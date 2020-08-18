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«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта

«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта (10 фото)

Автор:
18 августа 2020 21:55
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   роли   
926
10

Юрий Никулин считал, что Ростислав Плятт лучше всех в Москве рассказывает неприличные анекдоты, причем в очень интеллигентной манере. Их так и называли «пляттскими анекдотами». Передать на бумаге их невозможно – для этого нужны интонация Ростислава Яновича, его мимика, его бархатный голос, его обаяние.

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Метки: актеры   интересно   роли   
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10  комментариев
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32
w2k2 3 часа назад
Заголовок звучит как Б_л_я_д_с_к_и_е, это для привлечения внимания?
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CruelAsm w2k2 2 часа назад
Попробуй читать не только заголовки. Поначалу тяжело, но потом постепенно втягиваешься.
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krivsan 49 минут назад
Спасибо,хороший пост
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18k
Dobrovit Час назад
В "Деловых людях" герои страдали от ревматизма в левом плече... И делились друг с другом десятками рецептов борьбы с ним. Которые так и не помогли.
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20k
Е-Лена Час назад
Вот это - вкуснейший пост!!!
Спасибо, автор!!!
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73
freepoint Час назад
Пляттство как образ жизни. Шикарнейший был актер...
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2k
Олег 2 часа назад
Благодарю за пост о замечательном,остроумном и обаятельном Актёре и Человеке.
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8k
Nero 2 часа назад
Плятть, как же я люблю такие истории!
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