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Оригинальный способ сложить пакет

Оригинальный способ сложить пакет (1 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
18 августа 2020 09:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   забавно   пакет   полезно   удобство   фото   хитрости   
969
2
1
Интересно у такого вида "коллекционирования" есть название?)

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Метки: видео   забавно   пакет   полезно   удобство   фото   хитрости   
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2  комментария
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9k
Taximaxi 2 часа назад
Я из попы ручки,
Смело достаю,
Делать принимаюсь,
Всякую фигню.
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134
Барнаби 24 минуты назад
Пакет с пакетами ... уже не в моде, а комод с пакетами - вот это класс!
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