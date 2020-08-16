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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
16 августа 2020 23:02
Метки: история   ретро   фото   
742
40
Подборка интересных ретро-фотографий

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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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13k
AlexЕЙ 5 часов назад
Это не Москва, это г. Сумы, Петропавловская улица. Вдали Спасо-Преображенский собор.))
Это не Москва, это г. Сумы, Петропавловская улица. Вдали Спасо-Преображенский собор.))
Это не Москва, это г. Сумы, Петропавловская улица. Вдали Спасо-Преображенский собор.))
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3k
Andrey Abramov 5 часов назад
Прискорбно, что человека, что этих волчат в Люди вывел, с грязью смешали. А не пора ли памятник на место вернуть? Уроды!?
Прискорбно, что человека, что этих волчат в Люди вывел, с грязью смешали. А не пора ли памятник на место вернуть? Уроды!?
Прискорбно, что человека, что этих волчат в Люди вывел, с грязью смешали. А не пора ли памятник на место вернуть? Уроды!?
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7k
Prostovopros 6 часов назад
Скоро все фотки из гугла "картинки" перекочуют на фишки благодаря стремлению Димона к лайкам.
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