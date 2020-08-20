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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
20 августа 2020 23:40
Метки: история   ретро   фото   
892
40
Подборка интересных ретро-фотографий

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Метки: история   ретро   фото   
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12k
Broser 8 часов назад
Позабавил заголовок-" В рабочей пивной..."
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9k
portmen77 Broser 7 часов назад
Пиво раньше не считалось алкогольным напитком. В столовых завода можно было купить. Стоял отдельный прилавок. Я этого уже не застал. Но старики баяли, что так и было.
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27k
BuG 9 минут назад
В какой то из подборок раньше читал, что он троеборец.
В какой то из подборок раньше читал, что он троеборец.
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78k
Taras Kozalupko Час назад
У мужиков в пивнухе бутеры с красной икрой??
Во "совок" загнивал!
У мужиков в пивнухе бутеры с красной икрой?? Во "совок" загнивал!
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−39
Viktor Rus 3 часа назад
Спасибо автору за напоминание,о нас,о нашей жизни. Спасибо большое что заставил задуматься.
Как же стыдно смотреть в глаза того парня что душу оставил на войне,выгоревший взгляд. Всё ради того, чтобы мы жили,жили счастливо. Ну а мы,дебилоиды, продали всё за фантики и пустые обещания. Даже спецподразделение Альфа предала всё что было в присяге,что уже говорить о всех нас.
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3k
Fishki_surfer 4 часа назад
У дедушки на одной странице марок порядка на 100 тыс рублей по нынешним временам.
Негашеные с наклейками: челюскинцы, антивоенная и Московское метро, все 1935 г.

У дедушки на одной странице марок порядка на 100 тыс рублей по нынешним временам. Негашеные с наклейками: челюскинцы, антивоенная и Московское метро, все 1935 г.
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31k
kalinser Fishki_surfer Час назад
Фото Семёна Фридлянда,50-е годы.
Вот еще:
Фото Семёна Фридлянда,50-е годы. Вот еще:
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31k
figny 6 часов назад
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1k
AРТУР ITA 8 часов назад
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227
Pasha 8 часов назад
спасибо. отличные фотографии.
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