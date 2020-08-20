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Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (17 фото)

Автор:
20 августа 2020 16:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   вопросы   интересно   ответы   
2359
17
Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   вопросы   интересно   ответы   
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7  комментариев
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35k
Вепс 4 часа назад
9.Под кнопками пружинки, туда складываются монетки. Это такой кошелек.

Этот "такой кошелек" называется монетница.
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12k
Александр Сучков Вепс 4 часа назад
о да!)))
о да!)))
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3k
McGui 2 часа назад
На нижнюю часть нужно сесть, а на верхнюю упереться руками с биноклем
-----------
ага, с жидким биноклем: пиво, вино, водка и пр ))
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
Больше всего похоже на плод хлопкового дерева
-----
больше похоже на плод жеппы
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