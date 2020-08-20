Животные, которым нельзя доверять еду хозяев

Вы можете думать, что ваш кот или собака преданы вам всем сердцем и душой, но это до тех пор, пока кто-то другой не предложит им кусочек ветчины или их любимой вкусняшки. Да, такое искушение выдержат только самые стойкие! Что уж говорить о том, когда перед ними лежит еда хозяев - тут уж и предавать никого не нужно, а просто помочь хозяину не быть скрягой.

Что бывает, если оставить на минутку еду без присмотра 0