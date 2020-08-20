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Животные, которым нельзя доверять еду хозяев

Животные, которым нельзя доверять еду хозяев (14 фото)

Автор:
20 августа 2020 22:04
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   коты   собаки   
519
14
Вы можете думать, что ваш кот или собака преданы вам всем сердцем и душой, но это до тех пор, пока кто-то другой не предложит им кусочек ветчины или их любимой вкусняшки. Да, такое искушение выдержат только самые стойкие! Что уж говорить о том, когда перед ними лежит еда хозяев - тут уж и предавать никого не нужно, а просто помочь хозяину не быть скрягой.

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Метки: животные   интересно   коты   собаки   
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8  комментариев
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969
Свирепый Бамбр 5 часов назад
Это тоже "еда хозяев"?
Это тоже "еда хозяев"?
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−98
............ 2 часа назад
я помнится давным давно, застал как моя собака картошку сыру грызла, она очень застеснялась когдая я ее увидел))
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5k
albedo 4 часа назад
У меня в молодости был спаниель.

Мама приготовила суп: налил барбосу, себе налил.
Барбос есть свой не стал - нос воротит.
Я в гостиной свой ем, одновременно смотрю телевизор сидя на диване.
Звонок в дверь, пошел открывать, оставив тарелку с супом на диване.
Через пару минут возвращаюсь - мой барбос с удовольствием слопал мой суп!!!!
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