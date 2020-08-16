Коростелев из фильма «Сережа»

В августе 1960-го состоялась премьера фильма «Сережа», в СССР его посмотрели 23 миллиона 200 двести тысяч зрителей. Картину отметили призом «Хрустальный глобус» в Карловых Варах, призом «Золотой Лавр» в США, Первую премию вручили на Международной встрече в Канне-60, а также были и другие награды.
Сюжет очень прост, но сколько эмоций пропустили через себя зрители. Фильм не о том, что случилась любовь у мамы Сережи и она вышла замуж, это история больше об отношении к маленькому человеку, к личности. И, пожалуй, на отношении взрослого, состоявшегося в жизни мужчины и мальчика Сережи строится весь сюжет.
Пятилетний Сережа зовет отчима по фамилии: Коростелев и все. Но сколько смысла в их, на первый взгляд, простых отношениях! Образ Коростелева, созданный Сергеем Бондарчуком, пожалуй, стал идеалом отца, пустившего в свою душу чужого ребенка, взяв за него ответственность.
Коростелев понимал мальчика как ни кто другой, подружившись с ним, и в последний момент, когда машина тронулась с места, решается взять Сережу с собой.
Он понимает, что мальчик вместе со всей семьей готовился к переезду, больное горло заставило родителей оставить его до весны. Но для Сережи было как раз важным оставаться частью семьи, ехать вместе со всеми. И неизвестно, что травмировало бы ребенка больше: простуда или ощущение, что он не с семьей.
Настоящие отцовские чувства, человечность и уважение к личности показаны в этом фильме. «Всем бы такого папку», - хочется сказать. И не только среди отчимов, но и среди родных отцов. Впрочем, Коростелев и есть родной, чужим не хочется его называть.
Фильм снят молодыми в то время режиссерами Игорем Таланкиным и Георгием Данелия по повести замечательной писательницы Веры Пановой. Роль Сережи исполнил Борис Бархатов, - мальчик с выразительными глазами. Очень много вложили в него режиссеры фильма, придумывая разные игровые ситуации, чтобы выглядело правдоподобно.
Вот он торопливо собирает игрушки после того, как Коростелев сказал, что берет его с собой. Пятилетнему ребенку сыграть это невероятно сложно. А Боря и не играл, он и в самом деле увлеченно собирал игрушки, спрятанные заранее, да еще за определенное время. И так весь фильм, постоянные придумки для Сережи, благодаря которым зрители видят на экране настоящие детские эмоции.
Сергей Бондарчук, сыгравший главную роль, согласился сниматься, прочитав сценарий, который ему очень понравился. Для Таланкина и Данелия это было большой удачей, ведь актер уже был к тому временем большим мастером в кинематографе.
Прошло 60 лет, как вышел фильм, но совершенно не устаревает его сюжет, эмоции, пережитые и актерами фильма, и зрителями, его посмотревшими.
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