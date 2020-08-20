1. “Предмет, который выглядит как обычная ручка, но на самом деле там нет чернил и острый кончик”
Ответ:
2. “Это ножницы, без сомнений. Но что именно ими резать надо?”
Ответ:
3. “Похоже на сейф, но почему вместо цифр буквы алфавита на ручке, и зачем окошко?”
Ответ:
4. “Брошка со странным механизмом крепления”
Ответ:
5. “Железная штуковина вблизи Пражского замка”
Ответ:
6. “Небольшая рулетка, все работает”
Ответ:
7. “Инопланетяне, правда же?”
Ответ:
8. “Три металлических крюка в белом кольце”
Ответ:
9. “Похоже на часы, но без циферблата и с тремя кнопками”
Ответ:
10. “Штука похожа на плод, только сухой и все равно огромный”
Ответ:
11. “Колесики, острый шип и регулируемый винт сверху”
Ответ:
12. “Маленький паровой двигатель?”
Ответ:
13. “Будочки с подсветкой, поднимаются из-под земли”
Ответ:
14. “Причудливая посуда, найденная в старом доме”
Ответ:
15. “Какая-то очень странная скамейка у реки”
Ответ:
Источник:
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Этот "такой кошелек" называется монетница.
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ага, с жидким биноклем: пиво, вино, водка и пр ))
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больше похоже на плод жеппы