Животные, которым нельзя доверять еду хозяев

Вы можете думать, что ваш кот или собака преданы вам всем сердцем и душой, но это до тех пор, пока кто-то другой не предложит им кусочек ветчины или их любимой вкусняшки. Да, такое искушение выдержат только самые стойкие! Что уж говорить о том, когда перед ними лежит еда хозяев - тут уж и предавать никого не нужно, а просто помочь хозяину не быть скрягой.
Что бывает, если оставить на минутку еду без присмотра
Главное - сразу сделать такой взгляд
Он разочарован в себе, что не смог провернуть свою аферу
Его выдала шуршащая упаковка
А рыльце-то в пушку!
Кто-то тайком доел остатки арахисового масла
Утащил печенюшку и думал, что никто не заметит
Пойман с поличным
Делает вид, будто это для него
Когда и багет хочется, и вину чувствуешь
Оказывается, кто-то любит зеленый горошек
А хозяин думает, что вороны склевывают весь огород!
Она явно расстроена от того, что ее поймали
Профессиональная хватка
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Мама приготовила суп: налил барбосу, себе налил.
Барбос есть свой не стал - нос воротит.
Я в гостиной свой ем, одновременно смотрю телевизор сидя на диване.
Звонок в дверь, пошел открывать, оставив тарелку с супом на диване.
Через пару минут возвращаюсь - мой барбос с удовольствием слопал мой суп!!!!