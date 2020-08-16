Коростелев из фильма «Сережа»

Пятилетний Сережа зовет отчима по фамилии: Коростелев и все. Но сколько смысла в их, на первый взгляд, простых отношениях! Образ Коростелева, созданный Сергеем Бондарчуком, пожалуй, стал идеалом отца, пустившего в свою душу чужого ребенка, взяв за него ответственность.

Коростелев понимал мальчика как ни кто другой, подружившись с ним, и в последний момент, когда машина тронулась с места, решается взять Сережу с собой.