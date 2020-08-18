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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
18 августа 2020 23:01
Метки: история   ретро   фото   
1638
40
Подборка интересных ретро-фотографий

Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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4  комментария
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25k
Игорь 8 часов назад
Аж где-то внутри защемило. Хоть в 1974 мне был -1 год. Эх оказаться бы снова там, в 70-х...

Аж где-то внутри защемило. Хоть в 1974 мне был -1 год. Эх оказаться бы снова там, в 70-х...
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1k
AH_94 Игорь 5 часов назад
Не. В школу опять не охота.
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24k
labuda.blog 6 часов назад
"... Написано, что это докторская, но я не верю. ..."
И зря не веришь, докторская состояла из 90% мяса, это сейчас вы кушаете бумагу с соей!
"... Написано, что это докторская, но я не верю. ..." И зря не веришь, докторская состояла из 90% мяса, это сейчас вы кушаете бумагу с соей!
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24k
labuda.blog 6 часов назад
Где причиндалы у мумий? Нету! Подделка 100%! Запад всегда был коммерческим предприятием - шоу!
Где причиндалы у мумий? Нету! Подделка 100%! Запад всегда был коммерческим предприятием - шоу!
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