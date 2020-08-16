1.
2.
Mercedes-Benz 190Dc со встроенным автомобильным телефоном. Германия, 1962 год.
3.
Хабаровск. Американский след. 1918 год
4.
Съёмки фильма "Апокалипсис сегодня", 1979
5.
16-летняя Норма Джин (ММ) в день свадьбы. 1942
6.
Производство советского космического корабля "Буран" близится к завершению. 1982 год
7.
В платье из целлофана на улице Вашингтона. 1933 год.
8.
Телевизор позволяющий смотреть на трех экранах. США, 1961 год.
9.
Монахини на аттракционе. Чикагская ярмарка. Иллинойс, 1962 год.
10.
Аль Пачино и Роберт Де Ниро в 1982 году
11.
Серфинг на песке. США, 1941
12.
Танки Sherman 2-й французской бронетанковой дивизии, Нормандия, Франция, 1 августа 1944 года.
13.
Первое изображение, загруженное во всемирную паутину 1992 г.
14.
Супермодель Эль Макферсон. 1990-е
15.
Передовик колхоза имени Ленина в Иссык-Кульской области СССР (Киргизия) Зарный Токтосунов со своим Беркутом. СССР, 1972 г.
16.
Холли Берри позирует перед крутым пикапом, 1993 год.
17.
Араб с тремя женами и двумя служанками. Египет 1870-х годов.
18.
Школьники освобожденного Гжатска (Смоленская область) показывают немецкие "эрзац валенки". Март 1943 г
19.
Хельсинки. Уличный продавец русского мороженого, 1900-е.
20.
Обувная мастерская. Греция, 1956 г.
21.
Павильон "Космос" на ВДНХ, Москва, 1970 год
22.
Последние фото Виктора Цоя, за 2 дня до аварии. Юрмала, 13 августа 1990 г
23.
На съёмках сериала «Убойная сила» на Сенной площади в СПб, 1999 г.
24.
Сайдинисо Шакирова - первая трактористка из Коканда, 1923 год.
25.
Вcтрeча туристов хлебоᴍ-солью на тeрритᴏрии Роcтовcкоᴦо крeмля, 1983 год
26.
Женщины-бᴏрцы реслинга, 1975 гᴏд․
27.
Рутгер Хауэр на съемках фильма «Бегущий по лезвию», 1982 г.
28.
Туристы в СССР - типичная картина во всех приморских городках летом. 1980-е
29.
Москва, ул. Горького, дом № 17, 1983 г.
30.
Школьники из Всероссийского пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ «Орленок» во время дежурства в столовой, 1982 год..
31.
Драка беспризорников. Москва, 1920-е г.г.
32.
Московская улица. 1923 год
33.
Мясной магазин на Неглинной.
Фото Владимир Соколаев
34.
Свадьба Юрия и Татьяны Аксюта
35.
Автомобильная авария на набережной реки Мойки, Санкт-Петербург. Спасательные работы. сентябрь 1912 года.
36.
Марлен Дитрих и её дочь Мария, 1940-е
37.
Юные фотолюбители
38.
Москва 1928 г. Агитационный трамвай «Похороны капитализма»
39.
Фрэнк Синатра выходит из вертолета с напитком в руке, 1960-е
40.
Моника Беллуччи
Источник:
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