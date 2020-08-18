«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта

В 1962 году на экраны вышел фильм «Деловые люди», где Плятт сыграл хозяина дома, куда ночью пробирается вор – Никулин. Помните, они подружились на том, что обоих мучает радикулит? «Натурные съемки проходили в Доме литераторов, который сошел за особняк богатого человека, – вспоминал Юрий Владимирович в своей книге «Почти серьезно...». – Помню, нам не давался один эпизод. Грабитель и жертва, окончательно «сроднившись», сидят на кровати хозяина дома и вспоминают смешной анекдот. Они должны заразительно смеяться. Но этого заразительного смеха у нас не получалось. Для меня вообще самое трудное – смеяться во время съемки.



После бесплодных попыток вызвать у нас смех Гайдай рассердился: «Если вы через пять минут не начнете смеяться, я отменю съемку, а расходы потребую отнести на ваш счет». После такого заявления мы были не способны даже на улыбку. «Слушай, – предложил Плятт, – давай рассказывать друг другу анекдоты. Начнем смеяться по-настоящему – и тут-то нас и снимут». Стали друг другу рассказывать анекдоты – опять не смеемся. Стоит мне начать анекдот, как Плятт договаривает его конец. Мы перебрали десяток анекдотов и ни разу не улыбнулись. В это время в павильон вошел директор картины и спросил режиссера: «Ну как, отсмеялись они?»



Плятта, видимо, этот вопрос покоробил, и он ехидно заметил: «Вот покажите нам свой голый пупырчатый живот, тогда будем смеяться». Почему-то от этой фразы все начали безудержно хохотать. Смех передался и нам. Гайдай закричал оператору: «Снимайте!» В «Деловых людях» оба актера курили в кадре. Впрочем, как и в жизни, они любили вместе выпить и закурить. Вот и на этом снимке мы видим их с сигаретами в руках. Правда, после 50 лет Никулин, у которого тогда открылась язва, избавился от этой привычки.В один день.



- Я старалась при нем не курить, чтобы у него не появилось желание, а он говорил: «Кури-кури, мне это не мешает», – вспоминала супруга Никулина Татьяна Николаевна. – Несмотря на кажущуюся мягкость, уступчивость, Юра был в решениях очень твердым человеком. Если говорил «нет», на этом все заканчивалось. Подшутили над тещей Плятт и Никулин часто разыгрывали друг друга. Однажды Ростислав Янович возвращался после спектакля и увидел, что машина Никулина очень грязная. Тогда он пальцем на ней написал: «Помой машину, дурак». В два часа ночи в квартире Плятта раздался телефонный звонок, голос Никулина: «Машину помыл, сам дурак».