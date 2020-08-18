Оригинальный способ сложить пакет

Интересно у такого вида "коллекционирования" есть название?)
Таким образом складывается любой пакет, с ручками в том числе.
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