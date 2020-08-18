Раньше русский алфавит состоял из 49-и букв. сегодня из 33-х.
Но самое главное заключается в том, что каждая буква имела свое значение и смысл. Давайте взглянем от чего отказались.
Но самое главное заключается в том, что каждая буква имела свое значение и смысл. Давайте взглянем от чего отказались.
1.
это просто БУКВИЦА...
2.
а это БУКВИЦА с описанием значений каждой из них...
3.
Я думаю, кого заинтересовала эта тема, без труда найдет значение всех утраченных букв, да и оставшихся тоже. Но мимо этой буквы пройти было очень сложно))))))
Авторский пост
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Метки: алфавит грамота культура россия русский_алфавит
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1. Почему в этой азбуке существуют такие буквы, звуки и сочетания звуков которых чужды любому славянскому языку? Это буквы «ѯ» кси (аффриката [ks]), «ѱ» пси ([ps]), «ф» ферт, не говоря уже и о других буквах, которые в рамках церковнославянской орфографии ставились на месте греческих заимствований: «ѡ» омега, «ѳ» фита, «ѵ» ижица.
Давайте посмотрим, какие слова содержат в себе, скажем, сочетание звуков «пс»: псалтырь, псалом, апокалипсис, гипс, психология, псориаз, биопсия, бицепс, приставка псевдо-, сепсис, штепсель, рапс, вепс и ещё, наверное, корней 10 20 все греческого происхождения. Из слов славянского происхождения, которые хоть как-то могут претендовать на слова с таким сочетанием звуков в корне могут только Псков (в древности Пльсковъ), псы (в древности пьсы). Всё. То есть до падения редуцированных этого сочетания звуков в русском языке просто не было. Все слова заимствованные. Абсолютно аналогичную ситуацию мы видим с сочетанием звуков [ks] и звуком [f]. Последнее ещё более примечательно, так как до сих пор на территории России есть диалекты, где этот звук полностью не был адаптирован. Там говорят: хвабрика, телехвон, Хвилопп, Хвёдор, сарахван.
Более того, в ещё одном славянском письме глаголице букв для аффрикат «кс» и «пс» не было, что ещё раз заставляет задуматься о том, что эти буквы по факту не были нужны уже тогда. О том, что составители глаголицы были явно христианами, нам указывает выбор символов для важных для христиан понятий «Ⰰ» для «а» в виде креста и рыбообразные буквы «и» и «с» для сокращения «Иисус»: «ⰋⰔ».
- мы все выпили
- мы все выпили
А ведь это две разные по смыслу и драматичности фразы...
Неправильный документ, писарь перечеркивал, перед тем, как выбросить, большим диагональным крестом - "Х", буквой "Хер".
Отсюда и "похерить", т.е. не дать бумаге ход.