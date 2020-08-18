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Русский алфавит

Русский алфавит (3 фото)

Автор:
18 августа 2020 21:23
Сообщество : Факты
Метки: алфавит   грамота   культура   россия   русский_алфавит   
850
3
Раньше русский алфавит состоял из 49-и букв. сегодня из 33-х.
Но самое главное заключается в том, что каждая буква имела свое значение и смысл. Давайте взглянем от чего отказались.

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Метки: алфавит   грамота   культура   россия   русский_алфавит   
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19  комментариев
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55k
Опиум для народа 4 часа назад
Представим на секунду, что эта азбука действительно когда-то существовала и была древнее кириллицы. Тогда нам необходимо ответить на ряд вопросов:
1. Почему в этой азбуке существуют такие буквы, звуки и сочетания звуков которых чужды любому славянскому языку? Это буквы «ѯ» кси (аффриката [ks]), «ѱ» пси ([ps]), «ф» ферт, не говоря уже и о других буквах, которые в рамках церковнославянской орфографии ставились на месте греческих заимствований: «ѡ» омега, «ѳ» фита, «ѵ» ижица.
Давайте посмотрим, какие слова содержат в себе, скажем, сочетание звуков «пс»: псалтырь, псалом, апокалипсис, гипс, психология, псориаз, биопсия, бицепс, приставка псевдо-, сепсис, штепсель, рапс, вепс и ещё, наверное, корней 10 20 все греческого происхождения. Из слов славянского происхождения, которые хоть как-то могут претендовать на слова с таким сочетанием звуков в корне могут только Псков (в древности Пльсковъ), псы (в древности пьсы). Всё. То есть до падения редуцированных этого сочетания звуков в русском языке просто не было. Все слова заимствованные. Абсолютно аналогичную ситуацию мы видим с сочетанием звуков [ks] и звуком [f]. Последнее ещё более примечательно, так как до сих пор на территории России есть диалекты, где этот звук полностью не был адаптирован. Там говорят: хвабрика, телехвон, Хвилопп, Хвёдор, сарахван.
Более того, в ещё одном славянском письме глаголице букв для аффрикат «кс» и «пс» не было, что ещё раз заставляет задуматься о том, что эти буквы по факту не были нужны уже тогда. О том, что составители глаголицы были явно христианами, нам указывает выбор символов для важных для христиан понятий «Ⰰ» для «а» в виде креста и рыбообразные буквы «и» и «с» для сокращения «Иисус»: «ⰋⰔ».
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107
Hexo4uha 3 часа назад
зря ять отменили. Две рядом - "дабл ять". Коротко и понятно
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22k
Павел Плеханов 4 часа назад
Насчёт "используется только 32 буквы", т.е. насчет буквы Ё:
- мы все выпили
- мы все выпили
А ведь это две разные по смыслу и драматичности фразы...
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8k
Александр Павел Плеханов 2 часа назад
- Все-все были. Все всё пили. Всё-всё пили. Потом в караоке всё все выли.
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2k
Нечаинка Павел Плеханов 2 часа назад
По-моему, здесь тоже драматичность зашкаливает.

По-моему, здесь тоже драматичность зашкаливает.
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31k
figny Павел Плеханов 2 минуты назад
хороший пример!
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4k
shelezyaka 4 часа назад
Ну, как бы, ЭТО, не русский алфавит, о чём Вам даже на первой картине большими буквами написали, но кто же читать будет, главное запостить.
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589
Al gor 4 часа назад
Вместо тысячи слов
Ссылка youtu.be
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8k
ss Al gor 2 часа назад
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25k
Химический Али 4 часа назад
То-есть, фраза "всё похерить" не такой уж плохой смысл несёт?
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16k
turyst Химический Али 2 часа назад
Ну да. Это вообще не "мат".
Неправильный документ, писарь перечеркивал, перед тем, как выбросить, большим диагональным крестом - "Х", буквой "Хер".
Отсюда и "похерить", т.е. не дать бумаге ход.
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7k
Otium7 4 часа назад
Ссылка coub.com
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