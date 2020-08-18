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2.
Научные работники исследовательского центра "Eliis Research laboratory" тестируют мотоциклетный шлем путём бросания на него стального шара, 1957 год
3.
Супрематическая композиция Ильи Чашника на руке у Джонни Дэппа, 1990 год
4.
Шимпанзе в кимоно фотографирует моделей в бикини, 1963 год
5.
Ребенок на коньках с “подушкой безопасности“, Нидерланды, 1933 год
6.
Майкл Джексон, Стивен Спилберг, Джордж Лукас и Куинси Джонс, 1982 год
7.
Вьетнамская беженка, 1968 год
8.
Аппетитная попка. Флорида, 1950-е
9.
Американский десантный катер на воздушной подушке LCAC-10 на транспортере для наземной перевозки; база Литтл Крик (штат Вирджиния), 1988 год
10.
Хирургические инструменты, Германия, 1600 г.
11.
Модель акулы из фильма "Челюсти", 1975 г.
12.
Загримированный Гари Олдман и Фрэнсис Форд Коппола на съёмках фильма "Дракула", 1992 год.
13.
"Пару минуточек!..." Москва, 1962 г.
14.
Музей мумий в Гуанахуато. Мексика, 1957 г.
15.
Танцовщицы бурлеска демонстрируют правильные и не правильный способы раздеваться. Нью-Йорк, 1937 г.
16.
Сбор мечехвостов на удобрения. США, Делавэр, 1928 г.
17.
Серферы, 1922 г.
18.
Американцы протестуют против начала войны с Гитлером.
19.
Спорт в начале прошлого века. Прыжки в высоту. 1908 г., Лондон
20.
Первый отряд космонавтов.
21.
Чарли Чаплин и Олег Попов в 1967 г.
22.
На съемках х/ф «Титаник», 1996 или 1997 год, Мексика
23.
Подводные лодки класса T (или класс Тритон) — серия подводных лодок КВМФ Великобритании.
24.
Зима в Чикаго. 1967 год.
25.
Профессиональный пловец Пётр Патрушев в июне 1962 года успешно сбежал из СССР и обрёл свободу после полутора лет турецкой тюрьмы.
26.
Владимир Высоцкий на фоне американского авианосца, во время круиза в апреле-мае 1976 года на теплоходе «Белоруссия».
27.
Виктор Цой. Первый концерт в Москве, октябрь 1982 года
28.
Как весело и интересно было ходить в походы
29.
Детское фото Аль Пачино с родителями, 1940 г.
30.
Советская колбаса
31.
Москва. Крестовские водонапорные башни. (В районе современной Рижской)
32.
У колонки. Москва, Серебряный бор, жаркое лето 1957 года
33.
Дети рассматривают жетоны, США, 1950-е.
34.
Майкл Рокфеллер в Новой Гвинее среди представителей племени Дани.
35.
Детский сад на прогулке. 1931г. Ленинград.
36.
Концлагерь на стадионе "Насиональ де Чили", Сантьяго, Чили, 1973 год.
37.
В магазине "Детский мир". Ульяновск, 1974 год.
38.
В зале ожидания аэропорта; июль 1941 года
39.
Ирина Алферова и Бела Эрньеи в фильме 1981 года «Волшебник Лала».
40.
Моника Беллуччи
Источник:
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И зря не веришь, докторская состояла из 90% мяса, это сейчас вы кушаете бумагу с соей!