Раньше русский алфавит состоял из 49-и букв. сегодня из 33-х.

Но самое главное заключается в том, что каждая буква имела свое значение и смысл. Давайте взглянем от чего отказались.

2. 0 а это БУКВИЦА с описанием значений каждой из них...