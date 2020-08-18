23.

Класс Т был разработан в 1930-х годах, всего было построено 53 субмарины, все они приняли активное участие во Второй мировой войне. После войны часть подлодок пустили на слом, остальные неоднократно усовершенствовались и находились в строю до конца 1960-х годов.