Луньков. 1965 год.
25.
Участницы первого советского конкурса красоты "Мисс СССР" 1989 года
26.
Киану Ривз кормит рыбок, 1994 год
27.
Савелий Крамаров со своей собакой.
28.
Распространенное увлечение в СССР, 1982-й год.
29.
"Снежный душ", 1960 год. Фотограф Лев Бородулин
30.
Леонид Быков с мамой Зинаидой Панкратовной. 1954 год.
31.
Стальной воли человек! Гимнаст Сергей Диомидов. Крым. 1968 г
32.
Ролан Быков на съёмках фильма «Приключения Буратино», 1975 год
33.
"Такой у меня характер", 1969 г. Фото: Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова
34.
Зиновий Гердт - Зяма.
35.
Юрий Никулин с козлом и котом подмышкой
36.
Николай Дроздов и первый гость передачи "В мире животных" Жак Ив Кусто, Москва, 1977 год.
37.
Продавцы матрешек. Старый Арбат, Москва, 1990-е гг.
38.
В рабочей пивной, Москва 1956 год.
39.
Белорусская ССР. Минский радиозавод имени Ленина. Контролеры отдела технического контроля проверяют транзисторные приемники семейства "Океан". Фото Юрий Иванов, 1971 год.
40.
Польза утренней пробежки..
Авторский пост
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Во "совок" загнивал!
Как же стыдно смотреть в глаза того парня что душу оставил на войне,выгоревший взгляд. Всё ради того, чтобы мы жили,жили счастливо. Ну а мы,дебилоиды, продали всё за фантики и пустые обещания. Даже спецподразделение Альфа предала всё что было в присяге,что уже говорить о всех нас.
Негашеные с наклейками: челюскинцы, антивоенная и Московское метро, все 1935 г.
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