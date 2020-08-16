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Коростелев из фильма «Сережа»

Коростелев из фильма «Сережа» (6 фото)

Автор:
16 августа 2020 18:39
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
613
6

В августе 1960-го состоялась премьера фильма «Сережа», в СССР его посмотрели 23 миллиона 200 двести тысяч зрителей. Картину отметили призом «Хрустальный глобус» в Карловых Варах, призом «Золотой Лавр» в США, Первую премию вручили на Международной встрече в Канне-60, а также были и другие награды.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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6k
diman02 4 часа назад
Коростелев из фильма «Сережа»
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49
fedding 55 минут назад
Пронзительный фильм, вличайшая игра Сергея Бондарчука. Федору Бондарчуку, никогда не достичь таких высот. Когда смотришь фильмы «Сережа» или «Судьба человека», то комок в горле.
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2k
Олег 3 часа назад
Добрый,грустный,трогательный фильм.Великолепная игра актёров,одна из моих любимых картин Данелия.Сразу вспомнил: "Коростылёв миленький возьми меня тоже....мы едем в Холмогоры,какое счастье.."
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933k
Сергей 4 часа назад
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